PSG vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Das Achtelfinale der Champions League

In Paris kommt es zum Duell zwischen PSG und dem BVB. Wer sich im Achtelfinale der Champions League durchsetzt, erfahrt Ihr hier im LIVE-TICKER.

Showdown für den BVB im Achtelfinale der . muss nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel bei PSG antreten. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

ANPFIFF: 21 Uhr Paris St. Germain vs. Borussia Dortmund Tore: - Aufstellung PSG: Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Di Maria, Gueye, Paredes, Neymar - Cavani, Sarabia Aufstellung BVB: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Sancho, Haaland, Hazard Gelbe Karten: -

Vor Beginn | Schlechtes Zeichen für den BVB? Die Borussia hat ihre letzten fünf Auswärtsspiele in der K.o.-Phase der Champions League allesamt verloren. Zuletzt siegte man auf fremdem Platz im Achtelfinale 2014 bei Zenit St. Petersburg (4:2). Trainer bei den Dortmundern damals: Jürgen Klopp.

Vor Beginn | Beim Hinspiel vor drei Wochen waren mehr als 66.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion. Sie sahen einen knappen 2:1-Erfolg der Borussia, für den vor allem Erling Haaland mit seinen beiden Treffern verantwortlich zeichnete. Neymar war der zwischenzeitliche Ausgleich für die Franzosen gelungen.

Vor Beginn | Wie gerade eben beim -Nachholspiel zwischen Gladbach und Köln (2:1) werden auch in Paris keine Zuschauer im Stadion sein. Das "Geisterspiel" ist die Folge der Schutzmaßnahmen in

Vor Beginn | gegen die Ausbreitung der Coronavirus-Infektionen. Die Gesundheit steht an erster Stelle, das müssen die Fußball-Fans und -Verantwortlichen in diesen Tagen und Wochen in vielen Städten und Stadien akzeptieren. Nicht alle tun sich leicht damit.

Vor Beginn | Beim BVB gibt es nach dem 2:1 in Gladbach nur eine Veränderung: Sancho kommt für Brandt in die Startelf. Bei den Gästen aus Dortmund ist es damit die Startelf aus dem Hinspiel gegen Paris.

Dortmunds Aufstellung lautet wie folgt: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Can, Witsel - Hakimi, Guerreiro - Sancho, Haaland, Hazard. Trainer: Favre.

Vor Beginn | Nach dem 5:1 in Lyon im Pokalhalbfinale vor einer Woche gibt es bei PSG drei Änderungen in der Startformation: Kimpembe, Bernat und Di Maria spielen für Meunier, der eine Gelbsperre absitzen muss, sowie Kurzawa und Mbappe, die beide auf der Bank sitzen. Bei Mbappe fiel ja in dieser Woche ein Coronavirus-Test negativ aus.



Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Rückspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen PSG und Borussia Dortmund.

Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Di Maria, Gueye, Paredes, Neymar - Cavani, Sarabia

Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Sancho, Haaland, Hazard

Bank: Hitz (GK), Götze, Dahoud, Schmelzer, Brandt, Reyna, Akanji

PSG vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Paris Saint-Germain ist gegen Borussia Dortmund in europäischen Wettbewerben noch sieglos (2 Remis, 1 Niederlage). Das einzige Duell im Prinzenpark war ein 0-0 im November 2010 in der .

Borussia Dortmund hat von 6 Auswärtsspielen in der Champions League gegen französische Teams 3 gewonnen und 3 verloren. Gegen Auxerre, Marseille und Monaco gab es jeweils 1 Sieg und 1 Niederlage.

PSG ist nach einer Hinspielniederlage in der K.o.-Runde der Champions League noch nie weitergekommen. Gegen die 1994/95, Barcelona 2014/15 and 2017/18 kam dann jeweils das Aus.

Borussia Dortmund ist nach einem Hinspielsieg in der K.o.-Runde der Champions League in allen 4 Fällen weitergekommen. Nur feierte mehr Hinspielsiege und ist nie ausgeschieden (in 11 von 11 Fällen).

Paris SG hat 5 seiner letzten 6 K.o.-Spiele in der Champions League verloren (1 Sieg). Zu Hause im Prinzenpark gab es dabei zuletzt 2 Niederlagen in Folge (gegen Real Madrid im März 2018 and im März 2019).

Borussia Dortmund hat seine letzten 5 Auswärtsspiele in der K.o.-Phase der Champions League alle verloren. Den letzten Sieg gab es im Februar 2014 mit 4-2 bei Zenit St. Petersburg noch unter Trainer Jürgen Klopp.

Die Siegquote von PSG-Trainer Thomas Tuchel in K.o.-Spielen der Champions League beträgt 29% (2 Siege in 7 Partien), in der Gruppenphase kommt er dagegen auf 67% (12 Siege in 18 Spielen). 5 seiner 6 CL-Niederlagen kassierte Tuchel in der K.o.-Phase (83%), das ist der geteilt höchste Anteil aller Trainer mit mindestens 5 Niederlagen (Leonardo ebenfalls 5 von 6).

Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland ist einer von nur 5 Spielern, die in ihrer ersten Saison im Europapokal der Landesmeister bzw. der Champions League mindestens 10 Tore erzielten. Mehr als 10 Treffer gelangen nur Claudio Sulser 1978/79 für Grasshopper Club Zürich (11 in 6 Einsätzen).

Neymar war in 27 Heimspielen in der Champions League (20 für Barcelona, 7 für PSG) an 37 Toren direkt beteiligt (25 Tore, 12 Torvorlagen). Der Brasilianer hat dabei kein Heimspiel in der Champions League verloren (24 Siege, 3 Remis).

Erling Haaland erzielte im Schnitt alle 46 Minuten ein Tor in der Champions League (10 Tore in 464 Minuten für Salzburg und Borussia Dortmund). Das ist in der Geschichte des Wettbewerbs die beste Quote aller Spieler mit mindestens 250 Einsatzminuten.

Wer zeigt / überträgt PSG vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

PSG vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Das Spiel im Überblick