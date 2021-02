Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Augsburg im TV und LIVE-STREAM? So wird die Bundesliga übertragen

Bundesliga am Freitag: RB Leipzig empfängt zum Auftakt des 21. Spieltags den FC Augsburg. Goal erklärt, wer das Spiel überträgt / zeigt.

Der nächste Bundesligaspieltag steht an: Mittlerweile ist es bereits der 21., welcher durch die Begegnung RB Leipzig vs. FC Augsburg eröffnet wird. Anpfiff dieser Begegnung ist am Freitag um 20.30 Uhr in der Leipziger Red Bull Arena.

Die Kräfteverhältnisse vor dem Spiel sind klar verteilt: RB Leipzig befindet sich auf dem zweiten Tabellenplatz, Augsburg auf Rang 13. Die favorisierten Leipziger haben acht Punkte Rückstand auf Rekordmeister FC Bayern München, ein Sieg am Freitag ist Pflicht, wenn man weiterhin eine Chance auf den Titel bewahren möchte.

Für den FC Augsburg geht es darum, nicht weiter in die untere Tabellenregion zu rutschen. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf Hertha BSC und Arminia Bielefeld auf den Plätzen 15 und 16, in den letzten fünf Spielen gab es vier Niederlagen.

Das Hinspiel im Oktober konnte Leipzig mit 2:0 für sich entscheiden, auch an diesem Wochenende sind die Sachsen Favorit. Goal erklärt, wer das Spiel am Freitag live zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Augsburg LIVE im TV und STREAM? Die Bundesliga am Freitag

Begegnung RB Leipzig vs. FC Augsburg Datum Freitag | 12.02.2021 Wettbewerb Bundesliga | 21. Spieltag | 4. Spieltag der Rückrunde Anstoß 20.30 Uhr Ort Red Bull Arena | Leipzig Geschätzter Marktwert Leipzig: 552 Millionen Euro | FC Augsburg: 110 Millionen Euro

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Augsburg? So wird die Bundesliga LIVE im TV gezeigt

Freitagabend, das Wochenende beginnt, in der Bundesliga läuft ein hochklassiges Spiel - es scheint also, als wäre alles angerichtet für einen gemütlichen Fußballabend vor dem Fernseher.

An dieser Stelle kommen aber viele Anhänger:innen ins Grübeln - in der Vergangenheit wurden viele nämlich bereits enttäuscht: Wird das Spiel des Lieblingsvereins im TV übertragen?

RB Leipzig vs. FC Augsburg: Die Bundesliga läuft am Freitag nicht im Fernsehen

An dieser Stelle gibt es eine schlechte und eine gute Nachricht, klassischerweise erzählen wir euch erst die Enttäuschung: Das Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Augsburg wird nicht durch einen TV-Sender übertragen!

Kein Fernsehsender, sei es im Pay-TV oder Free-TV, zeigt am Freitag die Bundesliga. Das wirkt zwar erst einmal wie ein Schock, allerdings solltet ihr euch diesen Artikel aufmerksam bis zum Ende durchlesen - es gibt nämlich eine kostenlose Alternative!

Wer überträgt / zeigt RBL vs. FCA? DAZN zeigt Freitags- und Montagsspiele LIVE und exklusiv

Der Streamingdienst DAZN überträgt an diesem Freitag die Bundesliga! Wie an jedem Freitag in dieser Spielzeit ist DAZN der richtige Ansprechpartner, wenn es um die LIVE-Übertragung geht - wie auch zu den Montagsspielen, weshalb das Spiel vom FC Bayern München gegen Arminia Bielefeld ebenfalls auf DAZN gezeigt wird!

Das ist allerdings Thema für andere Artikel - schauen wir uns jetzt die Übertragung des Freitagsspiels genauer an: Wie jeden Freitag besetzt DAZN die Plätze an den Mikrofonen gleich dreifach mit fachkundigen Stimmen, Experte Sebastian Kneißl stand unter anderem beim FC Chelsea unter Vertrag.

#RBLFCA: So sieht die DAZN-Übertragung aus

Anpfiff der Begegnung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Beginn der Übertragung: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Plattform: DAZN

DAZN Moderation : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Expertise : Sebastian Kneißl

: Sebastian Kneißl Kommentar: Uli Hebel

RB Leipzig vs. FC Augsburg auf dem Fernseher verfolgen: DAZN auf dem Smart-TV macht's möglich!

Ihr seid es gewohnt, Fußball oder Sport generell im Fernsehen zu sehen? Es macht euch einen Strich durch die Rechnung, dass Leipzig gegen Augsburg nicht im Fernsehen übertragen wird?

Dann solltet ihr euch nicht von eurem Ärger blenden lassen - ihr könnt das Spiel nämlich trotzdem auf dem beliebten Flachbildschirm sehen. Wenn ihr einen Smart TV besitzt, also einen modernen Fernseher mit halbwegs stabiler Internetverbindung, könnt ihr euch mit der kostenlosen DAZN-App das Spiel anschauen. Dafür benötigt ihr ein gültiges Abonnement, in den nächsten Abschnitten beschreiben wir, wie ihr dieses kostenlos abschließen könnt.

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM? So läuft RB Leipzig vs. FC Augsburg im Internet

DAZN überträgt die Bundesliga am Freitag - das sollte mittlerweile jede:r verstanden haben. Da DAZN allerdings eine Plattform ist, die noch sehr jung ist (erst seit 2016 auf dem Markt), kann es gut sein, dass es noch Sportfans in Deutschland gibt, die wenig damit anfangen können - aber dafür sind wir ja da.

RB Leipzig vs. FC Augsburg kostenlos live sehen: Das ist der DAZN Probemonat

Fangen wir mit dem beliebtesten Feature von DAZN an: Dem Probemonat. Mit diesem könnt ihr einen Monat, also sage und schreibe 30 Tage lang, das gesamte DAZN-Programm genießen, ohne einen einzigen Euro, Dollar oder Yen zahlen zu müssen.

Dabei ist der Probemonat nicht nur kostenlos, er ist auch unverbindlich. Heißt: Wenn ihr nach dem Probemonat kein kostenpflichtiges Abonnement bezahlen wollt, könnt ihr ganz einfach rechtzeitig kündigen.

Draußen ist´s 🥶

RBL vs. FCA auf DAZN: So wenig müsst ihr bezahlen, um Bundesliga, Champions League etc. live zu sehen

Wenn der Probemonat abgelaufen ist, habt ihr drei Möglichkeiten. Die erste wäre, das Abonnement gar nicht erst weiterzuführen - aber wer will sich schon so viel LIVE-Sport im Monat entgehen lassen?

Möglichkeiten zwei und drei sind die kostenpflichtigen Optionen von DAZN - klingt abschreckend, ist aber in Relation zur Konkurrenz mehr als günstig. Dabei unterscheiden sich die Varianten nicht im gezeigten Programm, sondern nur in Laufzeit und Preis - wie diese Tabelle zeigt.

Monatsabo Monatlich kündbar Monatliche Abbuchung 11,99 Euro pro Monat Jahresabo Jährlich kündbar Jährliche Abbuchung 119,99 Euro pro Jahr (knapp 10 Euro pro Monat)

Mehr als RB Leipzig und der FC Augsburg: So viel Sport zeigt kein anderer Anbieter!

Dass DAZN über 8.000 LIVE-Events pro Jahr zeigt, hatten wir schon einmal erwähnt, allerdings verstehen wir auch, dass so eine große Zahl schwer greifbar ist - deshalb haben wir euch die wichtigsten Wettbewerbe und Sportarten hier zusammengefasst.

Fußball mindestens ein Bundesligaspiel pro Spieltag live, zusätzlich die Highlights aller Spiele Bundesliga + 2. Bundesliga Champions League / Europa League Ligue 1 / Serie A / LaLiga / Eredivisie / Liga NOS / MLS / Copa Libertadores...

American Football unter anderem Super Bowl (mit Auswahl: deutscher oder original Kommentar)

Basketball

Handball

Motorsport

Reitsport

Leichtathletik

Darts

Wintersport

E-Sports

Kampfsport Boxen MMA WWE

Eurosport / Eurosport 2

RB Leipzig gegen FC Augsburg in der Bundesliga LIVE: Das sind die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht und hier eingetragen - ihr solltet euch also rechtzeitig wieder in den Artikel klicken, um bestens auf den LIVE-STREAM von DAZN vorbereitet zu sein.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen FC Augsburg LIVE und exklusiv im TV und LIVE-STREAM? So wird die Bundesliga übertragen

