Stillstand bei Ilaix Moriba: Barcelona vermutet, dass Real Madrid dahintersteckt

Barcelona drängt Ilaix Moriba zu einer Verlängerung seines Vertrags, das Top-Talent sträubt sich bisher. Nutzt Real Madrid die Gunst der Stunde?

Rund um die zum Stillstand gekommenen Vertragsverhandlungen mit Mittelfeldtalent Ilaix Moriba fürchtet der FC Barcelona nach Informationen von Goal und SPOX , dass Real Madrid einen Versuch startet, den 18-Jährigen ins Bernabeu zu locken.

Moribas aktueller Vertrag bei Barca ist noch bis Sommer 2022 datiert, um eine Verlängerung bemühten sich die Katalanen bis dato vergeblich. Barcelona hat den spanischen Junioren-Nationalspieler daher darüber informiert, dass er die Vorbereitung auf die kommende Saison nicht mit dem Profiteam von Trainer Ronald Koeman absolvieren darf, solange die Vertragsgespräche auf Eis liegen.

Barca will Ilaix Moriba unter keinen Umständen an Real Madrid verlieren

Gleichzeitig vermuten die Vereinsverantwortlichen der Blaugrana, dass hinter dem Zögern Moribas auch Erzrivale Real steckt. Man befürchtet, dass die Königlichen dem in Guinea geborenen Teenager einen Wechsel nach Madrid schmackhaft machen wollen - wenngleich Moribas Berater dies dementieren.

Barca will jedenfalls tunlichst vermeiden, dass eines der hochveranlagten Eigengewächse, das vergangene Saison seinen Durchbruch in der ersten Mannschaft schaffte, zum größten Konkurrenten in LaLiga wechselt. Zudem hat man in Barcelona bereits sehr viel in Moribas Entwicklung investiert, stattete den damals 16-Jährigen 2019 mit einem Kontrakt aus, der ihm insgesamt eine Million Euro einbringt - höher bezahlte Barca einen Nachwuchsspieler noch nie.

Dass Real tatsächlich ernst macht und einen seriösen Abwerbeversuch unternimmt, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Grund dafür ist die gute Arbeitsbeziehung, die Madrids Präsident Florentino Perez und sein Barca-Pendant Joan Laporta pflegen. Diese wäre akut gefährdet, sollte Real tatsächlich hinter Barcelonas Rücken ein Top-Talent abwerben.