Immer wieder QPR vs. Wolves: Das große Rätsel um ein englisches Zweitliga-Spiel

Die Queens Park Rangers und die Wolverhampton Wanderers spielen im April 1998 gegeneinander - und Szenen dieses Duells tauchen überall wieder auf.

HINTERGRUND

Der Mensch liebt Rätsel, der Fußball-Fan natürlich auch. Viel lieber als normale Rätsel mag der Fan mit Sicherheit Fußball-Rätsel - und eines, ein besonders kniffliges, ist in der vergangenen Woche im Internet aufgetaucht. Ein User postete auf Twitter einen Screenshot aus der Amazon-Serie 'Cruel Summer', in der ein Fußballspiel auf einem TV-Bildschirm läuft. Verbunden natürlich mit der Frage, aus welchem Duell die Szene stammt.

Die Twitter-Gemeinde erkannte anhand des in der Totalen zu erkennenden Stadions schnell, dass es sich um ein Heimspiel der Queens Park Rangers handeln muss. Anhand der Trikots der beiden Teams fand die Schwarmintelligenz dann heraus, dass es sich um eine Zweitliga-Partie mit den schwarz-gelben Wolverhampton Wanderers handeln muss - und dass das Ganze in der Saison 1997/98 gewesen sein muss.

Warum ausgerechnet dieses Spiel?

Zwei Matches kamen am Ende in Frage, aber da die Flutlichter leuchteten, einigte man sich am Ende im Internet darauf, dass das Spiel am 1. April 1998 gewesen sein muss. Das Ergebnis an diesem Abend war ein 0:0 in einem höchst unspektakulären Match, das nur noch wegen eines Ausrasters von QPR-Verteidiger Vinnie Jones ein wenig in Erinnerung geblieben war. Warum aber wurde genau dieses Spiel gezeigt, wenn es auch tausend andere Partien hätten sein können? Die Frage blieb erst einmal unbeantwortet.

Watching Cruel Summer on Amazon, set in 1993, the main protagonist is flicking through US TV channels and manages to stumble upon what appears to be a QPR home game, maybe against Norwich? Feels like one for @FootballCliches pic.twitter.com/7HKS75ULvC — Nick Murphy (@NickMurphy1995) August 17, 2021

Damit hätte das Thema eigentlich erledigt sein können, aber plötzlich prasselten bei Twitter Ausschnitte aus anderen Filmen, einem Werbeclip und einem Videospiel herein - und alle zeigten Szenen aus dem Duell zwischen QPR und den Wolves aus dem April 1998.

Im Werbeclip für die Haarpflegeprodukte von 'Just For Men' spielt Luis Figo die Hauptrolle - und im Hintergrund läuft QPR vs. Wolves.

Im Computerspiel 'Call of Duty: Modern Warfare 3' gibt es in einer versteckten Szene ein TV-Gerät - und auf dem läuft QPR vs. Wolves.

Im Film 'Love and Basketball' sitzen die Schauspieler an der Bar - und im Hintergrund wird QPR vs. Wolves ausgestrahlt.

Im Film 'Mr and Mrs Smith' mit Brad Pitt und Angelina Jolie steht neben dem Pokertisch ein Fernseher - und auf dem läuft QPR vs. Wolves.

Das ist die Ausbeute aus nur anderthalb Tagen kollektiver Suche nach Fußballszenen aus einer englischen Zweitliga-Partie aus dem vergangenen Jahrtausend. Mit Sicherheit finden sich noch weitere Ausschnitte aus dem Duell QPR gegen Wolverhampton, wenn die Twitter-User nur weiter suchen. Die wichtigste und spannendste Frage haben aber auch sie bislang nicht klären können: Warum? Warum Queens Park Rangers gegen Wolverhampton? An diesem kniffligen Rätsel dürfen sich die Fußball-Fans nun weiter abarbeiten.