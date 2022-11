Polen vs. Argentinien heute live: TV, STREAM, Übertragung der WM 2022

Polen und Argentinien kämpfen um den Einzug in das Achtelfinale. GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Am heutigen Mittwochabend (30. November 2022) begegnen sich Polen und Argentinien in der Gruppe C der WM 2022. Anpfiff des Spiels ist um 20 Uhr (deutsche Zeit) im Stadion 974 in Doha.

Alle vier Teams der Gruppe C können sich noch Hoffnungen auf ein Weiterkommen machen. Polen kommt weiter, wenn man heute Abend Argentinien besiegt, oder, wenn das Parallelspiel zwischen Mexiko und Saudi-Arabien unentschieden endet, sogar bei einer Niederlage mit maximal zwei Toren Differenz. Argentinien steht bei einem Sieg heute ebenfalls sicher im Achtelfinale. Gibt es zwischen Mexiko und Saudi-Arabien keinen Sieger, dann reicht sogar ein Unentschieden. Wir dürfen uns also auf ein wirklich spannendes Duell freuen, bei dem sich sicherlich beide Teams nichts schenken werden.

Die nötigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Polen vs. Argentinien heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung Polen vs. Argentinien Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 30. November - 20 Uhr Spielort Stadion 974 (Doha)

Polen vs. Argentinien heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Sowohl die Free-TV-Sender ARD und ZDF übertragen die diesjährige WM als auch der Bezahlsender MagentaTV. Im Free-TV sind allerdings nur 48 Spiele live zu sehen. Alle 64 Partien der WM seht Ihr nur bei MagentaTV.

Die Partien mit deutscher Beteiligung laufen zwar alle im frei empfangbaren Fernsehen, einige Gruppenspiele, zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz 3 könnt Ihr aber nur bei MagentaTV live verfolgen.

Im Folgenden könnt Ihr nachlesen, wie genau es jetzt mit der Übertragung des heutigen Spiels zwischen Polen und Argentinien aussieht.

Polen vs. Argentinien heute live: Das Spiel im ZDF sehen

Das Duell aus der Gruppe C könnt Ihr heute Abend tatsächlich auch im ZDF sehen. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn beginnt die Vorberichterstattung mit Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein und den Gästen Christoph Kramer, Martina Voss-Tecklenburg, Per Mertesacker und Rafal Gikiewicz. Kommentator des Spiels ist Oliver Schmidt.

Polen vs. Argentinien heute live: Mit MagentaTV die Partie sehen

Um das Spiel bei MagentaTV live erleben zu können, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Denn wie bei jedem Pay-TV-Sender ist auch bei MagentaTV das Zusehen nicht umsonst möglich.

Aktuell bekommt Ihr das erste halbe Jahr bei MagentaTV geschenkt. Allerdings müsst Ihr Euch dafür auch 24 Monate lang an ein Abo binden und nach den ersten sechs Monaten werden pro Monat immer zehn Euro fällig.

Falls Ihr Euch für ein Abonnement bei MagentaTV entscheidet, erwarten Euch dort übrigens viele bekannte Gesichter und Stimmen, wie beispielsweise Michael Ballack und Wolff-Christoph Fuss.

Polen vs. Argentinien heute live: Der LIVE-STREAM zum Spiel

Per LIVE-STREAM könnt Ihr das heutige Spiel natürlich auch sehen. Dabei könnt Ihr ebenfalls wieder auf das ZDF oder MagentaTV zurückgreifen.

Polen vs. Argentinien heute live: Der LIVE-STREAM des ZDF

Den LIVE-STRAM des ZDF findet Ihr direkt mit diesem Link. Alles, was Ihr dafür braucht, ist ein internetfähiges Gerät, ein Abo oder Ähnliches ist nicht vonnöten, da der LIVE-STREAM genauso wie die TV-Übertragung des ZDF völlig kostenfrei ist.

Polen vs. Argentinien heute live: Der LIVE-STREAM von MagentaTV

Genauso wie die Übertragung im Pay-TV ist auch der LIVE-STREAM von MagentaTV nicht aufrufbar, wenn Ihr kein gültiges Abo habt. Wer also dort per STREAM zusehen möchte, der braucht erst einmal ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Einzelheiten dazu könnt Ihr hier genauer nachlesen.

Falls Ihr schon über ein solches verfügt, dann könnt Ihr Euch ganz einfach mit euren Zugangsdaten auf der MagentaTV-Website anmelden. Dort findet Ihr dann direkt den LIVE-STREAM zum Spiel.

Polen vs. Argentinien heute live: Mit GOAL zum LIVE-TICKER

Für alle, die sich ärgern, weil sie heute Abend um 20 Uhr nicht live mitfiebern können, haben wir eine Lösung parat. Der LIVE-TICKER von GOAL informiert Euch fast in Echtzeit über alles Wichtige auf dem Spielfeld. So bleibt Ihr also auch von unterwegs aus immer up-to-date, was den Spielstand angeht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Polen vs. Argentinien heute live: Die Startformationen der Mannschaften

Wer wissen will, mit welchem Team Lionel Messi Argentinien ins Achtelfinale führen will, der ist hier richtig. Sobald beide Teams ihre Aufstellungen veröffentlicht haben, geben wir sie hier bekannt.