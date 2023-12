"Er wird mit uns reisen": Marokkos Nationaltrainer plant mit verletztem Noussair Mazraoui - und widerspricht der Diagnose des FC Bayern

Bayern geht davon aus, dass Mazraoui bis Ende Januar nicht einsatzbereit ist. Marokko plant beim Afrika-Cup dennoch mit ihm.

WAS IST PASSIERT? Marokkos Nationaltrainer Walid Regragui hat erklärt, warum er Bayern Münchens Noussair Mazraoui trotz dessen Verletzung für den Afrika-Cup 2024 (13. Januar bis 11. Februar 2024) nominiert hat.

WAS WURDE GESAGT? "Unser Mannschaftsarzt ist nach München gereist, um das genaue Ausmaß der Verletzung zu erfahren", sagte Regragui auf einer Pressekonferenz und führte aus: "Die Bayern gehen davon aus, dass er sechs Wochen ausfallen wird. Wir gehen von drei bis vier Wochen aus."

Mazraoui hatte sich im abschließenden Champions-League-Gruppenspiel bei Manchester United Mitte Dezember einen Muskelbündelriss in der linken Wade zugezogen. Bei sechs Wochen Ausfallzeit, wovon die Bayern ausgehen, wäre der Rechtsverteidiger also frühestens Ende Januar wieder einsatzbereit.

Das würde bedeuten, dass Mazraoui ab dem Achtelfinale des Afrika-Cups für Marokko auflaufen könnte. Regragui hofft aber darauf, den 26-Jährigen schon früher bringen zu können: "Er wird mit uns reisen und wir werden ihn so vorbereiten, dass er hoffentlich im zweiten oder dritten Spiel oder im Achtelfinale dabei sein kann. Er ist ein wichtiger Spieler für uns."

WAS IST DER HINTERGRUND? Bayerns Verantwortliche könnten befürchten, dass Mazraoui zu früh wieder spielt, seine Verletzung sich verschlimmert und er noch länger ausfällt. Da Bouna Sarr noch lange verletzt fehlt und Min-jae Kim im Januar und Februar wegen seiner Teilnahme am Asien-Cup mit Südkorea auch nicht zur Verfügung steht, hat der FCB in der Defensive ohnehin schon eine dünne Personaldecke.

Sich gegen eine Berufung Mazraouis für den Afrika-Cup zu wehren, ist Bayern allerdings unmöglich, da Vereine ihre Spieler laut FIFA-Statuten für ihre Nationalmannschaften abstellen müssen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Bayern und Marokkos Verband bei Mazraouis Gesundheit unterschiedlicher Meinung sind. Während der WM 2022 in Katar war der Abwehrspieler positiv auf Corona getestet worden. Nachdem er ein Spiel pausiert hatte, lief er im Halbfinale gegen Frankreich wieder für 45 Minuten auf. Nach der Endrunde fiel er dann länger wegen einer Herzmuskelentzündung aus. Das soll bei den FCB-Bossen für Ärger gesorgt haben.

WIE GEHT ES WEITER? Der WM-Vierte aus Marokko geht als einer der großen Favoriten in den Afrika-Cup, der in der Elfenbeinküste stattfinden wird.

Die Marokkaner treffen in Gruppe F auf DR Kongo, Sambia und Tansania. Sollten die Nordafrikaner das Finale erreichen, würde Mazraoui den Bayern bis Mitte Februar fehlen.