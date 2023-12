Kreuzbandriss! FC Bayern muss lange auf Bouna Sarr verzichten

Sarr hatte sich im Training des Rekordmeisters verletzt, die Diagnose fiel nun übel aus.

WAS IST PASSIERT? Außenverteidiger Bouna Sarr wird dem deutschen Rekordmeister Bayern München aufgrund eines Kreuzbandrisses lange fehlen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie der Klub am Freitag mitteilte, ist der senegalesische Fußball-Nationalspieler bereits erfolgreich operiert worden. Sarr habe den Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie im Training erlitten.

Unter Trainer Thomas Tuchel spielt der 31-jährige Sarr, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, kaum eine Rolle. In dieser Saison kommt er auf vier Einsätze (zwei in der Bundesliga, jeweils einen im DFB-Pokal und in der Champions League).

Personell hatte sich die Situation beim FC Bayern zuletzt entspannt. Innenverteidiger Min-Jae Kim, Jamal Musiala und Noussair Mazraoui, die hatten pausieren müssen, stehen am Samstag (15.30 Uhr) gegen Union Berlin wieder zur Verfügung.

