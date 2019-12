PSG vs. Galatasaray: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft die Champions League live

Während PSG schon als Gruppensieger feststeht, muss Galatasaray noch um die Europa-League-Teilnahme kämpfen. Goal weiß, wo das Spiel läuft.

Am letzten Spieltag der wird in Gruppe A noch entschieden, ob in der überwintern darf oder nicht. Eine Chance darauf haben die Istanbuler nur, wenn gegen heute Abend gepunktet wird. Anstoß ist im Pariser Parc des Princes um 21 Uhr.

PSG hat sich nach fast makellosen fünf Vorrundenspielen bereits den ersten Platz in der Gruppe sichern können (13 Punkte). Während zudem nicht mehr vom zweiten Platz verdrängt werden kann (8 Punkte), kämpfen (3 Punkte) und Galatasaray (2 Punkte) im Fernduell noch um den dritten Platz.

Das Hinspiel zwischen Gala und PSG kann den Türken indes Mut machen. Lediglich knapp mit 0:1 ging das Spiel im Türk Telekom Stadyumu nach einem Tor von Mauro Icardi verloren.

Alle Informationen zur Übertragung von PSG gegen Galatasaray in TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier! Auch die Aufstellungen präsentieren wir Euch kurz vor Anpfiff.

PSG vs. Galatasaray: Die Daten zum Spiel der Champions League

Duell Paris Saint-Germain vs. Galatasaray Istanbul Datum Mi., 11. Dezember 2019 | 21 Uhr Ort Parc des Princes, Paris Zuschauer 47.929 Plätze

PSG vs. Galatasaray: Läuft das Champions-League-Spiel heute Abend live im TV?

Die Champions League wird in dieser Saison von zwei Anbietern übertragen. Pay-TV-Sender Sky und die Streaming-Plattform DAZN teilen sich die Übertragungsrechte an der Königsklasse. Wo wird also heute Abend PSG gegen Galatasaray gezeigt?

Läuft PSG gegen Galatasaray heute Abend im Pay-TV bei Sky?

Wer die wichtigsten Ausschnitte der Partie sehen möchte, kann heute Abend Sky einschalten. PSG gegen Galatasaray läuft in der Konferenz auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD.

Eine Einzelübertragung mit den kompletten 90 Minuten aus Istanbul zeigt Sky jedoch nicht. Die Rechte liegen dafür bei DAZN. Wie Ihr das gesamte Spiel dort streamen und auf dem TV abspielen könnt, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

PSG vs. Galatasaray: Die Champions League via LIVE-STREAM verfolgen - wie funktioniert das?

Wer sich heute keine Minute aus Istanbul entgehen lassen möchte, kann sich beim Streaming-Anbieter DAZN reinklicken. Hier läuft das Duell live und in voller Länge pünktlich zum Anpfiff ab 21 Uhr.

Auf DAZN läuft zudem nicht nur PSG gegen Galatasaray, auch das wichtige Parallelspiel zwischen Brügge und Real Madrid könnt Ihr dort live und in voller Länge abrufen. Somit könnt Ihr in Echtzeit verfolgen, wer sich als Drittplatzierter für die Europa League qualifiziert.

Um das Angebot nutzen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei DAZN. Das gibt es einen Monat lang kostenlos zum Testen, anschließend werden 11,99 Euro monatlich fällig. Solltet Ihr Euch nach dem Gratismonat direkt für ein Jahr anmelden, spart Ihr etwas Geld und zahlt insgesamt 119,99 Euro für zwölf Monate.

Mit dem Abo habt Ihr nicht nur Zugriff auf Spiele der Champions League, auch die Europa League, , und sogar Spiele der Bundesliga werden dort gezeigt. Verschafft Euch unter diesem Link einen Überblick über das komplette Programm.

Die LIVE-STREAMS von DAZN sind auf sämtlichen mobilen Geräten verfügbar. Auch mit einem Smart-TV habt Ihr Zugriff auf das Programm. Sogar mit der Playstation oder dem Amazon Fire TV Stick ist DAZN kompatibel, somit könnt Ihr den Live-Sport auch auf herkömmlichen TV-Geräten schauen.

PSG vs. Galatasaray: Hier seht Ihr die Highlights des Spiels

Ihr habt die Live-Übertragung des Spiels verpasst? Keine Sorge, denn schon kurz nach Abpfiff werden die Highlights zwischen PSG und Galatasaray bei DAZN hochgeladen. Das kurze Video steht anschließend jedem Nutzer auf Abruf zur Verfügung.

Hierzu ist jedoch ebenfalls das DAZN-Abo vonnöten. Wie die Registrierung funktioniert, lest Ihr unter diesem Link. Die Kosten dafür könnt Ihr oben nachlesen oder Ihr klickt Euch hier auf unsere Übersicht.

Die Highlights reichen Euch nicht? Dann schaut auf DAZN das komplette Re-Live mit Originalton und Originalbild der Live-Übertragung!

PSG vs. Galatasaray: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen bekanntgegeben wurden, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Schaut dafür später noch einmal rein!

PSG vs. Galatasaray: Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Selbstverständlich ist auch Goal mit von der Partie und informiert Euch via LIVE-TICKER vom Spiel zwischen PSG und Galatasaray. Hier werden Euch alle wichtigen Ereignisse ausführlich geschildert - und das völlig kostenlos!

Somit müsst Ihr kein Geld ausgeben und seid trotzdem über alle spielentscheidenden Aktionen aus Paris bestens informiert. Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

PSG vs. Galatasaray: Die Berichterstattung im Überblick

Paris Saint-Germain gegen Galatasaray Istanbul läuft ... ... in der Konferenz ... ... auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD ... via LIVE-STREAM ... ... bei DAZN ... in den Highlights ... ... bei DAZN ... im LIVE-TICKER ... ... bei Goal

Champions League: Die Gruppe A