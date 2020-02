Real Betis vs. FC Barcelona: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - die Übertragung von LaLiga

Der FC Barcelona gastiert am Sonntag bei Real Betis in Sevilla. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung live in TV und LIVE-STREAM.

Drei Punkte Rückstand hat der gegenüber in . Nun will der Top-Klub am Sonntag um 21 Uhr bei bestehen.

Up and down, so lässt sich die aktuelle Formkurve der Mannschaft von Barca-Coach Quique Setien am besten beschreiben. Nach einem 0:2 in Valencia gab es einen furiosen 5:0-Sieg gegen Leganes in der Copa, ehe man am vergangenen Donnerstag mit 0:1 in Bilbao unterlag.

Real Betis steht dagegen auf Platz 13, hat 28 Punkte auf der Habenseite. Ein Punktgewinn gegen den großen FC Barcelona wäre natürlich wünschenswert, gegen derzeit schwächelnde Gäste ist dies aber durchaus möglich.

Real Betis vs. FC Barcelona live im TV und LIVE-STREAM sehen? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Begegnung aus LaLiga live im TV und LIVE-STREAM.

Real Betis vs. FC Barcelona: Das Duell in der Übersicht

Duell Real Betis vs. FC Barcelona Datum Sonntag, 9. Februar 2020, 21 Uhr Ort Estadio Benito Villamarin, Sevilla Zuschauer 60.720 Plätze

Real Betis vs. FC Barcelona heute live im TV sehen - geht das?

Zunächst müssen wir Euch eine schlechte Nachricht verkünden: Das Spiel Real Betis vs. FC Barcelona wird heute nicht live im Free-TV gezeigt / übertragen. Der Grund liegt in den fehlenden Übertragungsrechten aller deutschen Fernsehsender, welche frei empfangbar sind.

Ihr habt dagegen die Option, die vollen 90 Minuten kostenlos zu sehen. Das geht mit DAZN im LIVE-STREAM - denn der Ismaninger Streamingdienst zeigt die ganze Begegnung via LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV. Die DAZN-App, welche kostenlos (zum Beispiel im Apple Store und Google-Play-Store ) heruntergeladen werden kann, hat das Duell Real Betis vs. FC Barcelona im Angebot.

Einmal auf Eurem Smart-TV oder jedem anderen mobilen Gerät installiert, könnt Ihr LaLiga nun live verfolgen. Barca gegen Real Betis wird so also übertragen, keine Sorge.

Real Betis vs. FC Barcelona heute im LIVE-STREAM sehen - so funktioniert's

Real Betis vs. FC Barcelona wird heute live im Stream gezeigt / übertragen. DAZN hat die vollen 90 Minuten des LaLiga-Spiels im Angebot und das sogar exklusiv. Wir liefern alle Informationen.

Real Betis vs. FC Barcelona heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Der LIVE-STREAM auf DAZN beginnt am Sonntag wenige Minuten vor Anpfiff, der um 21 Uhr erfolgen wird. Jan Platte ist als Kommentator der Partie im Einsatz, Unterstützung erhält er von Experte Sebastian Kneißl.

Um den LIVE-STREAM abrufen zu können, braucht Ihr ein Abonnement bei DAZN. In einem kostenlosen Probemonat könnt Ihr das Programm des Streamingdienstes aus Ismaning zunächst auf Herz und Nieren prüfen.

Ist dieser Gratismonat beendet, bekommt man für 11,99 Euro monatlich jede LaLiga-Partie live und in voller Länge zu sehen. Zudem gehören auch die Begegnungen der , der und sowie die Bundesliga-Highlights und auch die und zum Angebot des Streamingdienstes. Ihr schaut nicht nur Fußball? Auch die NBA, NHL, NFL und viele weitere Sportarten werden live gezeigt.

Ihr entscheidet Euch eines Tages, das Abo beenden zu wollen? Dann könnt Ihr jederzeit problemlos zum Monatsende kündigen.

Real Betis vs. FC Barcelona: Die Aufstellungen

Wenn beide Trainer sich auf eine Startformation festgelegt und diese bekanntgegeben haben, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das ist rund eine Stunde vor Anpfiff der Partie der Fall.

Real Betis vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER verfolgen

Wer das Spiel heute nicht im LIVE-STREAM anschauen kann, muss natürlich trotzdem nichts von der Begegnung verpassen. Die Lösung ist der LIVE-TICKER von Goal zu Real Betis gegen FC Barcelona.

Hier gibt es bereits vor dem Anpfiff alle wissenswerten Fakten, damit Ihr einen genauen Überblick über die Situation bei beiden Klubs bekommt. Sobald der Ball rollt, bekommt Ihr die wichtigsten Events wie Tore, Karten und Wechsel in Echtzeit geliefert. Alle wichtige Spielszenen werden vom Tickerer für Euch ausführlich beschreiben, somit seid Ihr so nah wie möglich am Spielgeschehen.