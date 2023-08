Kylian Mbappé wird bei PSG bleiben - und seinen Vertrag verlängern?

Kylian Mbappé ist bei PSG wieder in den Kader der ersten Mannschaft gerückt. Er wird offenbar bei Paris bleiben - und verlängern?

WAS IST PASSIERT? Der zuletzt in eine Trainingsgruppe abseits der ersten Mannschaft verfrachtete Kylian Mbappé ist zurück im Profiteam von Paris Saint-Germain und wird offenbar auch in dieser Saison für den Hauptstadtklub spielen.

Es scheint sogar möglich, dass der Angreifer seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei PSG vorzeitig verlängert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie aus übereinstimmenden Medienberichten hervorgeht, sind die Gespräche mit dem Verein angeblich derart positiv verlaufen, dass Mbappé dem Klub das Versprechen gegeben hat, im kommenden Jahr nicht ablösefrei zu gehen - auch nicht zu Real Madrid, das wohl der größte Favorit auf eine Verpflichtung des Franzosen ist.

Laut ESPN fanden schon erste Gespräche zwischen Mbappé und PSG über eine Vertragsverlängerung statt.

Zuvor gab es Spekulationen, wonach der Verein Mbappé eine Klausel angeboten habe, die ihm einen Transfer im nächsten Jahr garantiert, sollte er nun verlängern.

WAS WURDE GESAGT? Präsident Nasser Al-Khelaifi soll in der Kabine am Trainingsgelände vor der Mannschaft gesprochen und klargestellt haben, dass sich Mbappé voll mit PSG identifiziere. "Kylian steht zu PSG. Kylian ist zurück", wird Al-Khelaifi zitiert.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

(C)GettyImages

WIE GEHT ES WEITER? Klappt es nicht, dass Mbappé seinen Vertrag verlängert, käme nur noch ein Wechsel im Winter in Frage. Al-Khelaifi hatte deutlich gemacht, dass man den Stürmer nicht ablösefrei gehen lassen werde.

Nach dem torlosen Ligue-1-Auftakt gegen Lorient gastiert PSG am 2. Spieltag in Toulouse. Dann dürfte Mbappé wieder im Kader von Trainer Luis Enrique stehen.