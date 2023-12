Real Madrid: David Alaba verletzt sich schwer! Österreicher fehlt wahrscheinlich bei der EM 2024

David Alaba hat sich am Sonntagabend im Ligaspiel gegen den FC Villarreal (4:1) schwer am linken Knie verletzt.

WAS IST PASSIERT? Der österreichische Nationalmannschaftskapitän David Alaba muss um die Teilnahme an der EM 2024 in Deutschland bangen. Der 31 Jahre alte Innenverteidiger vom spanischen Rekordmeister Real Madrid hat sich am Sonntagabend im Ligaspiel gegen den FC Villarreal (4:1) einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Beim Heimsieg gegen Villarreal, mit dem die Madrilenen zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in LaLiga übernommen hatten, war der Ex-Münchner in der 35. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Bei einem Zweikampf knickte Alaba unglücklich weg, gestützt und unter Schmerzen humpelte er anschließend vom Spielfeld.

WAS WURDE GESAGT? "Alaba hat sein Kreuzband gerissen. Es ist sehr traurig. Zum ersten Mal passiert es mir, dass drei meiner Spieler einen Kreuzbandriss haben. Unglaublich", sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti, der auch auf Éder Militão und Thibaut Courtois wegen dieser schweren Knieverletzung verzichten muss.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Alaba werde "sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen". Über die voraussichtliche Ausfallzeit ist noch nichts bekannt. Laut fussballverletzungen.com fallen Profis mit einem Kreuzbandriss im Durchschnitt 226,2 Tage aus. Bis zum offiziellen Start der Europameisterschaft 2024 am 14. Juni 2024 sind es noch weniger als 180 Tage.