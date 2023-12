"Sofort hellauf begeistert": David Alaba von Real Madrid tritt Icon League von Toni Kroos und Elias Nerlich bei

Die Icon League von Toni Kroos und Internet-Star Elias Nerlich hat prominenten Zuwachs bekommen: David Alaba von Real Madrid.

WAS IST PASSIERT? David Alaba von Real Madrid ist ebenfalls Teil der Icon League von Teamkollege Toni Kroos und Internet-Star Elias Nerlich. Das gab die Liga, die im Sommer 2024 starten soll, am Sonntag bekannt.

WAS WURDE GESAGT? "Als mir Toni erstmals von seiner Idee erzählte, was er zusammen mit Elias vorhat, war ich sofort hellauf begeistert. Er musste mich überhaupt nicht überzeugen. Ich wollte einfach bei diesem Hammer-Projekt dabei sein", wird Alaba in einer Pressemitteilung zitiert.

"Ich kenne David seit mehr als 13 Jahren. Wir haben sieben Jahre zusammen auf dem Fußballplatz gestanden. Ich weiß, wie er als Fußballer und Mensch tickt. Er verkörpert immer pure Leidenschaft und ist eine absolute Bereicherung für 'The Icon League'", ergänzte Kroos.

"David passt perfekt zu uns", erklärte der Streamer und YouTuber Nerlich: "Er ist sowohl sportlich Weltklasse als auch absolut unterhaltsam. Bei Daten würde man von einem 'perfect match' sprechen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Neben Alaba gehört auch Rapper Luciano der Icon League an, die sich aus weltweiten Stars aus der Unterhaltunsgsbranche und dem Fußball zusammensetzen wird.

Die im November dieses Jahres gegründete Liga verspricht "ein schnelleres, abwechslungsreicheres, actionreicheres, ereignisreicheres Spiel, in dem es plötzlich unvorhergesehene Wendungen geben kann" und "einen Fußball mit mehr Toren und Entertainment."

