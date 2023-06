Wo läuft Portugal vs. Bosnien heute im LIVE-STREAM und TV? Die Übertragung der EM-Qualifikation

Portugal trifft am Samstag in der EM-Qualifikation auf Bosnien. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland steht der dritte Spieltag an. In Gruppe J bekommt es dabei Portugal am Samstag (17. Juni) mit Bosnien zu tun. Der Anstoß der Partie erfolgt um 20.45 Uhr.

Die Portugiesen lachen mit sechs Punkten von der Tabellenspitze. Bosnien rangiert derweil mit drei Zählern auf dem dritten Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Portugal vs. Bosnien im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Portugal vs. Bosnien heute live, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Portugal - Bosnien Wettbewerb EM-Qualifikation, 3. Spieltag Datum Samstag, 17. Juni 2023 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Estadio da Luz (Lissabon)

Portugal vs. Bosnien heute im LIVE-STREAM und TV schauen: Die Sender

Portugal vs. Bosnien im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Portugal-News

Portugal gilt in EM-Qualifikationsgruppe J als Favorit auf den ersten Platz und somit auf das direkte Ticket für das Turnier in Deutschland.

Die Tugas erlebten in ihren jüngsten zehn Spielen sieben Siege und drei Niederlagen. Die letzte davon, ein 0:1 gegen Marokko im WM-Viertelfinale, beendete die Teamchef-Ära von Fernando Santos.

Einige Wochen später wurde Roberto Martínez im Januar als sein Nachfolger präsentiert. Danach startete Portugal unter dem Spanier mit einem 4:0 gegen Liechtenstein und einem 6:0 in Luxemburg in die EM-Qualifikation.

Die Aufstellung von Portugal

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Bosnien-News

Bosnien stellt den Außenseiter in der Begegnung, die auf DAZN live übertragen wird, dar. Das liegt nicht ausschließlich an der Tatsache, dass man erstmals nach zwei Jahren wieder auf eine Topmannschaft trifft.

Die Gäste setzten sich in der Gruppe B3 der Nations League durch, aber sie ließen in allen Auswärtsspielen Punkte liegen. Hierbei setzte es unter anderem ein 1:4 in Rumänien.

Danach ersetzte der Verband den Bulgaren Iwajlo Petew mit Faruk Hadžibegić. Ende März erlebte Bosnien in der EM-Qualifikationsgruppe J ein 3:0 gegen Island und eine 0:2-Auswärtsniederlage gegen die Slowakei.

Die Aufstellung von Bosnien:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Portugal gegen Bosnien live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 4 Siege Portugal 3 Siege Bosnien 0 Unentschieden 1 Letztes Duell Portugal vs. Bosnien 6:2 (EM-Qualifikation, 15. November 2011)

Portugal vs. Bosnien live anschauen: Nützliche Links