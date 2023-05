Neymar zu Manchester United? Casemiro lockt den Superstar von PSG wohl in die Premier League

Zwischen Neymar und den Red Devils wird es heiß. Ein Mittelfeldstar will ihn gerne bei United sehen.

WAS IST PASSIERT? Manchester United führt mit PSG Gespräche wegen eines Transfers von Superstar Neymar. Das schreibt L'Équipe. Mehrere Vereine aus der Premier League hätten bei den Klubchefs des französischen Meisters wegen des 31-Jährigen angeklopft, jedoch seien die Verhandlungen mit den Red Devils am weitesten fortgeschritten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Neymar steht bei PSG noch langfristig unter Vertrag (bis 2025), allerdings möchte der Klub ihn wegen seines horrenden Gehalts gerne abgeben. Neymar wollte grundsätzlich in Paris bleiben, jedoch haben die Ereignisse der letzten Wochen, samt Protesten von Ultras vor seiner Villa, zu einem Umdenken geführt.

ManUnited ist auf der Suche nach einem Stürmer, seitdem Cristiano Ronaldo den Klub Ende 2022 verlassen hat. Neymar passt nicht unbedingt in das Profil eines Stoßstürmers, ist aber in der Offensive vielseitig einsetzbar. Während die Engländer eine Leihe anstreben, möchte PSG Neymar gerne verkaufen.

Der Selecao-Star soll dabei laut L'Équipe einen prominenten Fürsprecher in Reihen Uniteds haben: Sein Landsmann und Nationalmannschaftskamerad Casemiro setze sich intern für eine Verpflichtung des Angreifers ein, heißt es.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Neymar startete seine Profilaufbahn beim FC Santos und wechselte 2013 für 88 Millionen Euro zu Barça. Nachdem er mit den Katalanen große Erfolge gefeiert hatte, heuerte er 2017 für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro bei Paris Saint-Germain an.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Stürmer kuriert aktuell eine schwere Knöchelverletzung aus. 18 Tore und 17 Assists stehen für ihn bei 29 Einsätzen in dieser Spielzeit zu Buche.

WIE GEHT ES WEITER? Während die Saison für Neymar also bereits seit einigen Monaten beendet ist, hat United noch zwei Spiele lang die Gelegenheit, die Teilnahme an der Champions League unter Dach und Fach zu bringen. In den beiden letzten Premier-League-Partien gegen Chelsea (Donnerstag) und Fulham (Sonntag) reicht den Schützlingen von Teammanager Erik ten Hag dazu ein Zähler.