PSG - Kylian Mbappe verrät: "Sage mir immer, dass ich besser als Messi und Ronaldo bin"

Ein gesundes Ego ist für Kylian Mbappe besonders wichtig. Der PSG-Star spricht sich während der Spiele zu, sogar besser als CR7 und Messi zu sein.

Kylian Mbappe vom französischen Meister PSG hat über die Bedeutung eines gesunden Selbstbewusstseins gesprochen. Dabei verriet der 22-Jährige, dass er sich auf dem Platz zur Motivation selbst davon überzeugt, besser als die mehrfachen Weltfußballer Lionel Messi und Cristiano Ronaldo zu sein.

"Natürlich ist es wichtig, denn wenn du eine schlechte Phase hast, wird dich niemand anderes hochziehen als du selbst. Und du musst dich davon überzeugen, dass du in der Lage bist, Berge zu versetzen", sagte Mbappe in einem Interview mit RMC Sport.

Kylian Mbappe: "In meinem Kopf sage ich mir immer, dass ich der Beste bin"

Der französische Weltmeister von 2018 führte aus: "Die Leute verstehen das Ego nicht, aber wenn es dir nicht gut geht, kommt niemand zu dir nach Hause, um dir zu sagen, dass du das kannst. Es gibt nur dich und dein Mindset. Man muss sich selbst davon überzeugen, dass man in der Lage ist, großartige Dinge zu tun."

Mbappe sage sich deshalb vor jedem Spiel, der beste Spieler auf dem Feld zu sein. "Und dennoch habe ich auf Plätzen gespielt, auf denen auch Messi und Cristiano (Ronaldo) waren. Sie sind bessere Spieler als ich, sie haben eine Milliarde mehr Dinge getan als ich. Aber in meinem Kopf sage ich mir immer, dass ich der Beste bin, weil du dir auf diese Weise keine Grenzen setzt und versuchst, dein Bestes zu geben", betonte der Angreifer.

Mbappe führte diese Herangehensweise aus: "Natürlich verstehen die Leute das manchmal nicht, weil es vielleicht auch eine gewisse Barriere gibt, die in Bezug auf dieses Thema geschaffen wird, und durch die nicht wirklich erklärt wird, was das Ego ist." So werde der Begriff noch zu oft mit Eigensinnigkeit gleichgesetzt.

Kylian Mbappe: Ego weit mehr als "ich, ich, ich"

"Für die Leute bedeutet das Ego, einem Mitspieler den Elfmeter nicht zu überlassen oder ein besseres Gehalt als der Spieler der gegnerischen Mannschaft zu haben. Es ist nicht nur das, es zeigt sich auch in der Vorbereitung. Es ist eine persönliche Sache, sich selbst zu übertreffen, es geht weit über diese oberflächliche Sache hinaus, immer nur 'ich, ich, ich' zu sagen", erklärte Mbappe.

Die laufende Saison bietet dem PSG-Star genügend Gründe für ein großes Selbstvertrauen. So kommt Mbappe in 36 Einsätzen auf 30 Tore und neun Vorlagen für den Klub aus der französischen Hauptstadt. Sein Vertrag bei PSG läuft noch bis 2022.