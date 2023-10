"Sein Moment wird kommen": Carlo Ancelotti spricht über Türkei-Supertalent Arda Güler

Arda Güler fehlt Real seit mehreren Monaten. Nun ist ein Ende seiner Zwangspause absehbar.

WAS IST PASSIERT? Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hat ein Comeback von Neuzugang Arda Güler in absehbarer Zeit angekündigt. Der junge Türke kann wegen einer Knieverletzung seit Monaten nicht spielen, ist aber in das Mannschaftstraining des LaLiga-Tabellenführers zurückgekehrt.

WAS WURDE GESAGT? Ancelotti erklärte: "Es geht ihm schon ganz gut, es fehlt nur ein wenig Kondition. Sein Moment wird kommen. Ich schätze, in 10 bis 14 Tagen hat er seine volle Fitness."

Man widme Güler "viel Zeit", so der Italiener weiter: "Er ist jung, muss sich gut eingewöhnen, wir helfen ihm dabei. Er ist natürlich nicht glücklich, wollte hier anders anfangen. Doch er ist sehr jung und hat alle Zeit der Welt, um es hier gut zu machen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Güler, der in der Türkei als riesiges Talent gilt, war in diesem Sommer für 20 Millionen Euro Ablöse von Fenerbahce zu Real gewechselt. Die Blancos setzten sich dabei im Transferduell mit dem Erzrivalen FC Barcelona durch. Kurz nach dem Transfer musste sich Güler allerdings einer Operation am Knie unterziehen. Zunächst war sogar befürchtet worden, der 18-Jährige könnte erst 2024 sein Debüt für Real feiern.

Ancelotti freut sich, wenn er mit Güler noch eine weitere Alternative für seinen Angriff bekommt: "Er ist ein offensiver Spieler. Kein Stürmer, eher ein Spielgestalter wie Bellingham. Auf dem Flügel kann er auch spielen und viele Positionen bekleiden."

WIE GEHT ES WEITER? Ohne Güler tritt Real Madrid am Samstag in LaLiga beim FC Sevilla an, ehe es am Dienstag in der Champions League gegen Braga geht.