Bei der EM 2021 treffen mit Portugal und Frankreich die letzten Finalisten aufeinander. Alles zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

In der wohl härtesten Gruppe der EM 2021 kämpfen heute Portugal und Frankreich um den Einzug in das Achtelfinale. Um 21 Uhr findet in Budapest die Neuauflage des EM-Finales von 2016 statt, dieses Mal unter ein wenig anderen Voraussetzungen.

Frankreich hat mit vier Punkten nach zwei Spielen den Einzug in die Runde der letzten 16 fast sicher, Portugal hingegen steht ein wenig unter Druck. Zuletzt verlor der Titelverteidiger bekanntermaßen gegen das DFB-Team mit 2:4. Frankreich schaffte gegen Ungarn nur ein 1:1. Hier findet Ihr alle Infos zur Gruppe F.

Mit einem Sieg könnte Portugal heute den Sprung vorbei an Frankreich schaffen, zudem hängt vieles auch am Parallelspiel des deutschen Teams gegen Ungarn.

Portugal vs. Frankreich live im TV und LIVE-STREAM sehen? Goal liefert alle Infos zur Übertragung der EM 2021. Zudem findet Ihr hier die Aufstellungen zum EM-Duell.

Portugal vs. Frankreich heute live: Alles zur EM 2021 in der Übersichtstabelle

Duell Portugal vs. Frankreich Wettbewerb EM 2021, Gruppenphase Runde Gruppe F, 3. Spieltag Datum 23. Juni 2021, 21 Uhr Ort Budapest, Ungarn

Portugal vs. Frankreich heute live im TV sehen: So wird die EM übertragen

Portugal gegen Frankreich wird um 21 Uhr angepfiffen, bereits vorher beginnen die Vorberichte zur Übertragung der EM 2021. Doch wo werden die vollen 90 Minuten heute Abend live und in voller Länge gezeigt / übertragen?

Die Rechte an der Übertragung von Portugal vs. Frankreich liegen bei genau einem Sender - insgesamt sind es drei Sender, die die Spiele der EM 2021 übertragen.

Portugal vs. Frankreich heute nicht live im Free-TV: Darum wird die EM nicht übertragen

Ihr habt richtig gelesen: Portugal vs. Frankreich wird heute nicht live im Free-TV zu sehen sein! Die Rechte an der Begegnung dieses Spitzenspiels liegen einfach nicht bei der ARD und ZDF, da das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn im ZDF zu sehen sein wird. Das bedeutet gleichzeitig, dass nur dieses Spiel aus der Gruppe F zu sehen sein wird.

Das liegt an der Spieleverteilung bei der EM 2021: Am letzten Gruppenspieltag werden beide Spiele der jeweiligen Gruppe parallel ausgetragen, das bedeutet, dass nur eines der beiden Spiele im Free-TV läuft. In diesem Fall ist logischerweise die Wahl auf das DFB-Team gefallen. Portugal vs. Frankreich kommt dagegen nur bei einem Pay-TV-Sender.

Magenta TV zeigt / überträgt die Partie Portugal vs. Frankreich im deutschen Fernsehen - exklusiv! Der Pay-TV-Kanal hält die Rechte an der Partie und ist damit exklusiver Übertragungssender.

Portugal vs. Frankreich heute live bei MagentaTV: Die Übertragung auf einen Blick

Anpfiff: 21 Uhr

Übertragungsbeginn: 20.30 Uhr

Um bei MagentaTV Fußball heute live anschauen zu können, braucht Ihr ein Abonnement. Um dieses kommt Ihr nicht herum, denn im Gegensatz zur ARD und dem ZDF ist die Übertragung nicht kostenlos. Hier findet Ihr alle Infos zum Abo bei Magenta und dem Sonderangebot, das Ihr Euch sichern könnt.

Portugal vs. Frankreich heute im LIVE-STREAM bei MagentaTV: So funktioniert's

Ihr habt schon gehört, dass im Fernsehen einzig und alleine MagentaTV für die Übertragung der vollen 90 Minuten von Portugal vs. Frankreich heute zuständig ist. Wer gehofft hat, dass im Internet neben dem deutschen Spiel gegen Ungarn vielleicht doch ein LIVE-STREAM die ganze Partie der Franzosen und der Portugiesen zeigt, der hat sich leider getäuscht.

Die Begegnung um 21 Uhr wird aus Budapest von MagentaTV im LIVE-STREAM übertragen, das Bild des Spiels gibt es identisch zum TV-Screen im Internet zu sehen. Wissen müsst Ihr nicht wirklich etwas Neues: Ihr braucht aber auch hier im Netz ein Abonnement bei MagentaTV, um die ganze Partie heute im LIVE-STREAM streamen zu können.

Portugal vs. Frankreich heute live im Stream beim ZDF? Darum klappt's nicht

Das ZDF zeigt keinen LIVE-STREAM vom EM-Spiel Portugal vs. Frankreich, weil schlichtweg die Rechte nicht vorliegen. In der Gruppenphase ist das Duell eines von zehn Spielen, welche im Fernsehen nur von MagentaTV ausgestrahlt werden.

Portugal vs. Frankreich heute live verpasst? Die Highlights der EM 2021 auf DAZN

Wenn Ihr die Partie Portugal vs. Frankreich heute live im TV und LIVE-STREAM gar nicht erst anschauen könnt, dann seht Ihr stattdessen die besten Szenen der EM 2021 auf DAZN. Die Highlights laufen 60 Minuten nach Abpfiff auf DAZN.

DAZN könnt Ihr mit dem Gratismonat starten, 30 Tage lang könnt Ihr kostenlos alle Inhalte von DAZN anschauen. Danach kostet ein Abo 11,99 Euro im Monat - ab August dann 14,99 Euro. Zudem könnt Ihr das Abo auch im Jahresabo buchen.

Portugal vs. Frankreich heute live im TICKER: Goal begleitet die EM 2021

Wenn Ihr keine Highlights sehen, sondern live mitlesen wollt, was in Budapest so geschieht, dann seid Ihr hier bei Goal schon richtig. Hier geht es zum kostenlosen LIVE-TICKER.

Portugal vs. Frankreich heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung auf einen Blick

Aufstellung zur EM 2021: Portugal vs. Frankreich

Portugal vs. Frankreich: Die Opta-Fakten zu EM 2021