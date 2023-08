Weltrekordsumme! PSG fordert angeblich unfassbare Ablöse für Kylian Mbappé

Das Transferdrama um Kylian Mbappé könnte in die nächste Runde gehen. PSG ist wohl bereit seinen Superstar ziehen lassen - zu einem hohen Preis.

WAS IST PASSIERT? Wie die spanische AS berichtet, ist PSG bereit, sich in diesem Sommer von seinem Superstar Kylian Mbappé zu trennen - falls ein interessierter Klub 250 Millionen Euro Ablöse bietet. Nach Gesprächen zwischen Mbappés Entourage und den Verantwortlichen aus Katar haben sich beide Parteien auf diesen Weg geeinigt. Diese Summe läge nochmal deutlich höher als die 222 Millionen, die Paris Saint-Germain einst für Neymar an den FC Barcelona zahlte und die bis heute den Weltrekord bedeutet.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die PSG-Verantwortlichen wähnen dabei die Zeit auf ihrer Seite und wollen versuchen den 24-Jährigen bei einem Verbleib während der gesamten Saison 2023/24, zu einer Vertragsverlängerung zu bewegen. Ein offizielles Angebot für Mbappé, der am Wochenende unter Luis Enrique wieder in die erste Mannschaft berufen wurde und dessen Vertrag im Sommer 2024 ausläuft, liegt noch nicht vor.

WIE GEHT ES WEITER? Real Madrid sind die geforderten 250 Millionen Euro wohl bekannt, die Königlichen haben aber bisher keine Offerte präsentiert. Angeblich wollen die Blancos dies kurz vor dem Ende der Transferperiode in der kommenden Woche tun, um PSG unter Druck zu setzen. Diese Offerte soll allerdings deutlich unter besagten 250 Millionen Euro liegen.

Mbappé hat derweil öffentlich immer wieder betont, dass er auch in der Saison 2023/24 im Parc des Princes bleiben will.

Mbappés Vertreter werden sich diese Woche demnach erneut mit den PSG-Verantwortlichen treffen, wobei auch Vereinspräsident Nasser Al-Khelaifi anwesend sein soll. Der Verein hofft, Mbappé zu einer Vertragsverlängerung bis mindestens 2025 überreden zu können.

