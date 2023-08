"Dann rennt er dem Geld hinterher": Guti schickt Haaland-Warnung Kylian Mbappé

Real-Legende Guti sieht Erling Haaland als gute Alternative, sollte Mbappé erneut überraschend an der Seine verlängern.

WAS IST PASSIERT? Real Madrids ehemaliger Mittelfeldstar Guti hat Kylian Mbappé davor gewarnt, einen neuen Vertrag bei PSG zu unterschreiben. Es gilt als wahrscheinlich, dass es den Torjäger, dessen Arbeitspapier 2024 ausläuft, im kommenden Sommer zu Real zieht. Dass es nun Spekulationen gibt, Mbappé könnte doch in Paris verlängern und damit im nächsten Sommer nicht ablösefrei sein, ärgert Guti.

WAS WURDE GESAGT? Der Ex-Profi sagte bei El Chiringuito: "Ich will, dass Mbappé für Real Madrid spielt. Real kann sich den Luxus nicht erlauben, einem solchen Spieler die Nase vor der Tür zuzuschlagen. Aber falls Mbappé jetzt bei PSG verlängert, dann rennt er dem Geld hinterher. Sollte das passieren, wird Real Madrid auf Erling Haaland (Manchester City, d. Red.) umschwenken."

WAS IST DER HINTERGRUND? Trotz des Abgangs von Karim Benzema Richtung Saudi-Arabien, entschied sich Real in diesem Sommer dagegen einen namhaften Stürmer zu verpflichten. Mbappé will dazu seinen Vertrag bei PSG eigentlich nicht verlängern und war deswegen bis Sonntag vom Training der Profis des französischen Meisters ausgeschlossen. Bei PSG vermutet man, dass der Weltmeister von 2018 bereits für den Sommer 2024 eine Vereinbarung mit Real hat.

Auch Wochenende aber wurde Mbappé begnadigt, darf wieder für die Profis spielen und laut eines Berichts der L'Équipe sei es auch möglich, dass der Angreifer seine Unterschrift unter einen neuen Kontrakt setzt. Dann wahrscheinlich inklusive einer Ausstiegsklausel für den nächsten Sommer.

Bereits im Frühjahr 2022 hatte Mbappé viele Fans und Experten überrascht, als er eine lukrative Verlängerung bei PSG dem als sicher geltenden Wechsel nach Madrid vorzog.

Gutis Alternative Haaland war vor dem 60-Millionen-Wechsel vom BVB zu Manchester City 2022ebenfalls bei Real im Gespräch. Der Norweger steht in England noch langfristig unter Vertrag (bis 2027) - soll aber eine Ausstiegsklausel für die Blancos besitzen.

WIE GEHT ES WEITER? Real spielt nach dem gelungenen Saisonauftakt am letzten Wochenende am Samstag gegen Almería. PSG absolviert gegen Toulouse das erste Heimspiel 2023/24 und dann darf auch Mbappé wieder auflaufen.