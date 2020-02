Real Madrid vs. Manchester City: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen - alles zur Übertragung der Champions League

In der Champions League ist Real Madrid gegen Manchester City gefordert. Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Nachdem von der UEFA wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay für die kommenden beiden Jahren aus den europäischen Vereinswettbewerben ausgeschlossen wurde, ist die aktuelle Saison für den Verein aus der Premier League vielleicht die letzte Chance, um sich den Traum vom Gewinn der zu erfüllen.

Ein Vorhaben, das durch den Gegner im Achtelfinale allerdings nicht erleichtert wird: Am Mittwoch sind die Skyblues bei gefordert, das in den letzten Jahren die Champions League nach Belieben dominiert hat und erst in der abgelaufenen Saison vom abgelöst wurde. Anstoß der Begegnung ist um 21 Uhr im Estadio Santiago Bernabeu.

In den heimischen Ligen gehören beide Teams zu den besten Vereinen des Landes, trotzdem herrschen andere Vorzeichen als in der vergangenen Saison: Während Real Madrid aktuell mit dem amtierenden Meister um die Tabellenführung in kämpft, hat Manchester City nach 26 Spieltagen bereits 22 Punkte Rückstand auf das bislang ungeschlagene Liverpool.

Mehr Teams

Wer geht heute im Achtelfinal-Hinspiel als Sieger vom Platz? In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und Manchester City im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem informieren wir Euch über die Aufstellungen beider Teams sowie mögliche LIVE-TICKER.

Real Madrid gegen Manchester City: Die Begegnung in der Übersicht

Duell Real Madrid - Manchester City Datum Mittwoch, 26. Februar 2020 | 21 Uhr Ort Estadio Santiago Bernabeu, Madrid ( ) Zuschauer 81.044 Plätze

Champions League: Real Madrid gegen Manchester City heute live im TV sehen - geht das?

Zunächst die schlechte Nachricht für alle Liebhaber des europäischen Fußballs: In ist die Champions League seit einigen Jahren komplett hinter den Schranken des Pay-TV verschwunden, daher wird auch das Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und Manchester City nicht live im Free-TV übertragen.

Die einzige Möglichkeit, um die Begegnung heute dennoch im TV schauen zu können, ist Sky. Der Pay-TV-Anbieter hat sich die Rechte an den Übertragungen einzelner Champions-League-Begegnungen gesichert und wird Real Madrid gegen Manchester City auf den Sendern Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD mit Kommentator Martin Groß zeigen.

Wie gewohnt beginnen die Vorberichte allerdings schon um 19.30 Uhr, sodass Ihr Euch zunächst von Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann auf die Champions League einstimmen lassen könnt. Außerdem liefert Euch Erik Meijer detaillierte taktische Analysen beider Mannschaften.

Sofern Ihr Euch auch für die zweite Begegnung an diesem Mittwoch, gegen , interessiert, könnt Ihr anschließend die Konferenz auf Sky Sport 1 oder Sky Sport 1 HD schauen. Dort begleitet Euch Kommentator Oliver Seidler durch die kompletten 90 Minuten.

Live dabei seid Ihr aber nur, wenn Ihr ein Abonnement beim Pay-TV-Sender abgeschlossen habt. Um Real Madrid gegen Manchester City sehen zu können, braucht Ihr das Sky Sport Paket. Genauere Infos zu den verschiedenen Sky-Abonnements findet Ihr auf der Webseite des Unternehmens.

Real Madrid vs. Manchester City: Wer zeigt die Champions League heute im LIVE-STREAM?

Zusätzlich zur TV-Übertragung kann das Duell zwischen Real Madrid und Manchester City auch im LIVE-STREAM geschaut werden. Dieser ist jedoch ebenfalls nur für Sky-Kunden verfügbar. Mit Sky Go können alle Abonnenten des Sport-Paketes auch unterwegs dabei sein, wenn die beiden Teams im Achtelfinale der Champions League aufeinandertreffen.

Sky Go zeigt / überträgt Real Madrid vs. Manchester City im LIVE-STREAM

Wer bereits Sky-Kunde ist und ein Abo abgeschlossen hat, erhält damit automatisch auch einen PIN für Sky Go. Damit kann man sich online einloggen und das Programm von Sky auch im LIVE-STREAM verfolgen.

Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr somit im Besitz eines Sky-Abos sein. Zudem braucht Ihr neben dem Login-PIN auch die kostenlose Sky-Go-App des Senders, die Ihr Euch hier für Eure mobilen Geräte herunterladen könnt:

Sky Ticket zeigt / überträgt Real Madrid vs. Manchester City ebenfalls im LIVE-STREAM

Wer ein langfristiges Abonnement umgehen, aber spontan in den Genuss von Live-Sport kommen möchte, für den ist Sky Ticket die Lösung, um kurzfristig das Programm von Sky zu streamen. Somit könnt Ihr über den Service auch Real Madrid gegen Manchester City im LIVE-STREAM anschauen.

Der Unterschied zu Sky Go besteht darin, dass Ihr keinen PIN erhaltet, sondern eine separate Zahlung liefern müsst. Der erste Monat Sky Ticket kostet 9,99 Euro, danach steigt der monatliche Preis auf 29,99 Euro. Alle weiteren Informationen findet Ihr hier.

Champions League - Real Madrid vs. Manchester City heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen der beiden Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor dem Anstoß der Fall sein.

Real Madrid gegen Manchester City: Die Champions League heute im LIVE-TICKER verfolgen

Neben der Übertragung im TV und LIVE-STREAM könnt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und Manchester City aber auch im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Unsere Berichterstattung ist somit die Lösung, wenn Ihr kein zusätzliches Abonnement abschließen möchtet.

Bereits ab 20 Minuten vor dem Anstoß liefern wir Euch die Vorberichte zum Duell in der Champions League. Während der Begegnung versorgen wir Euch mit detaillierten Beschreibungen zu den wichtigsten Szenen, sodass Ihr immer auf dem Laufenden über die Geschehnisse im Estadio Santiago Bernabeu bleibt.

Über diesen Link kommt Ihr direkt zum LIVE-TICKER auf unserer Webseite. Wenn Ihr den Service auf Eurem Smartphone oder Tablet nutzen möchtet, könnt Ihr Euch außerdem die kostenlose Goal-App für iOS oder Android herunterladen.

Champions League - Die Highlights von Real Madrid vs. Manchester City bei DAZN sehen

Ihr habt kein Sky-Abo, seid am Mittwoch unterwegs oder habt kein TV-Gerät zur Hand? Es gibt viele Erklärungen, warum Ihr Real Madrid gegen Manchester City nicht live schauen könnt. Trotzdem könnt Ihr Euch die Highlights der Begegnung im Video anschauen.

Der Streamingdienst DAZN liefert Euch bereits wenige Minuten nach dem Ende eine ausführliche Zusammenfassung der Partie, die Euch einen guten Eindruck vom Aufeinandertreffen in der Königsklasse gibt. Um darauf zugreifen zu können, müsst Ihr allerdings DAZN-Abonnent sein.

Für nur 11,99 Euro monatlich seht Ihr bei dem Streamingdienst ausgewählte Spiele der Champions League sowie die Freitags- und Montagsspiele der . Außerdem könnt Ihr auf der Plattform auch die Begegnungen in LaLiga, der und verfolgen.

Mit dem kostenlosen Probemonat können Neukunden das Programm von DAZN außerdem zunächst vier Wochen kostenlos testen. Haben Euch die Übertragungen gefallen, bleibt das Abonnement zu den bereits genannten Konditionen bestehen, ansonsten könnt Ihr jederzeit problemlos kündigen.

Die kostenlose DAZN-App, die Ihr benötigt, um die LIVE-STREAMS auf Euren mobilen Geräten abzurufen, könnt Ihr für Android-Geräte im Google-Play-Store und für iOS-Geräte im Apple-Store herunterladen. Hier erhaltet Ihr alle Infos dazu, wie die Anmeldung für DAZN funktioniert.

In einem separaten Artikel auf unserer Seite gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN.

Real Madrid vs. Manchester City heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Berichterstattung im Überblick