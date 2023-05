Oliver Kahn: Entlassung beim FC Bayern offenbar per E-Mail

Bayerns ehemaliger Vorstandsboss machte sich vor seiner Entlassung offenbar so rar, dass der Schritt ihm per Mail mitgeteilt wurde.

WAS IST PASSIERT? Bayerns Ex-Vorstandsboss Oliver Kahn soll von seiner Entlassung via E-Mail erfahren haben. Das berichtet die Bild. Nach einem Telefonat am Donnerstagvormittag, als Präsident Herbert Hainer und Ehrenpräsident Uli Hoeneß über die Absicht der Freistellung informierten, sei Kahn am nicht mehr zu erreichen gewesen.

Weder erschien er zur einberufenen außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats am Freitagnachmittag, noch beantwortete der Ex-Keeper einen der Anrufe von Hainer. Am Samstagvormittag sei deshalb von der Vereinsführung der Entschluss gefallen, Kahn via Mail über seine offizielle Abberufung zu informieren.

WAS IST DER HINTERGRUND? Schon das erste Gespräch mit Kahn am Donnerstag sei "kein angenehmes Gespräch" gewesen, teilte Hoeneß gegenüber dem kicker mit. Kahn habe sich verbal auf den neuen Chef Jan-Christian Dreesen eingeschossen. Deshalb habe man ihm auch nahegelegt, nicht mit zum "Finale" nach Köln zu reisen.

DIE REAKTION: Kahn selbst stimmte in der hitzigen Kontroverse mit dem Rekordmeister zuletzt versöhnliche Töne an. "Wir werden uns - wenn alles abgekühlt ist - zusammensetzen und in Ruhe über alles sprechen", sagte er der Bild.