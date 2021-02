RB Leipzig vs. FC Augsburg heute live: Die Bundesliga am Freitag im TV und LIVE-STREAM - mit Highlights, Aufstellungen und LIVE-TICKER

Der FC Augsburg konnte noch nie in seiner Bundesliga-Geschichte bei RB Leipzig gewinnen. Das Freitagsspiel heute live im TV und LIVE-STREAM.

Vor dem Champions League-Achtelfinale gegen den FC Liverpool erwartet RB Leipzig am 21. Spieltag der Bundesliga den FC Augsburg. Im Vorfeld des Königsklassenkrachers für die Sachsen herrschte einige Unruhe beim Tabellenzweiten. Die Partie gegen die Mannschaft von Jürgen Klopp musste aufgrund der Einreise-Beschränkungen für Personen aus Großbritannien nach Budapest verlegt werden. An der Entscheidung gab es auch aus der deutschen Politk scharfe Kritik.

Dem FC Augsburg dürften der Nebenkriegsschauplatz beim kommenden Gegner nicht ungelegen kommen. Für die bayerischen Schwaben muss am Freitagabend vieles laufen, um etwas Zählbares aus Leipzig mitnehmen zu können. Noch nie ist das dem Team von Trainer Heiko Herrlich in der 1. Bundesliga gelungen. RB Leipzig um Coach Julian Nagelsmann wird dagegen versuchen den zweiten Platz zu festigen.

RB Leipzig empfängt den FC Augsburg am Freitagabend am 21. Spieltag der Bundesliga. So seht Ihr das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM.

RB Leipzig vs. FC Augsburg: Die Bundesliga-Partie im Überblick

Wettbewerb Bundesliga, 21. Spieltag Begegnung RB Leipzig (2. Platz) - FC Augsburg (13. Platz) Ort Red Bull Arena, Leipzig Anstoß Freitag, 12.02.2021, 20.30 Uhr

RB Leipzig gegen FC Augsburg heute live: Das Freitagsspiel am 21. Spieltag der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Ausgewählte Spiele der 1. Bundesliga laufen live im Free-TV bei ARD oder ZDF. Das zwischen RB Leipzig und dem FC Augsburg gehört allerdings nicht zu diesen Partien, die auch bei Sky nicht empfangbar sein wird. Wie Ihr das Aufeinandertreffen sehen könnt, verrät Euch Goal in diesem Artikel.



Bild: Getty Images

RB Leipzig vs. FC Augsburg heute live: Die Bundesliga-Partie im LIVE-STREAM bei DAZN

Der Streaming-Anbieter DAZN hat sich die Rechte an der Partie gesichert. Neben der Bundesliga und europäischem Top-Fußball (Champions League, Europa League, La Liga, Serie A, Ligue 1) zeigt der Dienst auch viele Sport-Events wie die Australian Open oder UFC-Kämpfe live. Hier findet Ihr eine aktuelle Übersicht über alle LIVE-STREAMs des Senders.

Für Neukunden hat DAZN ein besonderes Angebot: Mit dem kostenlosen Probemonat zahlt Ihr in den ersten 30 Tagen keinen Cent und könnt das volle Programm des Dienstes genießen. Im Anschluss an den Gratiszeitraum verlangt DAZN 11,99 Euro im Monatsabo oder circa 10 Euro monatlich im Jahresabo. Alle Informationen zum Probemonat findet Ihr hier.

Mit der App von DAZN kann man die Streams auf bis zu sechs verschiedenen Endgeräten abspielen. Man muss sich also nicht zwischen Smartphone, Tablet, Smart-TV, Spielekonsole oder Laptop entscheiden, sondern kann eine Vielzahl seiner Bildschirme verwenden. Die DAZN-App ist für viele Plattformen erhältlich und kostenlos. Hier findet Ihr eine Übersicht.

RB Leipzig gegen FC Augsburg heute live: Die Bundesliga-Partie im TV bei DAZN

Mit der oben genannten App könnt Ihr DAZN natürlich auch auf Eurem TV streamen, falls dieser noch nicht internetfähig ist. Die App läuft auf allen handelsüblichen Browsern , sowie vielen Android - und Apple -basierten Systemen. Mit der Applikation und einem gültigen Abo bei DAZN kann man den LIVE-STREAM also auch einfach auf seinem TV sehen.

RB Leipzig vs. FC Augsburg: Das Spiel bei DAZN im Überblick:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Sebastian Kneißl

Vorberichte ab 20:15 Uhr.

RB Leipzig vs. FC Augsburg: Die Highlights und das Spiel im Re-Live bei DAZN

Schon etwa 40 Minuten nach Ende der Partie könnt Ihr als Abonnent bei DAZN eine Zusammenfassung der Highlights des Spiels auf der Plattform des Dienstes anschauen. Konntet Ihr das Spiel also nicht live sehen, müsst Ihr nicht lange auf Bilder warten. Wer sich die kompletten 90 Minuten noch einmal ansehen möchte, auch für den hat DAZN mit dem Re-Live das richtige Angebot im Programm.

RB Leipzig gegen FC Augsburg: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr habt keine Möglichkeit das Spiel live zu sehen, wollt aber dennoch über die aktuellen Entwicklungen in Leipzig informiert werden? Dann haben wir ein Angebot für Euch! Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr immer auf dem Laufenden. Klickt Euch mal rein!

RB Leipzig vs. FC Augsburg: Die Aufstellungen

Hier könnt Ihr etwa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen der Mannschaften finden. Speichert Euch also am besten diesen Artikel und schaut am Spieltag nochmals hier vorbei!