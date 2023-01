FC Bayern: Noussair Mazraoui fällt für mehrere Wochen aus

Das Lazarett des FC Bayern München wächst weiter an. Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui wird dem deutschen Rekordmeister für mehrere Wochen fehlen.

WAS IST PASSIERT? Bayern München muss offenbar mehrere Wochen auf Marokkos WM-Star Noussair Mazraoui verzichten. Der Rechtsverteidiger des FC Bayern erkrankte nach der Weltmeisterschaft an Corona. Das bestätigten die Bayern auf ihrer Webseite.

Die Infektion traf Mazraoui besonders hart. Bei einer Anschlussuntersuchung in München durch den Teamarzt der Bayern wurde eine milde Entzündung des Herzbeutels festgestellt. Daher muss der Marokkaner in den nächsten Wochen geschont werden. Die Bild schrieb von einer Ausfalldauer von vier bis sechs Wochen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der FC Bayern startete am Freitagmorgen ins Trainingslager nach Doha, in der Kader-Liste für die Vorbereitung auf der Webseite des deutschen Rekordmeisters wird der Marokkaner gar nicht gelistet.

In den vergangenen Tagen wurden gemäß des Bild-Berichts bei Mazraoui Bluttests gemacht, im Anschluss rieten die Ärzte dem Rechtsverteidiger zu mehreren Wochen körperlicher Inaktivität. Das weckt Erinnerungen an Alphonso Davis, der vor ziemlich genau einem Jahr ebenfalls aufgrund einer Herzbeutelentzündung ausfiel. Der Kanadier stand den Münchnern damals drei Monate lang nicht zur Verfügung.

Nach Lucas Hernández und Manuel Neuer ist Mazraoui bereits der dritte Leistungsträger, der den Bayern für eine längere Zeit fehlen wird. Nicht anBord des Bayern-Sonderflugs war außerdem Marcel Sabitzer, der wegen einer Influenza-Erkrankung noch in München blieb. Laut Sky hofft der Österreicher, dass er am Sonntag nachreisen kann. Dagegen zählte der am Donnerstag neu verpflichtete Daley Blind zur FCB-Delegation.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Nach der mehrwöchigen Ruhepause für Mazraoui werden Woche für Woche neue Bluttests beim 25-Jährigen gemacht. Nach jedem wird dann neu evaluiert, ob der Ex-Ajax-Profi wieder ins Training des deutschen Rekordmeisters einsteigen kann. Die Bayern hoffen derweil, dass der Marokkaner, der eine starke WM spielte, schnell wieder grünes Licht von den Ärzten bekommt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Noussair Mazraoui wechselte zum 1. Juni 2022 ablösefrei zum FC Bayern München. In der laufenden Spielzeit stand er wettbewerbsübergreifend in 18 Spielen auf dem Platz, in 1050 Minuten gelangen ihm drei Assists. Der Vertrag des 25-Jährigen in München läuft bis zum 30. Juni 2026.