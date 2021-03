FC Barcelona: Darum wäre Ilaix Moriba fast bei Manchester City gelandet

Ilaix Moriba schaffte in dieser Saison den Sprung in die Profimannschaft des FC Barcelona. Vor zwei Jahren stand er aber kurz vor dem Absprung.

Die spanische Neuentdeckung Ilaix Moriba wäre vor zwei Jahren beinahe bei Manchester City gelandet. Das verriet der Vater des 18-Jährigen vom FC Barcelona, Mamady Kourouma, der spanischen Zeitung Sport. Die Familie habe sogar bereits Flugtickets nach England gebucht gehabt. "Ich habe es dann am Morgen der Abreise storniert. Ich wollte, dass Ilaix ein Vorbild für die nächsten Generationen bei Barcelona wird", sagte er.

Moriba feierte in dieser Saison unter Ronald Koeman sein Profidebüt für die Katalanen. Der zentrale Mittelfeldspieler wird aufgrund seiner physischen Qualitäten bereits mit Paul Pogba und Yaya Toure verglichen. Gerade die Ähnlichkeiten zum Ivorer, der bei ManCity erfolgreiche Jahre verbrachte, ließen das Interesse der Cityzens an Moriba wachsen.

Moriba als Vorbild für kommende Generationen

Beinahe wäre es auch zu einem Transfer gekommen, da Barca und Moriba bzw. dessen Familie sich nicht auf den ersten Profivertrag einigen konnten. "Die Verhandlungen mit Barca gingen einfach nicht vorwärts", erklärte Kourouma. Daher habe es Gespräche mit Citys Sportdirektor Txiki Begiristain gegeben, der der Familie die Planungen mit Moriba und das Projekt in Manchester erklärte.

"Das gefiel uns, weil sie sich viel von ihm versprochen haben. Ein paar Wochen später hatten wir die Flugtickets nach Manchester, um den Vetrag zu unterzeichnen", erinnerte sich Kourouma. Doch dazu kam es nicht. "Wenn er bleibt, ist das der Beweis, dass Barca auf die Jugend setzt", erklärt er die damaligen Überlegungen: "Wir fanden eine Übereinkunft, die uns alle zu Gewinnern machte."

In der spanischen Liga gelang Moriba direkt ein Raketenstart, in drei Spielen war er an drei Toren beteiligt. In der vergangenen Woche gab er sein Champions-League-Debüt im Achtelfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain.