Irre Wende? Real Madrid will wohl PSG bei Kylian Mbappé in diesem Sommer unter Druck setzen

Angeblich will Real Madrid Kylian Mbappé doch noch in diesem Sommer verpflichten. Es wäre eine irre Wende in der schon seit Wochen andauernden Posse.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid will Wunschspieler Kylian Mbappé offenbar doch schon in diesem Sommer verpflichten. Laut Sport Bild plant Real kurz vor Ende der Transferperiode ein Angebot über 120 Millionen Euro für den 24-jährigen Stürmer von Paris Saint-Germain abzugeben. Mit diesem Vorgehen soll ein langer Poker vermieden und PSG unter Druck gesetzt werden. Ein sofortiger Wechsel zu Real wäre eine weitere Wende in der nun schon seit Wochen andauernden Posse über Mbappés Zukunft. WAS IST DER HINTERGRUND? Seitdem Mbappé im Frühsommer eine Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrags abgelehnt hatte, drängt PSG auf einen sofortigen Verkauf. Ansonsten müsste ihn PSG im kommenden Sommer ablösefrei ziehen lassen. Angeblich gibt es bereits Absprachen zwischen Mbappé und Real über einen solchen Wechsel. Um Druck auf den Superstar aufzubauen, strich ihn PSG sogar aus dem Aufgebot und drohte dem Vernehmen nach eine Saison auf der Tribüne an. Mbappé lehnte unterdessen ein äußerst lukratives Angebot von Al-Hilal ab. Zuletzt gab es Gerüchte über eine Aussprache zwischen Spieler und Klub, angeblich wird sogar über eine Vertragsverlängerung inklusive Ausstiegsklausel im kommenden Sommer verhandelt. Für das Spiel gegen den FC Toulouse am Samstag (1:1) kehrte Mbappé in den Kader zurück und erzielte prompt ein Tor. Real sucht nach dem Abgang von Karim Benzema zu Al-Ittihad noch einen neuen Stürmer. Routinier Joselu kam per einjähriger Leihe von Espanyol Barcelona. Beim 3:1-Sieg gegen UD Almeria am Samstag begannen Vinicius Junior und Rodrygo im Sturmzentrum. DIE BILDER ZUR NEWS: Getty Images