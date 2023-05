Neymar zu Manchester City? Pep Guardiola soll mit dem PSG-Star telefoniert haben

Der Coach der Skyblues hat sich persönlich bei Neymar nach dessen Plänen für den Sommer erkundigt.

WAS IST PASSIERT? Manchester Citys Trainer Pep Guardiola hat in der vergangenen Woche mit PSG-Superstar Neymar telefoniert. Das berichtet L'Équipe. Der Teammanager des englischen Meisters habe sich bei dem Angreifer nach dessen Plänen für die kommende Transferperiode erkundigt und Eindrücke von dessen Einstellung sammeln wollen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Während Neymar vor einem Jahr noch einen Abschied aus Paris abblockte, steht der Stürmer einem Transfer nach dem Vorkommnissen der letzten Wochen offen gegenüber. Unter anderem hatten PSG-Ultras vor seiner Villa protestiert.

Neymar steht beim Meister der Ligue 1 noch bis 2027 unter Vertrag und gehört zu den Spitzenverdienern. Die Klubchefs hätten den 31-Jährigen gerne von der Gehaltsliste.

Am Wochenende pokerte Neymar in einem Casino in Monaco, während seine Mannschaftskameraden in Straßburg vorzeitig den Meistertitel gewann. Laut L'Équipe werten die Verantwortlichen dies als Provokation ihres Starspielers.

In den vergangenen Wochen wurde Neymar bereits bei Citys Premier-League-Rivalen Chelsea und ManUnited als Neuzugang gehandelt. Die Möglichkeit eines Transfers zu Manchester City beschreibt L'Équipe trotz des Telefonats mit Pep Guardiola als gering.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Neymar startete seine Profilaufbahn beim FC Santos und wechselte 2013 für 88 Millionen Euro zu Barça. Nachdem er mit den Katalanen große Erfolge gefeiert hatte, heuerte er 2017 für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro bei Paris Saint-Germain an.

WIE GEHT ES WEITER? Neymar erholt sich aktuell noch von der Knöchelverletzung, die ihn seit Februar außer Gefecht setzt. Es wird damit gerechnet, dass er zum Ende der Sommerpause wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann.