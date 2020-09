Was ist ein Sechser im Fußball? Die Position im Detail erklärt

Sechser sind in jeder Mannschaft ein wichtiger Bestandteil der Aufstellung. Doch was zeichnet die Position genau aus? Goal beantwortet die Frage.

Er spielt eine der wichtigsten Position im Fußball, steht jedoch nur selten im Rampenlicht: der Sechser. Während andere Spieler im Team durch Tore auffallen, verrichtet er im Hintergrund die schmutzige Arbeit.

Spieler wie Casemiro, Sergio Busquets, N'Golo Kante oder Arturo Vidal sind Prototypen eines Sechsers, deren wichtigstes Ziel es ist, die Mitspieler glänzen zu lassen.

Der Begriff des Sechsers ist Euch schon öfter zu Ohren gekommen, Ihr wisst jedoch nicht genau was er bedeutet? Dann lest Euch in diesem Artikel alle Details zur Position durch!

Der Sechser: Diese Position spielt er

Den Sechser findet man im defensiven Mittelfeld, er spielt zentral vor der Abwehr. In manchen Formationen spielt ein einziger Sechser dem alleinigen Abräumer, es kommt jedoch auch vor, dass zwei Sechser nebeneinander im zentralen Mittelfeld aufgestellt werden.

Etabliert hat sich der Begriff des "Sechsers" nachdem Positionen im Fußball von 1 bis 11 von hinten nach vorne nummeriert werden. Angefangen mit der 1 für den Torwart, bekommen die Verteidiger die Zahlen 2 bis 5. Der nächste in der Aufstellung ist der defensive Mittelfeldspieler, der die 6 bekommt.

Wer auf der Position des Sechsers spielt, muss jedoch nicht unbedingt die 6 auch auf dem Rücken tragen. Sergio Busquets beispielsweise - einer der berühmtesten Sechser des aktuellen Fußballs - trägt die 5 auf dem Rücken.

In der Opta-Heatmap findet ihr den typischen Aktionsradius des Sechsers Casemiro von :

Diese Aufgaben verrichtet ein Sechser

Ein Sechser ist zwar kein Teil der Abwehr, sein primäres Augenmerk liegt allerdings auf der Defensivarbeit. Er soll als "Vorstopper" oder "Staubsauger" dafür sorgen, dass seine Hintermänner so wenig zu tun bekommen wie möglich.

Durch gewonnene Zweikämpfe und abgefangene Pässe kann er Angriffe des Gegners bereits stoppen, bevor Gegner in der gefährlichen Zone nahe vor dem eigenen Tor auftauchen.

Sechser zeichnen sich somit durch ihre Zweikampfstärke und ihr kluges Stellungsspiel aus. Als zentraler Mittelfeldspieler ist der Sechser zudem ein wichtiger Passgeber im eigenen Aufbauspiel, der sich Bälle bei den eigenen Verteidigern oder dem Torwart abholen kann.

Gattuso, Viera, van Bommel: Berühmte Sechser der Geschichte

Einer der bekanntesten Sechser der Geschichte ist Gennaro Gattuso, der wegen seiner aggressiven Spielweise auch "der Knurrer" genannt wurde. Mit dem wurde er zweimal Champions-League-Sieger (2003 und 2007), mit sogar Weltmeister (2006).

Auch Patrick Viera führte sein Land zu einem WM-Titel in 1998, während er als Sechser seine Mitspieler Zinedine Zidane und Thierry Henry zum Glänzen brachte.

Fans des können sich sicherlich auch noch an ihren "Aggressive Leader" im defensiven Mittelfeld erinnern. Mark van Bommel räumte vor der Abwehr der Bayern so einiges ab, sodass Franck Ribery, Arjen Robben oder Miroslav Klose sich um die Tore kümmern konnten.

Busquets und Co. - Sechser im aktuellen Fußball

Wer an den denkt, der assoziiert den Klub wohl als erstes mit Lionel Messi. Auch die Ex-Spieler Andres Iniesta oder Xavi werden manchen Fans in den Kopf kommen. Sergio Busquets hingegen ist meistens nicht der erste Gedanke, obwohl er als Sechser bei Barca ein Garant für den Erfolg der letzten Jahre war und ist.

"Diejenigen, die von Weitem zusehen, können es vielleicht nicht schätzen oder sehen, was 'Busi' auf dem Platz leistet, aber er verbessert alles um sich herum, er machte mich zu einem besseren Fußballer", sagte Xavi einst der Sun.

Sein Pendant bei Real Madrid ist Casemiro, der ebenfalls im Hintergrund dafür sorgt, dass sich seine Mitspieler Eden Hazard und Karim Benzema auf das Toreschießen konzentrieren können.

Diese Sechser sollte jeder Fußballfan kennen