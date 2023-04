Bericht: Kylian Mbappé will 2024 von PSG zu Real Madrid wechseln

Kylian Mbappé will sich seinen Wunsch von einem Wechsel zu Real Madrid erfüllen. Die Königlichen wollen aber wohl nichts für ihn bezahlen.

WAS IST PASSIERT? Wechselt Kylian Mbappé doch noch zu Real Madrid? Der französische Angreifer hat einem Bericht der As zufolge seinem inneren Kreis mitgeteilt, dass er 2024 für Spaniens Rekordmeister spielen möchte. Mbappé will sich dort den Wunsch vom Sieg in der Champions League unbedingt erfüllen. Das hält er bei Paris Saint-Germain auch in naher Zukunft nicht für möglich.

WAS IST DER HINTERGRUND? Trotz Mbappes Wunsch, ab 2024 das Trikot von Real Madrid zu tragen, distanzieren sich die Königlichen von Gesprächen über einen möglichen Wechsel. Nachdem früheren Versuche, Mbappé zu verpflichten, in einem Desaster endeten, wird Real nach Informationen der AS erst in Verhandlungen eintreten, wenn der Angreifer ablösefrei ist ist.

BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty/Real Madrid

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Mbappé wechselte 2018 von der AS Monaco nach Paris. Seitdem wurde der 24-Jährige mit PSG viermal französischer Meister. In dieser Saison erzielte er in 33 Spielen 31 Tore für die Hauptstädter.

WIE GEHT ES WEITER? Mbappé steht bei PSG noch bis 2025 unter Vertrag, wäre dann also ablösefrei zu haben. Berichten zufolge gibt es aber eine Klausel in seinem Vertrag, die es ihm erlauben würde, den Klub im nächsten Sommer für eine Ablöse zu verlassen, da PSG in dieser Saison auf europäischer Ebene nicht erfolgreich war.