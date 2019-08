Parma vs. Juventus Turin: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER, Highlights und Co. - so wird die Serie A heute live übertragen

Die Serie A startet in die Saison und Meister Juventus Turin muss in Parma antreten. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel live im TV oder LIVE-STREAM läuft.

Bühne frei für die : Parma vs. - das ist das erste Spiel der Saison 2019/20 in der italienischen Beletage. Anpfiff für die Auswärtspartie des italienischen Rekordmeisters ist am Samstag um 18 Uhr.

In der vergangenen Saison endete das Duell in Parma 3:3. Kann Juve auf dem Weg zum neunten Titel in Folge dieses Mal das Duell gewinnen?

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen, ob und wo Parma vs. Juventus live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Wer wissen will, welche Fußball-Spiele heute noch übertragen werden, findet alles dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Parma vs. Juventus Turin: Das Spiel aus der Serie A im Detail

Duell Parma vs. Juventus Turin Datum Samstag, 24. August 2019 || 18 Uhr Ort Stadio Ennio Tardini, Parma (Parma) Zuschauer 22.352 Plätze

Parma vs. Juventus Turin heute live im TV verfolgen - geht das?

Wie auch in den letzten drei Jahren gilt auch für die neue Saison: Die Serie A wird in nicht live im TV zu sehen sein. Denn keiner der hier etablierten Fernsehsender besitzt die Übertragungsrechte der italienischen Beletage.

Für alle Fans von Juventus und Parma heißt es am Samstag deshalb: Es muss sich nach einer Alternative umgeschaut werden. Und nun kommt hier die Lösung: Das erste Spiel aus der neuen Serie-A-Saison läuft im LIVE-STREAM - und im folgenden Abschnitt dieses Textes, erfahrt Ihr, wie Ihr live mit dabei sein könnt.

Parma vs. Juventus Turin heute im LIVE-STREAM sehen

Wie bereits erwähnt: Wer Parma vs. Juventus Turin am Samstag live sehen will, kommt am LIVE-STREAM nicht vorbei. Und DAZN ist dafür Eure Anlaufstelle.

Die Begegnung zwischen dem und Juventus wird am Samstag um 18 Uhr angepfiffen. Die Vorberichterstattung auf DAZN beginnt bereits um 17.50 Uhr. Vor der Partie erfahrt Ihr schon einmal die wichtigsten Fakten zum Duell der Gegensätze.

Als Kommentator ist für Euch Marco Hagemann im Einsatz, begleitet wird er von Experte Ralph Gunesch.

Damit Ihr die Partie der Bianconeri sehen könnt, müsst Ihr DAZN abonniert haben. Das ist noch nicht der Fall? Dann werdet jederzeit ganz schnell und unkompliziert Abonnent! Im Monat kostet die Mitgliedschaft nur 11,99 Euro, das Abonnement ist immer zum Monatsende kündbar. Wie Ihr DAZN bezahlen könnt, erfahrt Ihr hier.

Für Unentschlossene, das sind die Vorteile des Streamingdienstes: DAZN liefert neben der Serie A auch Spitzenfußball aus der Ligue 1, sowie die und - und seit neuestem auch die Freitagsspiele der . Zudem können Events der Sportarten Tennis, Darts, Handball und vieles mehr im LIVE-STREAM angeschaut werden. Der erste Monat des Abos kostet Euch keinen Cent.

Der Streamingdienst bietet alle Partien der Serie A in der Saison 2019/20 live und in voller Länge an. Der Streamingdienst überträgt dabei natürlich auch die Spiele, in denen die Top-Teams Italiens versuchen, Punkte für die Meisterschaft zu sammeln.

Parma vs. Juventus Turin heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer keine Möglichkeit hat, das Duell zwischen Parma und den Bianconeri im LIVE-STREAM anzuschauen, muss dennoch nichts von der Partie verpassen. Die Lösung ist ein LIVE-TICKER - und Goal bietet natürlich einen solchen an.

Der Ticker startet rund 20 Minuten vor Anpfiff und versorgt Euch im Vorfeld der Partie mit allen wichtigen Informationen. Sobald der Ball rollt, bekommt Ihr dort das ganze Spiel live geliefert und verpasst keine Torchance, kein Tor, keinen Wechsel und keine Karte. Ebenfalls wird jede relevante Szene ausführlich beschrieben.

Das komplette Ticker-Angebot auf unserer Seite ist für Euch komplett kostenlos.

Parma vs. Juventus Turin: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen beider Teams werden erst rund eine Stunde vor dem Anpfiff veröffentlicht. Sobald sie verfügbar sind, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.

Parma vs. Juventus Turin: Die Highlights auf DAZN

Nach dem Abpfiff der Partie wird es mehrere Wege geben, die Highlights zu sehen, aber kaum einer ist wohl so schnell und einfach wie DAZN. Der Streamingdienst, der die Champions League und Europa League sowie die Freitagsspiele der Bundesliga überträgt, zeigt alle Höhepunkte der Serie A bereits wenige Minuten nach Abpfiff der Partie.

Wer es also nicht geschafft hat, die Stars von Juventus in Parma live im TV und LIVE-STREAM zu sehen, kann das einfach dort nachholen. Hier geht's direkt zu DAZN und einem Gratismonat. Danach kostet eine Mitgliedschaft, die jederzeit kündbar ist, nur 11,99 Euro im Monat. Bezahlen kann man diese auf ganz viele verschiedene Arten.

Hier gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN.

Wer zeigt / überträgt Parma vs. Juventus Turin? Die Übertragung der Serie A im Überblick