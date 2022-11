Real Madrid: Enzo Fernández könnte die B-Lösung anstelle von Jude Bellingham sein

Jude Bellingham steht auch bei Real Madrid auf dem Wunschzettel. Doch die Königlichen haben offenbar eine Alternative in der Hinterhand.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid hat offenbar ein Auge auf Argentiniens Shootingstar Enzo Fernández geworfen, sollte der angepeilte Transfer von Jude Bellingham im kommenden Sommer scheitern. Die spanische Zeitung Marca berichtet über ein bereits längere Zeit bestehendes Interesse der Königlichen am 21-Jährigen von Benfica.

So habe Real Fernández bereits während dessen Zeit in Argentinien beobachtet, fehlende Kaderplätze für Nicht-EU-Ausländer sowie Unsicherheiten darüber, wie schnell er sich an den europäischen Fußball anpassen kann, ließen den spanischen Rekordmeister aber von einem Transfer abrücken.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bellingham von Borussia Dortmund ist weiterhin das klare Transferziel Nummer eins des amtierenden Champions-League-Siegers, allerdings ist die Konkurrenz gewaltig. Vor allem der FC Liverpool will den 19-Jährigen zurück nach England holen. Aufgrund seiner Vertragssituation beim BVB müssen Interessenten aber ganz tief in die Tasche greifen. Bellingham hat Vertrag bis 2025 und keine Ausstiegsklausel. Aufgrund seiner herausragenden Leistungen in den vergangenen Monaten wird mit einer Ablösesumme von bis zu 150 Millionen Euro gerechnet.

Deutlich günstiger zu haben wäre wohl Fernández, trotz ebenfalls starker Leistungen in dieser Saison. Der Mittelfeldspieler hat großen Anteil am Aufschwung von Benfica unter Trainer Roger Schmidt, die Portugiesen sind in der laufenden Spielzeit in allen Wettbewerben noch ungeschlagen. Fernández wurde daher auch in den WM-Kader der Albiceleste berufen und zog im zweiten Gruppenspiel gegen Mexiko die Aufmerksamkeit auf sich. Als Joker traf er zum 2:0-Endstand.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Fernández wechselte im Sommer von River Plate zu Benfica und kommt dort seither auf 24 Einsätze, in denen er an acht Toren direkt beteiligt war.

WIE GEHT ES WEITER? Fernández und Argentinien treffen im dritten Gruppenspiel bei der WM am Mittwochabend auf Polen. Nach der sensationellen Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien braucht das Team um Superstar Lionel Messi mindestens einen Punkt, um das Achtelfinale zu erreichen.