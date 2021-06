Nach dem Sieg gegen Portugal ist für Deutschland in der Gruppe F noch alles möglich. Goal erklärt, wo die Begegnung mit Ungarn live übertragen wird.

Durch ein 4:2 gegen den amtierenden Europameister Portugal hat sich Deutschland in eine gute Position gebracht, am letzten Spieltag der Gruppenphase aus eigener Kraft das Achtelfinale der Fußball-EM zu erreichen. Um unter den besten Zwei der Gruppe F zu landen, muss das DFB-Team am Mittwoch gegen Ungarn gewinnen.

Nach der knappen 0:1-Niederlage gegen Frankreich hatte Deutschland gegen Portugal bereits unter Druck gestanden. Nach dem frühem Rückstand durch Cristiano Ronaldo (15.) zeigte das DFB-Team allerdings eine starke Leistung und erhielt zudem Unterstützung vom Gegner, der es mit zwei Eigentoren (35., 39.) auf die Siegerstraße brachte.

Wenige Minuten nach der Pause sorgten Kai Havertz (51.) und ein erneut starker Robin Gosens (60.) für die Entscheidung, daran konnte auch der Treffer von Diogo Jota (67.) zum 4:2 aus deutscher Sicht nichts mehr ändern. Dadurch hat die deutsche Nationalmannschaft ihr Weiterkommen bei der EM 2021 weiterhin in der eigenen Hand.

Mit einem Sieg gegen Ungarn würde Deutschland zu den besten Zwei der Gruppe F gehören und damit sicher im Achtelfinale stehen. Doch ist die Begegnung am Mittwoch auch live im TV und im LIVE-STREAM zu sehen? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der EM 2021 im deutschen Fernsehen.

Deutschland gegen Ungarn: Die Begegnung bei der EM 2021 in der Übersicht

Begegnung Deutschland - Ungarn Datum Mittwoch, 23. Juni 2021 | 21 Uhr Stadion Fußball Arena, München

Deutschland gegen Ungarn: Wer zeigt / überträgt die EM 2021 live im TV?

In Deutschland liegen die TV-Rechte an der EM 2021 bei drei Sendern, von denen zwei die Spiele sogar im Free-TV zeigen. So sind bis auf wenige Ausnahmen alle Begegnungen entweder in der ARD oder im ZDF zu sehen. Die beiden Sender haben sich Sublizenzen von MagentaTV gesichert, der Telekom-Anbieter darf alle EM-Spiele im Pay-TV übertragen.

Das ZDF zeigt / überträgt die EM 2021 live: Deutschland gegen Ungarn im Free-TV sehen

Für die Übertragung von Deutschland gegen Ungarn ist am Mittwoch das ZDF zuständig. Bereits ab 20 Uhr führen Euch Moderator Jochen Breyer und die Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker durch die Vorberichte, ehe mit dem Anstoß Kommentator Oliver Schmidt und Co-Kommentator Sandro Wagner am Mikrofon übernehmen.

Zuvor könnt Ihr Euch im ZDF mit dem Aufeinandertreffen zwischen Schweden und Polen auf den EM-Abend einstimmen lassen. So beginnt der öffentlich-rechtliche Sender bereits um 17.05 Uhr mit den Vorberichten, wenige Minuten vor dem Anstoß meldet sich Kommentator Bela Rethy aus dem Stadion in Sankt Petersburg.

Die EM 2021 live bei MagentaTV sehen: Deutschland gegen Ungarn kommt auch im Pay-TV

Zudem darf auch MagentaTV die Begegnung zwischen Deutschland und Ungarn übertragen. So sind neben den 41 Begegnungen, die ohnehin im Free-TV gezeigt werden, zehn Spiele ohne deutsche Beteiligung ausschließlich im Pay-TV zu sehen.

MagentaTV geht am Mittwoch ebenfalls schon um 20.20 Uhr auf Sendung. Nach den Vorberichten aus dem Studio begrüßen Euch Moderator Johannes B. Kerner und Experte Michael Ballack, am Mikrofon ist Kommentator Wolff Fuss im Einsatz, den viele bereits von den Bundesliga-Übertragungen auf Sky kennen.

Deutschland gegen Ungarn: Wer zeigt / überträgt die EM 2021 im LIVE-STREAM?

Zusätzlich zur TV-Übertragung besteht außerdem die Möglichkeit, sich das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Ungarn im LIVE-STREAM anzusehen. Zwar werden die meisten EM-Spiele auf den Webseiten von ARD und ZDF übertragen, zehn Begegnung sind jedoch ausschließlich mit einem Abonnement von MagentaTV zu sehen.

Das ZDF zeigt / überträgt die EM 2021 live: Deutschland gegen Ungarn kostenlos im LIVE-STREAM sehen

Auch im Internet liegen die Übertragungsrechte für die EM 2021 am Mittwoch beim ZDF. Über die Webseite des TV-Senders könnt Ihr die Begegnung zwischen Deutschland und Ungarn in voller Länge und ohne vorherige Anmeldung im LIVE-STREAM verfolgen. Die gelieferten Bilder sind dabei identisch mit der Übertragung im Fernsehen.

Um das dritte Gruppenspiel des DFB-Teams im LIVE-STREAM vom ZDF verfolgen zu können, braucht Ihr lediglich ein mobiles Endgerät und eine stabile WLAN-Verbindung. Alternativ könnt Ihr Euch die kostenlose ZDF-Mediathek herunterladen, die für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store verfügbar ist.

Die EM 2021 im LIVE-STREAM sehen: Auch MagentaTV zeigt / überträgt Deutschland gegen Ungarn

Neben dem ZDF überträgt auch MagentaTV die EM-Spiele sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM. Damit Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Ungarn unterwegs streamen könnt, müsst Ihr lediglich die kostenlose App aus dem Google Play-Store oder dem App-Store installieren.

Da es sich bei MagentaTV um einen Pay-TV-Sender handelt, müsst Ihr das Programm allerdings erst freischalten, indem Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließt. Wegen eines Sonderangebots sind die ersten drei Monate kostenlos, danach kostet das Abonnement zehn Euro monatlich bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten.

Deutschland gegen Ungarn: Das sind die Aufstellungen bei der EM 2021

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird am Mittwoch gegen 20 Uhr der Fall sein. Klickt Euch daher später nochmals rein!

Deutschland gegen Ungarn: So wird die EM 2021 gezeigt / übertragen