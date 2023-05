Bestätigt: FC Bayern München trennt sich von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn

Unmittelbar nach dem dramatischen Saisonfinale und trotz gewonnenem Meistertitel wurde bekannt: Kahn und Salihamidzic müssen gehen.

WAS IST PASSIERT? Die Zeit von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei Rekordmeister Bayern München ist abgelaufen. Das bestätigte der alte und neue Bundesliga-Titelträger am Samstagabend offiziell. Zuerst hatten kicker und Bild übereinstimmend nach dem 2:1 (1:0) der Münchner beim 1. FC Köln, gleichbedeutend mit dem Gewinn der elften deutschen Meisterschaft des FC Bayern in Folge, darüber berichtet.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Imago Images

WAS WURDE GESAGT? Rekordnationalspieler und FC-Bayern-Insider Lothar Matthäus sagte bei Sky, auf die Thematik angesprochen: "Das ist so. Sie sind mit verantwortlich für diese komplizierte Saison und die Transfers. Sie haben ihren Job so gut gemacht wie sie konnten, aber nicht bayernlike. Deswegen kam es jetzt zu diesen Trennungen. Dass es jetzt so schnell öffentlich wird, überrascht mich doch."

Offiziell gemacht wurde die Trennung von den beiden Verantwortungsträgern einige Minuten später. Nachfolger Kahns wird Jan-Christian Dreesen. "Die Entscheidung, sich von Oliver Kahn zu trennen, hat sich der Aufsichtsrat alles andere als leicht gemacht. Dennoch sind wir aufgrund der Gesamtentwicklung zu dem Entschluss gekommen, eine Neubesetzung an der Spitze des Vorstands vorzunehmen", teilte Herbert Hainer, der Aufsichtsratsvorsitzende, mit.

Er ergänzte mit Blick auf Salihamidzic: "Der Verlauf dieser Saison nach der Winterpause und unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung unserer Mannschaft haben uns dazu bewogen, uns mit Hasan Salihamidzic auf eine sofortige Beendigung seiner Tätigkeit zu einigen."

DIE REAKTIONEN: Kahn äußerte sich nach der Partie auf Twitter. Zunächst gratulierte der Titan der Mannschaft, um dann nachzulegen: "Ich würde gerne mit euch mitfeiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil es mir vom Club untersagt wurde." Zunächst wurde berichtet, dass Kahn krank sei.

Der Bild bestätigte er nun aber, dass nicht die Ärzte seinen Stadionbesuch verhindert hätten: "Mir wurde die Reise zum Spiel nach Köln und der Besuch der Meisterfeier vom Club untersagt." Außerdem soll Karl-Heinz Rummenigge laut der Boulevardzeitung in den Aufsichtsrat rücken und bei der Kaderplanung Unterstützung leisten.