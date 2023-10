"Besser als Messi": Ex-Trainer schwärmt von Real Madrids Arda Güler

Das Talent von Real Madrid sei besser als Lionel Messi.

WAS IST PASSIERT? Der Jugendtrainer von Real Madrids Arda Güler, Erol Tokgözler, hat von seinem Ex-Schützling geschwärmt.

WAS WURDE GESAGT? "Er hatte immer fünf Alternativen im Kopf, fünf Pläne. Sein Talent war etwas Außergewöhnliches. Ich habe noch nie ein solches Talent in diesem Alter gesehen.", erinnerte sich Tokgözler im Gespräch mit der spanischen AS.

Der 18-Jährige könne es in Zukunft deshalb auch mit den ganz Großen des Fußballs aufnehmen. "Messi ist der Größte, den ich je gesehen habe, und Arda hat große Fähigkeiten. Messi hat schon alles erreicht und Arda muss es noch tun, er ist noch ein Kind. Aber wenn wir nur über das Potenzial sprechen, hat Arda mehr Potenzial als Messi", führte Tokgözler seine Lobeshymne weiter aus.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Arda Güler

Real Madrid

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der Coach trainierte den 13-jährigen Güler, als er in der Jugendakademie von Genclerbirligi ausgebildet wurde. Danach wechselte er zu Fenerbahçe, wo er sich einen Namen machte. Im vergangenen Sommer wechselte der türkische Nationalspieler dann für 20 Millionen Euro zu Real Madrid.