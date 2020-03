Champions League: Wann findet die Auslosung zum Viertelfinale statt? Termin, Datum, Uhrzeit - alles zur Ziehung

Das Achtelfinale neigt sich dem Ende entgegen und die Runde der letzten Acht steht bevor. Hier erfahrt Ihr alles zur Auslosung der Champions League.

Die diesjährige Champions-League-Saison ist auf die Zielgerade eingebogen. Die Hinspiele des Achtelfinals sind gespielt und auch die ersten zwei Rückrundenpartien wurden bereits bestritten. Als nächstes steht das Viertelfinale vor der Tür.

Doch bevor feststeht, welche vier Paarungen sich in der Runde der letzten Acht ergeben, müssen diese zunächst ausgelost werden.

Als bisherige Viertelfinal-Teilnehmer stehen nach den ersten Rückspielen und fest. Außerdem werden noch in den Partien PSG gegen , Liverpool gegen , Bayern München gegen , Juventus gegen Lyon, Barcelona gegen Napoli sowie gegen die restlichen Teilnehmer der nächsten Runde ermittelt.

Mehr Teams

Während die meisten Achtelfinal-Rückspiele aufgrund des Coronavirus ohne Zuschauer stattfinden , ist noch offen, ob sich die aktuelle Situation auch auf die Viertelfinal-Paarungen auswirkt.

Im folgenden Artikel erfahrt Ihr, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit die Auslosung zum Viertelfinale stattfindet. Die Ziehung der vier Paarungen könnt Ihr entweder per LIVE-STREAM auf DAZN oder auf unserer Facebook-Seite verfolgen. Dazu müsst Ihr lediglich auf den Link eurer Wahl klicken und schon seid ihr dabei.

: Auslosung zum Viertelfinale - alle Infos im Überblick

Wann: Freitag, 20. März 2020

Freitag, 20. März 2020 Uhrzeit: 12 Uhr

12 Uhr Wo: Nyon,

Wann werden die Viertelfinals der Champions League 2019/2020 ausgelost? - Der Termin

Die letzten Achtelfinal-Paarungen der diesjährigen Champions-League-Saison finden am Mittwoch, den 18. März statt. Zwei Tage später, nämlich am Freitag, den 20.März, findet auch gleich die Auslosung zum Viertelfinale statt.

Der Termin variiert von Jahr zu Jahr, je nach Rahmenkalender der UEFA. Um wieviel Uhr die Auslosung stattfindet, erfahrt Ihr in den folgenden Abschnitten.

Um wieviel Uhr werden die Viertelfinals der Champions League 2019/2020 ausgelost?

Während das Datum immer unterschiedlich sein kann, bleibt die Uhrzeit der Ziehung seit einigen Jahren gleich.

Auch in diesem Jahr findet sie um 12 Uhr statt. Schauplatz ist wie immer die UEFA-Zentrale in Nyon (Schweiz) .

Champions League, Viertelfinale: Der Spielplan

Sowohl die Hinspiele als auch die Rückspiele des Achtelfinals wurden an vier verschiedenen Terminen ausgetragen. Die Viertelfinal-Paarungen finden an je zwei Tagen statt.

Die Hinspiele in der Runde der letzten Acht steigen am 7. und 8. April, während die Rückspiele für den 14. und 15. April terminiert sind. Anstoß ist jeweils um 21 Uhr.

Die Auslosung zum Viertelfinale der Champions League im LIVE-STREAM sehen

Am 20. März um 12 Uhr findet die Viertelfinal-Auslosung der Königsklasse statt und Ihr könnt live dabei sein.

Die Ziehung der kommenden Partien könnt ihr zum Beispiel im LIVE-STREAM auf DAZN erleben. Das geht sogar kostenlos! Holt Euch jetzt Euren Gratismonat und seht die Auslosung zum Viertelfinale gratis. Wie das geht? Klickt einfach auf diesen Link und folgt den Schritten.

Alternativ findet Ihr auf der Facebook-Seite von Goal ebenfalls einen LIVE-STREAM zur Auslosung.

⚽🌟 The #UCL returns tonight! A reminder of the next four #UCLfinal venues:



2020: Istanbul 🇹🇷



2021: Saint Petersburg 🇷🇺



2022: Munich 🇩🇪



2023: London 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/RTtHcXdtDk — UEFA (@UEFA) March 10, 2020

Champions League, Viertelfinale: Diese Teams sind dabei

Mit jeder Runde sind weniger Teams im Kampf um das Final-Ticket dabei. Waren es zu Beginn noch 32 Mannschaften, treten im Viertelfinale nur noch acht Teams gegeneinander an.

In der folgenden Auflistung seht Ihr, welche Mannschaften den Einzug in die nächste Runde bereits geschafft haben und wer noch darum kämpfen muss.

Atalanta Bergamo

RB Leipzig

/Borussia Dortmund

/Atletico Madrid

/FC Chelsea

/

/

Manchester City/Real Madrid

Champions League, Viertelfinal-Auslosung: So funktioniert's

Im Vergleich zur Auslosung des Achtelfinals, wird es in der kommenden Ziehung keine Töpfe mehr geben. Auch Teams aus dem gleichen Land können in der nächsten Runde aufeinandertreffen , was im Achtelfinale noch nicht möglich war. Sprich, auch das Duell der zweier Bundesligisten zwischen RB Leipzig, Borussia Dortmund oder Bayern München wäre möglich (falls sich der BVB und die Bayern durchsetzen).

Ebenfalls stattfinden können Duelle zweier Teams, die bereits in der gleichen Gruppe gegeneinander gespielt haben. Auch politische Einschränkungen sind in der Runde der letzten Acht nicht gegeben.