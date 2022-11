BVB: Nur drei Vereine angeblich im Rennen um Jude Bellingham

BVB-Star Jude Bellingham ist in ganz Europa heiß begehrt. Hoffnungen auf eine Verpflichtung dürfen sich angeblich aber nur noch drei Klubs machen.

WAS IST PASSIERT? Jude Bellingham von Borussia Dortmund hat sich mit seinen Leistungen für den BVB und für England bei der WM in den Fokus der europäischen Top-Klubs gespielt, aber angeblich nur noch drei Vereine können sich Chancen auf einen Transfer des Mittelfeldspielers ausrichten. Das sind nach Informationen von Sky Real Madrid, Manchester City und der FC Liverpool. Manchester United soll aus dem Kreis der Kandidaten ausgeschieden sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dem Bericht zufolge gibt vor allem der von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool Gas im Werben um Bellingham. Genau wie die beiden anderen Kandidaten sollen aber auch die Reds nicht bereit sein, jeden Preis für den Youngster zu zahlen.

Ein Wechsel von Bellingham im kommenden Sommer - zu einem der drei Kandidaten - ist ein durchaus denkbarer Karriereschritt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der BVB verpflichtete Bellingham 2020 als gerade 17-Jährigen von Birmingham City. Für das Mittelfeldtalent legte die Borussia damals 25 Millionen Euro auf den Tisch.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bellingham glänzt in dieser Saison nicht nur als Zweikämpfer und Antreiber im Mittelfeld, sondern auch in der Offensive: Für den BVB gelangen ihm in 22 Pflichtspielen neun Tore und drei Vorlagen.

Bei der WM in Katar erzielte er beim 6:2 gegen den Iran per Kopf die 1:0-Führung.