RB Leipzig feiert Pflichtsieg gegen den FC Augsburg: Die Bundesliga im TICKER zum Nachlesen

RB Leipzig feiert gegen Augsburg einen Pflichtsieg. Dabei fehlte Dayot Upamecano, dessen Wechsel nach München nun fix ist - der TICKER zum Nachlesen.

RB Leipzig ist in der Bundesliga wieder näher an Tabellenführer Bayern München herangerückt, muss aber endgültig auf Abwehrchef Dayot Upamecano verzichten. Der Tabellenzweite setzte sich zu Hause im Leipziger Kühlhaus bei minus acht Grad gegen den FC Augsburg verdient mit 2:1 (2:0) durch und verkürzte den Rückstand zu den Bayern zumindest vorläufig auf vier Punkte.

Der Spanier Dani Olmo (38./Foulelfmeter) und Christopher Nkunku (43.) mit seinem vierten Saisontor erzielten die Treffer für Sachsen. Augsburg verkürzte durch Daniel Caligiuri (76./Foulelfmeter). Die Bayern beenden am Montag den 21. Spieltag mit dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (20.30 Uhr).

Abwehrchef Upamecano (22) stand gegen Augsburg nicht in der Startelf, war aber der Mann des Abends. Während des Spiels bestätigten die Bayern den Wechsel. "Wir haben über viele Monate sehr gute, intensive und professionelle Gespräche mit Dayot und seinem Berater Volker Struth geführt", sagte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic der Bild-Zeitung: "Upamecano ist ein junger Spieler, dessen Qualitäten bereits außergewöhnlich entwickelt sind."

RB Leipzig - FC Augsburg Anpfiff: 20.30 Uhr Tore 1:0 Olmo (38'), 2:0 Nkunku (43'), 2:1 Caligiuri (77') Aufstellung RB Leipzig Gulacsi - Klostermann, Orban, Halstenberg - Mukiele (64' Konate), Kampl (64' Adams), Angelino - Olmo (76' Sabitzer), Haidara (85' Sörloth) - Poulsen, Nkunku Aufstellung FC Augsburg Gikiewicz - Oxford, Gouweleeuw, Suchy (79' Richter) - Gumny, Strobl (79' Niederlechner), Gruezo (71' Khedira), Pedersen - Caligiuri, Hahn, Benes (63' Vargas) Gelbe Karten Oxford (3'),Gouweleeuw (22'), Gikiewicz (34'), Klostermann (41'), Orban (62'), Benes (63'), Adams (72')

Damit verabschiede ich mich aus Leipzig. In Sachen Bundesliga sind wir morgen ab 15:30 Uhr mit den Einzelspielen und der Konferenz wieder für Sie da. Einen schönen Abend noch und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Der Druck auf Heiko Herrlich beim FCA wächst dagegen, denn erneut können die Fuggerstädter nichts Zählbares mitnehmen. Ein großes Problem war vor allem die fehlende Struktur in der Offensive, Hahn und in der Schlussphase auch Richter und Niederlechner hingen zu oft in der Luft. Der Anschlusstreffer gelang folgerichtig auch nach einer Einzelaktion von Pedersen. Augsburg duelliert sich am kommenden Sonntag mit Bayer Leverkusen.

Die Gastgeber verkürzen den Abstand auf die Bayern damit zumindest bis Montagabend auf vier Punkte und feiern den dritten Bundesliga-Sieg in Serie. Rasenballsport machte nach der Pause im Spiel nach vorne nicht mehr wirklich viel, das Team von Julian Nagelsmann geriet aber auch erst in der Schlussphase nach dem Augsburger Anschlusstreffer unter Druck. Leipzig spielt am kommenden Dienstag in Budapest gegen den FC Liverpool im Champions-League-Achtelfinale.

90.+5. | Dann ist Schluss! Leipzig schlägt am Ende den FCA knapp mit 2:1!

90.+4. | Verwirrung im Leipziger Strafraum! Nach eienm Eckball von der linken Seite springt Gouweleeuw die Kugel zwei Meter vor dem Tor an den linken Fuß, von dort aus aber seitlich weg vom Leipziger Tor statt darauf zu. Der Niederländer stand zudem im Abseits - alle Aufregung ist also umsonst.

90.+2. | Leipzig setzt sich am gegnerischen Strafraum fest, Angelino geht dann links im Sechzehner aber lieber ins Dribbling, statt abzuschließen. Am Ende landet das Spielgerät im Toraus.

90. | Die Nachspielzeit wird angezeigt, vier Minuten Nachschlag bekommen wir.

88. | Augsburg kommt auch kurz vor Schluss nicht mehr wirklich aus der eigenen Hälfte heraus, die Gäste müssen so langsam mal den langen Hafer auspacken. Zwei Minuten plus Nachspielezti sind noch auf der Uhr.

86. | Nkunku - der muss doch sitzen! Gikiewicz geht an der rechten Strafraumkante riskant ins Duell mit Sörloth und bleibt dann auch draußen, der Norweger kann allerdings trotzdem ins Zentrum flanken. Mit der Hand fälscht Gikiewicz die Hereingabe noch an den langen Pfosten auf Nkunku ab, der aus drei Metern in den Ball rutscht, diesen aber an den linken Pfosten setzt.

RB Leipzig vs. FC Ausburg im LIVE-TICKER: WECHSEL

85. | Julian Nagelsmann wechselt nochmal in der Offensive: Haidara verlässt den Rasen für Sörloth.

83. | Bevor wir in die heißen Minuten der Schlussphase geben, schauen wir nochmal auf die Causa Upamecano. Den Transfer aus Leipzig nach München hat Hasan Salihamidzic mittlerweile bestätigt, die Leipziger müssen sich also Ersatz in der Innenverteidigung suchen.

81. | Die Chancen hat aber Leipzig! Sabitzer hat 22 Meter zentral vor dem Augsburger Tor mal viel Raum und zieht flach ab, sein Versuch geht allerdings ebenfalls knapp rechts am FCA-Tor vorbei.

RB Leipzig vs. FC Ausburg im LIVE-TICKER: WECHSEL

79. | ... und Strobl wird durch Richter ersetzt.

79. | Jetzt feuert Herrlich offensiv aus allen Rohren: Niederlechner kommt für Innenverteidiger Suchy ...

79. | Orban fast mit dem Dritten! Nach einem Eckball von rechts kommt der Ungar am kurzen Pfosten an den Ball, setzt seinen Versuch aber Zentimeter am recten Aluminium vorbei.

TOOOR! RB Leipzig vs. FC Ausburg - 2:1 | Torschütze: Caligiuri

77. | Tooooor! Rasenballsport Leipzig - FC AUGSBURG 2:1! Caligiuri bringt leben in die Partie! Der Augsburger visiert das obere linke Eck an. Gulacsi hat die Fingerspitzen noch dran, ist aber chancenlos. Fünfter Saisontreffer für Caligiuri.

RB Leipzig vs. FC Ausburg im LIVE-TICKER: WECHSEL

76. | Vor der Ausführung tauschen die Leipziger nochmal: Sabitzer kommt für Olmo in die Partie.

74. | Elfmeter für den FCA! Pedersen sticht links gegen Haidara in den Sechzehner und wird dann vom Leipziger unten am Fuß getroffen. Klare Sache für Schiedsrichter Zwayer.

RB Leipzig vs. FC Ausburg im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

72. | Gelbe Karte Nummer drei in dieser Spielzeit ist für Adams fällig. Der US-Amerikaner hatte Gegenspieler Khedira vor dem gegnerischen Sechzehner am Fuß erwischt.

RB Leipzig vs. FC Ausburg im LIVE-TICKER: WECHSEL

71. | ... und der zentrale Mittelfeldspieler kommt nun tatsächlich für Gruezo ins Spiel.

70. | Heiko Herrlich scheint offensiv weiterhin keine Anstalten zu Veränderungen zu machen. An der Seitenlinie ruft er nun Khedira zu sich ...

68. | Die Leipziger stellen den Augsburger Spielaufbau weiterhin weit in der gegnerischen Hälfte zu, lassen den Fuggerstädtern kaum Luft zum atmen. Viel Zeit bleibt dem FCA nicht mehr.

66. | Augsburg steuert nur auf einer Position offensiv nach, was angesichts der Spielweise der Gäste enorm verwunderlich ist. Das Ergebnis ist nicht so deutlich, als müsste man sich hier schon vorab geschlagen geben.

RB Leipzig vs. FC Ausburg im LIVE-TICKER: WECHSEL

64. | ... und Kampl wird durch Adams ersetzt.

64. | Leipzig dagegen tauscht doppelt: Konate kommt für Mukiele ..

63. | Jetzt geht's los mit den Wechseln: Bei Augsburg wird in der Offensive zunächst positionsgetreu gewechselt. Vargas kommt für den eben verwarnten Benes.

RB Leipzig vs. FC Ausburg im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

63. | Der Ungar auf der einen Seite wird verwarnt, dann trifft es den auf der Gegenseite. Benes trifft Haidara im Luftduell mit dem Ellenbogen im Gesicht, er wird zum zweiten Mal in dieser Spielzeit verwarnt.

62. | Orban kommt gegen Pedersen auf der linken Außenbahn ein wenig zu spät und räumt seinen Gegenspieler ab, folgerichtig gibt es für ihn zum vierten Mal Gelb in dieser Spielzeit.

60. | Eine Stunde ist in Leipzig gespielt, die Gastgeber geben den Augsburgern weiterhin kaum Anspielstationen in der eigenen Hälfte. Wann reagiert Heiko Herrlich mit wechseln?

58. | Die Begegnung plätschert ein wenig vor sich hin. Augsburg müsste im Spiel nach vorne ein wenig mehr machen, es fehlen aber eindeutig die Mittel dafür. Leipzig im Gegenzug hat alles im Griff.

56. | Mukiele bringt mal wieder eine Flanke von rechts in den Sechzehner, der Ball rutscht dem Außenverteidiger aber über den Fuß. Angelino kann am langen Pfosten nichts anderes machen als abdrehen.

54. | Die Augsburger kommen nach Wiederanpfiff nicht so richtig in Tritt, Leipzig lässt die Gäste weiterhin gut hinter dem Ball herlaufen. Es ist ein ähnliches Bild wie im ersten Durchgang.

52. | Die Leipziger setzen nun verstärkt auf Konter und haben in der Augsburger Strafraum plötzlich deutlich mehr Platz, bisher spielen die Sachsen ihre Möglichkeiten aber nicht gut genug aus.

50. | Angelino! Haidara chippt die Kugel aus dem Zentrum heraus rechts in den Strafraum auf den einlaufenden Spanier, der aus acht Metern und spitzem Winkel abzieht. Sein Flachschuss geht knapp links am Tor des FCA vorbei.

48. | Die Augsburger werden nun unter Beweis stellen müssen, dass sie auch im Spiel mit dem Ball deutlich besser auftreten können als noch im ersten Durchgang. Leipzig überlässt den Fuggerstädtern zumindest erstmal den Ball.

46. | Weiter geht's! Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine!

RB Leipzig vs. FC Ausburg im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Halbzeit | Augsburg dagegen droht erneut ein herber Rückschlag im nun immer deutlicher werdenden Abstiegskampf. Die Mannschaft von Heiko Herrlich hat im Spiel mit dem Ball bisher wenig anzubieten, gegen den Ball sind vor allem die Innenverteidiger Suchy und Oxford mit dem Leipziger Pressing häufig überfordert. Ersterer könnte sogar nach seinem harten Foul an Orban frühzeitig ausgewechselt werden.

Halbzeit | Die Leipziger sind nach 45 Minuten die spielbestimmende Mannschaft und führen verdient, auch wenn aus dem Spiel heraus für die Sachsen noch Luft nach oben ist. Olmos Treffer fiel nicht umsonst per Elfmeter, Rasenballsport wurde nach der Führung aber selbstbewusster und kann mit einer Zwei-Tore-Führung vielleicht schon ein paar Kräfte für die anstehenden Aufgaben im Europapokal schonen.

RB Leipzig vs. FC Ausburg im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+2. | Dann ist Pause! Mit einer 2:0-Führung gehen die Leipziger in die Kabine!

45. | Die Nachspielzeit im ersten Durchgang läuft, zwei Minuten werden angezeigt.

TOOOR! RB Leipzig vs. FC Ausburg - 2:0 | Torschütze: Nkunku

43. | Tooooor! RASENBALLSPORT LEIPZIG - FC Augsburg 2:0! Nkunku legt nach! Suchy köpft einen langen Leipziger Ball rechts aus dem Sechzehner direkt vor die Füße von Poulsen, der rechts in den Strafraum zieht und drei Gegenspieler bindet. Anschließend legt der Däne am herauskommenden Gikiewicz vorbei an den Elfmeterpunkt zum frei stehenden Nkunku, der aus elf Metern unten links zu seinem vierten Saisontreffer einschiebt.

RB Leipzig vs. FC Ausburg im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

41. | Klostermann zieht Hahn an der Mittellinie nach einem verlorenen Zweikampf fast das Trikot aus, der Leipziger wird dafür mit seiner zweiten Verwarnung in der laufenden Spielzeit bestraft.

TOOOR! RB Leipzig vs. FC Ausburg - 1:0 | Torschütze: Olmo

38. | Tooooor! RASENBALLSPORT LEIPZIG - FC Augsburg 1:0! Und diesmal netzt der Spanier! Olmo feuert den Ball mit viel Wucht halbhoch links neben den Pfosten, Gikiewicz ist chancenlos. Dritter Saisontreffer für den Spanier.

37. | Und es wird wiederholt! Damit haben wir erneut das Duell zwischen Olmo und Gikiewicz ...



36. | Gikiewicz hält! Olmo verzögert leicht, schießt das Spielgerät dann aber leicht unten links in die Arme von Gikiewicz - Schiedsrichter Zwayer überprüft aber nochmal. Gikiewicz stand nicht auf der Linie.

RB Leipzig vs. FC Ausburg im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

34. | Gikiewicz beschwert sich zu intensiv bei Schiedsrichter Zwayer, der Pole kassiert folgerichtig als vierter Augsburger Gelb. Es ist seine erste Verwarnung in dieser Spielzeit.

32. | Elfmeter für Leipzig! Haidara legt den Ball vom rechten Sechzehnereck zentral vor den Sechzehner auf Olmo, der aus 17 Metern zentraler Position abzieht. Gikiewicz lässt den Schuss unten rechts nach vorne prallen, wo Oxford das lange Bein gegen Mukiele auspackt und den Flügelspieler von den Beinen holt.

RB Leipzig vs. FC Ausburg im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

30. | Hahn holt sich auf der rechten Seite immerhin mal gut einen Freistoß gegen Angelino, für den Stürmer ist es bisher aber ein zäher Abend. Offensiv fehlt es beim FCA noch an guten und vor allem schnellen Ideen.

28. | Am Ende zeigt Zwayer aber lediglich - und völlig zurecht - Suchy die Gelbe Karte. Für den 32-Jährigen ist es die erste in der Bundesliga, damit sind alle drei Augsburger Innenverteidiger verwarnt.

27. | Die Gangart der Augsburger wird ruppiger, Suchy senst Orban an der rechten Seitenlinie komplett sinnfrei um und holt den Ungarn von den Beinen. Sofort bildet sich eine Leipziger Spielertraube um den Tschechen.

25. | Mitte des ersten Durchgangs sind es die Leipziger, die die Begegnung nach wie vor unter Kontrolle haben. Der FCA kann den Druck der Gastgeber allerdings etwas besser vom eigenen Tor fernhalten.

23. | Olmo! Nkunku setzt den anschließenden Freistoß zwar in die Mauer, der Abpraller landet aber 22 Meter vor dem Kasten bei Olmo, der aus zentraler Position volley draufhält. Sein Schuss geht Zentimeter am linken Kreuzeck vorbei.

RB Leipzig vs. FC Ausburg im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

22. | Nächste Gelbe Karte für einen Augsburger Innenverteidiger, der Niederländer kommt gegen Olmo etwa 25 Meter vor dem eigenen Tor deutlich zu spät und mäht den Spanier von hinten um. Es ist seine sechste Gelbe Karte in der laufenden Spielzeit.

18. | Während sich auf dem Rasen derzeit wenig abspielt, gibt es aus Leipziger Sicht eine überraschende Meldung abseits des Feldes: Dayot Upamecano wechselt nach Informationen des "kicker" im Sommer erwartunsgemäß zum FC Bayern München und nutzt eine in seinem Vertrag stehende Ausstiegsklausel.

16. | Leipzig presst im Gegenzug ebenfalls sehr aggressiv auf die Augsburger, sollten diese mal in Ballbesitz sein. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann baut schon in der Anfangsviertelstunde viel Druck auf.

14. | Caligiuri hat nach gewonnenem Zweikampf gegen Halstenberg auf rechts mal ein wenig Platz, Olmo ist aber schnell zurückgelaufen und blockt die Hereingabe des Deutsch-Italieners auf Kosten eines Einwurfs ab.

12. | Haidara mit dem nächsten Abschluss! Angelino chippt die Kugel vom linken Sechzehnereck auf die rechte Seite zu Haidara, der direkt aus gut 25 Metern auf Höhe des rechten Pfostens abzieht. Sein Schuss geht aber dann doch recht deutlich über den Kasten von Gikiewicz.

10. | Die Augsburger schreiten wiederum erst ab der Mittellinie ein, laufen dann aber mit drei Pressingspielern den Leipziger Spielaufbau an. Viel Raum bleibt Rasenballsport im Spiel nach vorne nicht.

8. | Die Leipziger sind weiterhin die spielbestimmende Mannschaft und halten die Augsburger erstmal in Schach. Die Mannschaft von Heiko Herrlich rennt in der Anfangsphase viel hinterher.

6. | Die Augsburger bringen den ersten Eckball von links durch Caligiuri an den kurzen Pfosten, dort pfeift Schiedsrichter Zwayer aber nach einem Offensivfoul von Gruezo an Mukiele frühzeitig ab.

4. | Nkunku! Der Stürmer zirkelt den Ball rechts an der Mauer vorbei, Gikiewicz ist im rechten Eck aber reaktionsschnell und blockt den halbhohen Versuch stark ab.

RB Leipzig vs. FC Ausburg im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

3. | Gute Freistoßgelegenheit für Leipzig! Angelino kreuzt leicht links vor dem gegnerischen Sechzehner Poulsen und wird von Oxford umgerissen, der Ball liegt 17 Meter vor dem Tor des FCA bereit - die zweite Gelbe Karte der Saison gibt es für den jungen Briten obendrauf

1. | Los geht's! Der 21. Spieltag läuft!

RB Leipzig vs. FC Ausburg im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Heiko Herrlich stellt damit nach dem 0:2 gegen den VfL Wolfsburg auf zwei Positionen um: Suchy ersetzt in der Innenverteidigung Uduokhai, zudem opfert Herrlich mit Niederlechner einen Offensivspieler und bringt mit Oxford einen zusätzlichen Verteidiger auf den Rasen.

vor Beginn | Die Augsburger kontern mit folgender Aufstellung: Gikiewicz - Oxford, Gouweleeuw, Suchy - Gumny, Strobl, Gruezo, Pedersen - Caligiuri, Hahn, Benes.

vor Beginn | Julian Nagelsmann nimmt damit nach dem 3:0-Erfolg auf Schalke vier Veränderungen in der Startformation vor: Halstenberg ersetzt in der Dreierkette Upamecano, außerdem beginnt Klostermann hinten für Adams. Mukiele rückt dafür auf die rechte Außenbahn. Im Zentrum erhält Haidara den Vorzug vor Sabitzer, vorne drin startet zudem Poulsen für Sörloth.

vor Beginn | Kommen wir noch zu den Aufstellungen. Rasenballsport schickt folgende Formation auf den Rasen: Gulacsi - Klostermann, Orban, Halstenberg - Mukiele, Olmo, Kampl, Haidara, Angelino - Poulsen, Nkunku.

vor Beginn | Leiten wird die heutige Begegnung Felix Zwayer, an den Seitenlinien begleiten ihn Marco Achmüller und Rafael Foltyn. Vierter Offizieller ist Benjamin Cortus; an den Video-Monitoren begrüßen wir heute Benjamin Brand.

vor Beginn | Gegen die Leipziger durften die heutigen Gäste schon zweimal ran, verloren aber sowohl vor heimischer Kulisse in der Liga (0:2), als auch in der zweiten Runde des DFB-Pokal 0:3. Die Ausgangslage bei Augsburg ist also nicht gerade gut, zumal mit Leipzig eine der stärksten Defensivreihen der Liga auf der Gegenseite steht. Bei einer Niederlage könnte - je nach Abschneiden der Konkurrenz - der Relegationsrang bereits auf zwei Zähler heranrücken.

vor Beginn | Mit dem FCA wartet auf der Gegenseite eine Mannschaft im mehr oder weniger freien Fall: Platz 13 bedeutet die schlechteste Saisonplatzierung für das Team von Heiko Herrlich, das nur zweimal in den vergangenen neun Pflichtspielen als Sieger vom Platz ging. Vor allem offensiv klemmt es derzeit bei den Fuggerstädtern: Letztmals zwei Treffer erzielte der FCA am 11. Spieltag beim 2:2 gegen den FC Schalke 04.

vor Beginn | Die Hoffnungen auf die erste Rasenballsport-Meisterschaft der Bundesliga-Geschichte ist nach durchwachsenen Wochen im Herzen Sachsens derzeit getrübt: Zwar holte Leipzig aus den vergangenen beiden Bundesliga-Spielen sechs Zähler und damit die volle Punkteausbeute, nur drei Siege aus den vergangenen sechs Liga-Spielen ließen den Rückstand auf die Bayern an der Tabellenspitze aber auf sieben Zähler wachsen. Trotz des noch ausstehenden direkten Duells brauchen die heutigen Gastgeber dringend einfache Punkte, zumal in der kommenden Woche bereits das Champions-League-Achtelfinale wartet.

vor Beginn | Die Zielgerade in dieser durchaus außergewöhnlichen Bundesliga-Saison ist zwar noch nicht wirklich in Sicht, zumindest gehen alle Mannschaften aber mittlerweile in Richtung letzter Sektor. Setzen die Leipziger nochmal zum Überholmanöver an der Tabellenspitze an? Voraussetzung dafür wäre heute ein Sieg gegen den FCA. Auf geht's!

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 21. Spieltages zwischen RB Leipzig und dem FC Augsburg.

RB Leipzig vs. FC Augsburg: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von RB Leipzig:

Gulacsi - Klostermann, Orban, Halstenberg - Mukiele, Kampl, Angelino - Olmo, Haidara, Poulsen, Nkunku

Der FC Augsburg setzt auf folgende Aufstellung:

Gikiewicz - Oxford, Gouweleeuw, Suchy - Gumny, Strobl, Gruezo, Pedersen - Caligiuri, Hahn, Benes

RB Leipzig vs. FC Augsburg im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

RB Leipzig und der FC Augsburg duellieren sich zum 14. Mal in einem Pflichtspiel – gegen keinen anderen Verein traten die Bullen im Profifußball so oft an. Gegen keinen Verein feierte RB zudem im Profifußball mehr Siege als gegen den FCA (7).

Leipzig gewann die letzten 5 Pflichtspiele gegen den FC Augsburg allesamt, das gelang den Bullen im Profifußball sonst nur gegen den VfL Bochum. Eine längere Siegesserie gelang den Sachsen noch gegen kein Team.

Augsburg feierte den letzten Sieg in einem Pflichtspiel gegen RB Leipzig im September 2017 (1-0 H), seither gab es 2 Remis und 6 Niederlagen. Der FCA blieb in 5 dieser 8 Spiele torlos gegen die Sachsen und traf nur 3-mal, Leipzig hingegen erzielte 14 Tore.

Mit 41 Zählern nach 20 Partien hat RB Leipzig genauso viele Zähler auf dem Konto wie in der Vorsaison – mehr waren es zu diesem Zeitpunkt nur in der Bundesliga-Debütsaison 2016/17 (42).

RB Leipzig gewann die letzten 3 Pflichtspiele zu null, das schafften die Bullen letztmals im Oktober (ebenfalls 3). Mehr Pflichtspielsiege in Folge ohne Gegentor gelangen Leipzig letztmals vor knapp 7 Jahren in der 3. Liga (6).

Defensiv-Bollwerk mit Aussetzern: RB Leipzig spielte in den letzten 12 Pflichtspielen 9-mal zu null! Wenn der Gegner jedoch traf, dann mindestens doppelt (einmal 2, zweimal 3 Gegentreffer).

Der FC Augsburg verlor 5 der letzten 6 BL-Spiele, das ist Ligahöchstwert mit der Hertha – und kassierte dabei genau so viele Niederlagen wie in den ersten 14 Partien dieser Bundesligasaison zusammen.

Der FC Augsburg verlor die Hälfte seiner 20 Spiele in dieser Bundesligasaison (6 Siege, 4 Remis), mehr Pleiten hatten die Fuggerstädter nach 20 BL-Spielen noch nie (2012/13 und 2018/19 ebenfalls 10).

Kein Fortschritt: Mit nur 22 Punkten nach 20 Partien hat der FC Augsburg 4 Zähler weniger als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison (26).

Kein anderer Leipziger sammelte in dieser Saison so viele Torbeteiligungen in Pflichtspielen wie Angelino (8 Tore, 9 Assists). Mit 17 Scorerpunkten ist er der offensivstärkste Verteidiger der Top 5 Ligen in Pflichtspielen dieser Saison.

In der Bundesliga wird heute der 21. Spieltag gespielt.

RB Leipzig vs. FC Augsburg im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Wenn RB Leipzig am Freitag den FC Augsburg empfängt, wird das Stadion zum Eisschrank. Doch Trainer Julian Nagelsmann ist trotz der beißenden Kälte heiß auf drei Punkte.

Die klirrende Kälte störte Julian Nagelsmann kein Stück. Vergnügt schnallte sich der Trainer von RB Leipzig Skier unter die Füße - und ab dafür. Von einem Auto ließ sich der 33-Jährige unter der Woche zum Spaß durch den Schnee ziehen und trotzte den unerbittlichen Minusgraden. "Ich bin gerne in den Bergen, hier gibt es leider keine Berge. Dann haben wir es so gemacht", sagte Nagelsmann. Für das Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den FC Augsburg im Eisschrank Red Bull Arena sollten die eisigen Temperaturen ebenfalls kein Problem werden.

Die Austragung der Partie sah der Coach nicht gefährdet, obwohl es "frostig" werden dürfte, wie Nagelsmann sagte. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die Nacht zum Samstag in Sachsen Tiefstwerte im zweistelligen Minusbereich voraus. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf SID -Anfrage mitteilte, liegt die Einschätzung hinsichtlich der Durchführung einer Partie beim zuständigen Schiedsrichter. Vor allem gesundheitsgefährdende Umstände, "wie zum Beispiel Eisregen, Hagel oder Eisflächen auf dem Platz" könnten zu einer Absage führen.

Minusgrade seien jedoch "aus Schiedsrichtersicht noch kein alleiniges Kriterium ein Spiel abzusagen." Ungemütlich wird es für die Akteure am Freitagabend in Leipzig auf dem Rasen aber allemal. "Wenn es so extrem kalt ist und du viel kalte Luft einatmest, kann es eine Gefahr sein", sagte Nagelsmann und fügte dennoch schmunzelnd hinzu, dass es als Trainer wichtig sei, "sich ordentlich anzuziehen mit warmen Füßen". Sportmediziner Wilhelm Bloch warnte im SID -Gespräch indessen vor steigender muskulärer Verletzungsgefahr, "wenn die Muskulatur die Betriebstemperatur verliert".

Zumindest über die Rasenverhältnisse im Stadion müssen sich die Leipziger offenbar keine Sorgen machen. Eine Absage aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes wie am vergangenen Sonntag bei Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen muss nicht befürchtet werden. Der Dauerfrost mit teilweise minus zehn Grad sei natürlich kontraproduktiv, sagte RB-Greenkeeper Mathias Eichner, der wohl wie so viele seiner Kollegen momentan Überstunden schieben muss: "Aber nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass den drei Punkten am Freitag nichts im Wege steht."

Und die wären wichtig, um Tabellenplatz zwei zu sichern. Auf Spitzenreiter Bayern München sind es bei 41 Punkten derzeit sieben Punkte Abstand, aber der Dritte VfL Wolfsburg ist nur drei Zähler hinter RB. "Demnach ist es ratsamer, nach hinten zu schauen", so Nagelsmann: "Wenn wir unsere Spiele gewinnen, werden wir den zweiten Platz behalten - sollte bei Bayern alles normal laufen. Dann wäre es eine sehr gute Saison."

#RBLeipzig vs. FC Augsburg: Zuletzt in der @Bundesliga_DE

Gegner FC Augsburg hat dagegen ganz andere Baustellen. Nach fünf Niederlagen aus den vergangenen sechs Spielen wird über die Zukunft des Trainers Heiko Herrlich spekuliert. Stefan Reuter, der Geschäftsführer Sport, wiegelte zuletzt jedoch ab. Er räumte im Interview mit der Süddeutschen Zeitung zwar ein, dass Ertrag und Spielweise aktuell nicht zufriedenstellend seien: "Aber wir fangen deshalb keine Trainerdiskussion an."

Quelle: SID

