RB Leipzig gegen Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Letzter Spieltag in der Gruppenphase der Champions League: Leipzig empfängt Manchester United. So wird die Partie live im TV und LIVE-STREAM laufen.

lädt zum Showdown in der Königsklasse ein. Die Partie wird um 21 Uhr in der Red-Bull-Arena angepfiffen.

In der Gruppe H kommt es heute zur großen Entscheidung: Wer zieht ins Achtelfinale der ein, wer muss den Gang in die antreten? Die Ausgangslage ist für Leipzig klar: Mit einem Sieg gegen Manchester United ziehen die Roten Bullen in die nächste Runde der Königsklasse ein. Ein Unentschieden reicht den Leipzigern bei einem Sieg von nicht, da man im Hinspiel im Old Trafford sang- und klanglos mit 0:5 untergegangen ist und den direkten Vergleich gegen United damit verliert. Sollte PSG allerdings gegen verlieren, würde sowohl Leipzig als auch United ein Remis zum Weiterkommen reichen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo RB Leipzig gegen Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

RB Leipzig gegen Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Champions League

: Champions League Datum : Dienstag, 8. Dezember 2020

: Dienstag, 8. Dezember 2020 Uhrzeit: 21 Uhr

Alle Fußballfans aufgepasst: Jedes Spiel der Champions League wird live und in voller Länge entweder im TV oder im LIVE-STREAM übertragen! Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky haben die Rechte erworben und zeigen die Partien entweder im Einzelspiel oder in der Konferenz. In dieser Saison wird es erneut keine Free-TV-Übertragung geben.

RB Leipzig gegen Manchester United heute live im Pay-TV

Leipzig gegen Manchester wird heute live vom Bezahlsender Sky aus Unterföhring übertragen! Sky hat das Erstwahlrecht, was die beiden Top-Spiele mit deutscher Beteiligung angeht. Ab 19.30 Uhr könnt Ihr den Fernseher einschalten und den Vorbericht zur Königsklasse schauen. Michael Leopold wird die Sendung moderieren, als Experten kommen heute Dietmar Hamann und Erik Meijer zum Einsatz. Euer Kommentator wird Wolf Fuss sein. Ihr könnt die Begegnung entweder in der Konferenz auf Sky Sport 1 oder als Einzelspiel auf Sky Sport 2 schauen. Wer sich für ein Sky-Abonnement interessiert, wird über diesen Link zur Webseite von Sky weitergeleitet.

RB Leipzig gegen Manchester United heute live im LIVE-STREAM

Um das Spiel im klassischen Fernsehen zu schauen, müsst Ihr einen Sky-Receiver besitzen. Falls Ihr keinen habt, könnt Ihr die Partie auch im LIVE-STREAM verfolgen. Sky bietet hierfür zwei Apps an, über die Ihr Leipzig gegen Manchester streamen könnt: Sky Go und Sky Ticket. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

RB Leipzig gegen Manchester United heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go könnt Ihr nur dann benutzen, falls Ihr schon Kunde des Pay-TV-Senders seid, denn die App ist in jedem Abo-Paket enthalten. Ihr könnt Euch Sky Go entweder auf das Smartphone laden oder über Euren Smart-TV schauen. Zum Streamen benötigt Ihr lediglich die Zugangsdaten von Sky.

RB Leipzig gegen Manchester United heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Sky Ticket ist für die meisten Leser wohl die interessantere der beiden Apps, da Ihr über das Ticket streamen könnt, ohne Sky-Kunde sein zu müssen. Wenn Ihr Sky Ticket abonniert, könnt Ihr verschiedene Sport-Pakete für mindestens einen Monat lang streamen, darunter natürlich auch die Champions League. Hier gibt’s weitere Infos zu Sky Ticket.

RB Leipzig gegen Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

RB Leipzig gegen Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Ihr möchtet kein Geld für die Übertragung von Sky ausgeben? Dann verfolgt das Top-Spiel über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal! Fast in Echtzeit erfahrt Ihr alles Wichtige zum Spiel, dazu gibt’s interessante Statistiken – schaut mal rein!

Quelle: Getty Images / Brunskill

RB Leipzig gegen Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer das Spiel verpasst hat, der kann sich spätestens 40 Minuten nach dem Schlusspfiff die Highlights auf DAZN anschauen! Alternativ könnt Ihr Euch auch die gesamte Partie im Re-Live gönnen.

Der Streamingdienst DAZN überträgt den Großteil der Champions-League-Spiele live und exklusiv! Heute Abend könnt Ihr zum Beispiel Zenit gegen Dortmund oder PSG gegen Basaksehir live auf der Plattform verfolgen – und das die ersten 30 Tage lang im Gratismonat! Nach dem Ablauf des Probeabos kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

RB Leipzig gegen Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

RB Leipzig bisher 1 Spiel (wettbewerbsübergreifend) Manchetser United 0 Siege 1 0 Remis 0 0 Tore 5 527,6 Mio. Euro Marktwert 799,8 Mio. Euro Dayot Upamecano (60 Mio. Euro) wertvollster Spieler Macus Rashford (80 Mio. Euro)

RB Leipzig gegen Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick