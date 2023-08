Kylian Mbappé will angeblich noch ein Jahr bei PSG bleiben - Klub plant Verbannung

Kylian Mbappé hat PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi wohl informiert, dass er in diesem Sommer nicht wechseln, sondern bei PSG bleiben will.

WAS IST PASSIERT? Kylian Mbappé hat seinem Klub Paris Saint-Germain mitgeteilt, dass er den Verein in diesem Sommer nicht verlassen wird. Dies sei laut der französischen Zeitung Le Parisien die finale Entscheidung des 24-Jährigen, der vor allem mit einem Transfer zu Real Madrid in Verbindung gebracht worden war.

DIE NEWS IN BILDERN:

@tjcope

Getty

Getty Images

WAS IST DER HINTERGRUND? Damit sieht alles nach einem ablösefreien Abschied Mbappés zu den Königlichen im kommenden Sommer aus, wenn er nach Auslaufen seines Vertrags wechseln kann.

Für PSG wäre das der Worst Case, denn der Klub würde einen Spieler, für den er einst 180 Millionen Euro bezahlt hat, verlieren, ohne einen Gegenwert dafür zu bekommen.

Laut dem Journalisten Bruno Andrade versucht PSG deshalb, Druck auf Mbappé auszuüben, damit dieser doch noch ein Angebot annimmt und in diesem Sommer für eine ordentliche Ablösesumme den Klub verlässt. Dem Bericht zufolge hat PSG Mbappé informiert, dass er keine Minute spielen werde, falls er für die Saison 2023/24 in Paris bleibt.