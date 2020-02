Real Madrid vs. Atletico Madrid: LIVE-STREAM, TV, Highlights und Co. - so wird LaLiga heute übertragen

Real Madrid empfängt den Stadtrivalen Atletico am Samstag zum großen Derby. Wo wird das Spiel im LIVE-STREAM und live im TV übertragen?

Der 22. Spieltag in Spaniens steht ganz im Zeichen des Derbi madrileno: empfängt den Stadtrivalen Atletico zum zweiten Mal innerhalb eines Monats. Denn bereits im Januar standen sich die beiden Teams im Finale der Supercopa gegenüber, als Real im Elfmeterschießen gegen die Colchoneros gewann. Anpfiff zur möglichen Revanche ist nun am Samstag (1. Februar) um 16 Uhr im Estadio Santiago Bernabeu.

Real übernahm am vergangenen Wochenende die Tabellenführung in LaLiga vom . Während die Katalanen beim mit 0:2 unterlagen, lösten die Königlichen in Valladolid beim 1:0 ihre Pflichtaufgabe und schoben sich am Erzrivalen vorbei.

Atletico spielt die schwächste Saison seit Jahren und bleibt hinter den eigenen Ansprüchen als Fünfter aktuell weit zurück. Vor allem offensiv drückt der Schuh beim Team von Trainer Diego Simeone, das den sechstschlechtesten Angriff der Liga momentan stellt.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen heute im LIVE-STREAM oder live im TV? Die Antwort auf diese Frage gibt es hier, zudem findet Ihr hier rund eine Stunde vor dem Anpfiff die Aufstellungen der beiden Kontrahenten.

Real Madrid gegen Atletico Madrid heute live: Die Daten zum Derby in LaLiga

Partie Real Madrid - Atletico Madrid Datum Samstag, 1. Februar 2020 | 16 Uhr Ort Estadio Santiago Bernabeu, Madrid Zuschauer 81.044 Plätze

Real Madrid gegen Atletico Madrid heute im LIVE-STREAM schauen: Zeigt DAZN das große Derby?

Die Fans des spanischen Fußballs wissen, dass sie sich auf DAZN verlassen können. Der Streamingdienst überträgt jedes Spiel aus LaLiga - und damit natürlich auch das große Madrid-Derby zwischen Real und Atletico im LIVE-STREAM. DAZN hat sich die Rechte an der höchsten spanischen Spielklasse exklusiv gesichert und bringt Euch deshalb die vollen 90 Minuten live aus dem Santiago Bernabeu.

Nur auf DAZN könnt ihr das Derby zwischen Real und Atletico live sehen. Anpfiff ist am Samstag (1. Februar) um 16 Uhr, wenige Minuten zuvor geht DAZN auf Sendung. Als Kommentator führt Euch Jan Platte durch die 90 Minuten, ihm zur Seite sitzt der ehemalige Pauli-Profi Ralph Gunesch als Experte.

DAZN zeigt / überträgt Real Madrid vs. Atletico Madrid heute im LIVE-STREAM: Die Infos

Anstoß: Samstag, 1. Februar, 16 Uhr

Samstag, 1. Februar, 16 Uhr Start der Übertragung: Samstag, 1. Februar, 15.45 Uhr

Samstag, 1. Februar, 15.45 Uhr Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Sender: DAZN

Damit Ihr Euch den LIVE-STREAM von DAZN anschauen könnt, braucht Ihr ein Abo beim Streamingdienst. Die Kosten dafür betragen bei einem Monatsabo 11,99 Euro monatlich, das Jahresabo kostet einmalig 119,99 Euro. Damit spart Ihr rund 24 Euro und zahlt pro Monat weniger als 10 Euro. Alle Informationen zur Anmeldung bei DAZN gibt es in diesem Artikel.

Wenn Ihr noch kein DAZN-Abo habt, könnt Ihr das Angebot des Streamingdienstes sogar 30 Tage lang kostenlos testen. Der erste Monat ist nämlich gratis. Hier gibt es alles, was Ihr über den Probemonat wissen müsst. Neben allen Spielen aus Spaniens LaLiga zeigt DAZN auch die , die und die im LIVE-STREAM. Außerdem gibt es auch die , die , den oder Top-Sport aus der NBA, der NHL, der MLB und der NFL live!

Real Madrid gegen Atletico Madrid heute live im TV schauen: Geht das?

DAZN hat sich die Rechte an der spanischen LaLiga exklusiv gesichert, sodass keine Partie aus dieser Spielklasse im klassischen TV läuft. Damit ist klar: Kein Fernsehsender zeigt Euch am Samstag Real Madrid gegen Atletico Madrid. Es gibt aber dennoch eine Möglichkeit für Euch, das Duell auf Eurem Fernseher zu verfolgen.

Damit Ihr auf einem Smart-TV-Gerät das Derbi madrileno sehen könnt, benötigt Ihr die DAZN-App. Die gibt es kostenlos in den gängigen Portalen zum Download. Besitzt Ihr bereits ein Abo oder habt Ihr schon den kostenlosen Probemonat abgeschlossen, dann müsst Ihr die App also einfach nur auf Euer Smart-TV-Gerät herunterladen - und schon könnt Ihr Real Madrid vs. Atletico Madrid live auf dem Fernseher schauen. Die Übertragung ist natürlich identisch mit der im normalen LIVE-STREAM.

Real Madrid gegen Atletico Madrid heute live: Wo gibt es die Highlights zu sehen?

Bei der Live-Übertragung von Real Madrid gegen Atletico Madrid ist DAZN die richtige Adresse für Euch - und auch bei den Highlights.

Schon wenige Minuten nach Abpfiff stehen Euch die besten Szenen in einer kurzen Zusammenfassung auf DAZN zur Verfügung. Zudem habt Ihr die Möglichkeit, das komplette Spiel auf Abruf noch einmal im Re-Live zu schauen. Die Voraussetzung dafür, dass das klappt, ist auch hier natürlich ein gültiges DAZN-Abo.

Real Madrid vs. Atletico Madrid heute im LIVE-TICKER verfolgen

Auch im LIVE-TICKER von Goal könnt Ihr natürlich stets darüber auf dem Laufenden bleiben, wie es beim Derby zwischen Real und Atletico gerade steht.

Der LIVE-TICKER bei Goal versorgt Euch mit allen wichtigen Szenen aus dem Bernabeu: Egal, ob Tore, Karten, Auswechslungen oder fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen: Im TICKER erfahrt Ihr alles beinahe in Echtzeit. Außerdem gibt es viele coole Statistiken zum Spielverlauf.

Real Madrid gegen Atletico Madrid heute live: Die Aufstellungen der Teams

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff geben Zinedine Zidane und Diego Simeone ihre Aufstellungen bekannt. Dann findet Ihr sie hier.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen Atletico Madrid heute live: Die Übertragung im Überblick