DAZN oder Sky - wo läuft PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM?

In der Champions League spielt der FC Bayern heute bei Paris Saint-Germain. Goal zeigt Euch, wo Ihr das Spiel im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Der FC Bayern tritt am heutigen Dienstag, 13. April, zum Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain an. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr im Parc des Princes.

Gelingt dem FC Bayern noch die Wende? Der Rekordmeister spielt heute mit der Hypothek einer 2:3-Hinspiel-Niederlage beim französischen Spitzenteam Paris Saint-Germain. Trotz einer Reihe von klaren Torchancen verpasste es der FC Bayern im Hinspiel, sich eine bessere Ausgangsposition zu schaffen.

Im Lager des Rekordmeisters ist man dennoch zuversichtlich, doch noch ins Halbfinale einzuziehen. Wegen der vielen verletzten und angeschlagenen Spieler wird Trainer Hansi Flick wohl bis zuletzt an seiner Startelf basteln müssen. Der zweite Anzug sah am vergangenen Samstag beim 1:1 gegen Union Berlin nicht gut aus.

PSG spielte sich mit einem klaren Auswärtserfolg in Straßburg auf das Duell gegen den deutschen Rekordmeister ein. Kann dieser das Sturm-Duo Neymar und Kylian Mbappe heute stoppen?

PSG gegen FC Bayern - Goal liefert die Informationen zur heutigen Übertragung im TV und im LIVESTREAM.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern: Das Spiel im Überblick

Wettbewerb Champions League (Viertelfinale, Rückspiel) Datum Dienstag, 13. April, 21 Uhr Ort Parc des Princes, Paris

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Champions League

In der Saison 2020/21 teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN die Live-Übertragungsrechte an der Champions League in Deutschland. Für das Viertelfinale gilt folgende Regelung: Beide Sender übertragen jeweils eine Partie pro Tag live und exklusiv.

Das wird in der kommenden Saison ganz anders aussehen. Bis auf ein Spiel pro Woche, das auf Amazon laufen wird, kommen dann alle anderen Spiele live und exklusiv nur noch bei DAZN.

Das heutige Spiel zwischen PSG und dem FC Bayern wird live und exklusiv von Sky übertragen.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern heute live im TV: Die Übertragung bei Sky

Das Spiel zwischen PSG und dem FC Bayern könnt Ihr heute auf Sky Sport 2 (HD) live sehen. Zudem läuft es auf Sky Sport 1 (HD) in der Konferenz mit dem Parallelspiel FC Chelsea gegen FC Porto. Auf beiden Kanälen beginnt die Übertragung mit einer umfangreichen Vorberichterstattung aus dem Studio in Unterföhring um 19.30 Uhr.

Die Übertragung auf Sky im Überblick:

Übertragungsbeginn: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Sender: Sky Sport 2 (HD) (Einzelspiel), , Sky Sport1 (HD) (Konferenz)

Sky Sport 2 (HD) (Einzelspiel), , Sky Sport1 (HD) (Konferenz) Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experten: Dietmar Hamann, Erik Meijer

Dietmar Hamann, Erik Meijer Kommentatoren: Wolff Fuss (Einzelspiel), Martin Groß (Konferenz)

Ihr seid Sky-Kunde und im Besitz eines entsprechenden Paketes und eines Receivers? Dann steht Euch der Übertragung des Spieles zwischen PSG und dem FC Bayern nichts mehr im Wege.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern heute im LIVE-STREAM

Bei Sky gibt es auch die Möglichkeit, sich das Spiel im LIVE-STREAM anzusehen. Dafür gibt es zwei Alternativen: Sky Go und Sky Ticket . Beide Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern heute im LIVE-STREAM: Sky Go

Für Sky-Abonnenten ist der Streamingservice Sky Go in ihrem Vertrag mit inbegriffen. Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr einfach die App herunterladen, euch mit den Sky-Zugangsdaten anmelden - und schon könnt Ihr die Champions League und noch mehr auf Sky Go sehen.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern heute im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Ihr wollt keinen langfristigen Vertrag eingehen, um das Spiel zwischen PSG und dem FC Bayern noch kurzfristig anzusehen? Dafür gibt es Sky Ticket .

Um PSG gegen den FC Bayern heute live als Einzelspiel zu sehen, müsst Ihr den "Supersport Monat" für 29,99 Euro im Monat buchen. Wenn Euch das Spiel in der Konferenz reicht, gibt es den "Sport Monat" für 9,99 Euro im Monat. Sky Ticket ist jederzeit kündbar.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Bayern heute im LIVE-TICKER

Ihr könnt das Spiel heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM sehen, wollt aber dennoch nicht verpassen? Dafür empfehlen wir den LIVE-TICKER von Goal. Dort wird Euch kein Tor, keine Karte und keine weitere Aktion entgehen.

Hier geht's zum LIVE-TICKER PSG vs. FC Bayern