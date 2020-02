Olympique Lyon vs. Juventus Turin: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft die Champions League live

Olympique Lyon empfängt das Star-Ensemble aus Turin im Achtelfinale der Champions League. Goal erklärt, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

und komplettieren die Hinspiele der Champions-League-Achtelfinals am Mittwochabend im direkten Duell. Anstoß im Lyoner Groupama Stadium ist um 21 Uhr.

Lyon konnte sich in einer Gruppe mit , und Zenit Sankt Petersburg den zweiten Platz hinter Leipzig sichern und trifft nun auf den Gruppenersten Juventus. Die Alte Dame setzte sich vor , und durch.

Interessanter Nebenaspekt der Partie bildet derzeit das Gerücht um Juve-Mittelfeldmann Blaise Matuidi. Der Franzose steht angeblich hoch im Kurs in seinem Heimatland bei Olympique. "Wir werden im Juni noch einmal darüber reden, Matuidi wäre perfekt für uns", verriet OL-Präsident Jean-Michel Aulas.

In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen zur TV-Übertragung von Lyon gegen Juventus. Zudem findet Ihr hier kurz vor Spielbeginn die offiziellen Aufstellungen.

Olympique Lyon vs. Juventus Turin: Das Champions-League-Spiel im Überblick

Duell Olympique Lyon vs. Juventus Turin Datum Mittwoch, 26. Februar 2020 | 21 Uhr Ort Groupama Stadium, Lyon ( ) Zuschauer 59.186 Plätze

Olympique Lyon vs. Juventus Turin: Läuft die heute Abend live im TV?

Erfahrene Champions-League-Fans werden es in dieser Saison bereits mitbekommen haben: Die Übertragungsrechte für die Königklasse besitzen gleich zwei Anbieter. Sowohl der Pay-TV-Sender Sky als auch der Streaming-Dienst DAZN zeigen die Champions League live. Läuft Lyon gegen Juve also live im TV?

Die Antwort lautet: nicht komplett in voller Länge. Die exklusiven Rechte an der Partie hält nämlich DAZN. Sky zeigt lediglich Ausschnitte der Partie in der Konferenzschaltung zusammen mit dem Parallelspiel zwischen und .

Auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD laufen ab 19.30 Uhr die Vorberichte zu den beiden Spielen, ehe ab 20.50 Uhr in die Stadien nach Lyon und Madrid geschaltet wird.

Zu welchen Konditionen Ihr das Angebot des Bezahlsenders derzeit buchen könnt, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

Olympique Lyon vs. Juventus Turin: Die Champions League heute Abend im LIVE-STREAM verfolgen - so klappt's

Die Streaming-Plattform DAZN zeigt die Hälfte aller Partien des Champions-League-Achtelfinals. Lyon gegen Juventus ist eine davon - das Spiel läuft live ab 20.45 Uhr in kompletter Länge auf DAZN!

Eine Viertelstunde vor Anpfiff empfangen Euch Moderator Lukas Schönmüller und Experte Sebastian Kneißl zur Übertragung. Kommentator Jan Platte begleitet Euch ab 21 Uhr pünktlich zum Anpfiff über die kompletten 90 Minuten aus Lyon.

Zugriff auf den LIVE-STREAM von DAZN haben dabei alle DAZN-Abonnenten. Solltet Ihr noch kein Mitglied sein, könnt Ihr das Spiel heute Abend sogar vollkommen kostenlos schauen. Alle Neukunden müssen im ersten Monat nämlich nichts zahlen!

Nach Ablauf des Probemonats könnt Ihr Euch dann entscheiden, ob Ihr kostenlos kündigen oder das Angebot für 11,99 Euro monatlich weiterführen wollt. Wer sich direkt für ein Jahr anmeldet, spart sogar etwas Geld und zahlt für zwölf Monate insgesamt 119,99 Euro.

Mit dem DAZN-Abo stehen Euch alle LIVE-STREAMS jederzeit auf Abruf zur Verfügung. Welche Events das neben den Spielen der Champions League derzeit sind, lest Ihr in der Programmübersicht.

Olympique Lyon vs. Juventus Turin: DAZN zeigt Euch die Highlights und das Re-Live

Wer heute Abend um 21 Uhr nicht vor dem LIVE-STREAM sitzen kann, muss sich nicht ärgern. DAZN lädt nämlich schon kurz nach Abpfiff ein Video mit den Highlights zwischen Lyon und Juventus hoch.

Das kurze Video ist anschließend jederzeit auf Abruf verfügbar. Wem die Highlights nicht reichen, der kann sich auch das Spiel in kompletter Länge nochmal ansehen.

Die Voraussetzung, um die Highlights und das Re-Live abrufen zu können, ist auch hier das DAZN-Abo. Wie Ihr das bekommt, lest Ihr oben oder in unserer Anleitung unter diesem Link.

Olympique Lyon vs. Juventus Turin: Goal schreibt Euch einen TICKER

Ihr wollte kein Abo abschließen, um das Spiel heute Abend kostenlos verfolgen zu können? Dann seid Ihr bei Goal genau richtig! Hier findet Ihr einen LIVE-TICKER zur Partie zwischen Olympique und Juventus, mit dem Ihr über alles Wichtige aus Lyon informiert werdet.

Hier findet Ihr interessante Analysen und Statistiken, die im Minutentakt einlaufen. Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

Olympique Lyon vs. Juventus Turin: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie hier. Klickt Euch dafür später noch einmal rein!

