NBA All-Star Game 2020: TV, LIVE-STREAM, Team Giannis, Team LeBron - alles zur Übertragung

In der NBA steht das All-Star-Weekend an. Hier erfahrt Ihr, wie das All-Star Game 2020 live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Die Herzen aller Fans der NBA und des Basketballsports schlagen höher: Das All-Star-Weekend 2020 steht an. Ein ganzes Wochenende lang präsentieren sich die Stars der Liga den Fans in zahlreichen Wettbewerben und Veranstaltungen. Dieses Jahr findet das Event in Chicago, der Heimat der Bulls, statt. Hauptbestandteil dabei ist das All-Star Game 2020, in dem sich die Superstars der Liga in einem Duell miteinander messen.

Zum dritten Mal insgesamt findet das All-Star Game in Chicago statt. Wie im vergangenen Jahr tritt dabei das Team LeBron gegen das Team Giannis an. 2019 siegte LeBron James mit seiner Auswahl gegen Giannis mit 178:164.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alle Informationen darüber, ob und wie das All-Star-Game 2020 live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem bekommt Ihr auch einen Überblick über die Zusammenstellung der beiden Mannschaften, die von den Kapitänen LeBron James und Giannis Antetokounmpo gewählt wurden ( siehe Tabellen unten ).

NBA All-Star Game 2020: Datum, Termin, Uhrzeit - wann und wo findet es statt?

All-Star Game 2020 | Team Giannis - Team LeBron Datum (deutsche Zeit) 17. Februar 2020 Uhrzeit (deutsche Zeit) 2.00 Uhr Ort United Center, Chicago(USA) Zuschauer 23.500 Plätze

NBA All-Star Game 2020 heute live im TV sehen - geht das?

Für alle Fans des Basketball, die das All-Star Game in der Nacht von Sonntag auf Montag live im TV sehen wollen, gibt es eine schlechte Nachricht. Keiner der in etablierten TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte an der Partie gesichert. Der Fernseher bleibt also schwarz, wenn man sich rein auf eine TV-Übertragung fixiert hat. Doch lest bitte weiter!

Dennoch kann das NBA All-Star Game 2020 natürlich hierzulande angeschaut werden - ein LIVE-STREAM ist die Lösung. Wie genau das funktioniert und was DAZN ist, erfahrt Ihr im kommenden Abschnitt dieses Artikels.

Selbstverständlich kann man mit dem Streamingdienst das NBA All-Star Game 2020 auch auf dem großen Bildschirm, dem Fernseher, angeschaut werden. Entweder ist man im Besitz eines Smart-TVs oder man greift auf Zusatzgeräte wie den Amazon Fire Stick oder die Playstation 4 zurück. Für jegliche Geräte stellt DAZN die passende App kostenlos bereit.

NBA All-Star Game 2020 heute im LIVE-STREAM sehen

Wie bereits erwähnt: Der Streamingdienst DAZN zeigt das All-Star Game aus Chicago in der Nacht von Sonntag auf Montag live im STREAM.

Beginn der Übertragung ist kurz vor dem Tip-Off, der um 2 Uhr deutscher Zeit stattfinden wird. Als Kommentator wird Martin Gräfe die Partie begleiten. Als Experte steht ihm Dre Voigt zur Seite.

Was ist DAZN, der Sender, der das All-Star Game 2020 im LIVE-STREAM zeigt?

DAZN ist ein Streaming-Portal, das bis zu 8.000 Sportereignisse anbietet. Der Live-Sport kann auf mehreren Geräten gleichzeitig angeschaut werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich verschiedene Inhalte in der Zusammenfassung und im Re-Live anzugucken.

DAZN bietet Basketball-Begeisterten das volle Programm und zeigt viele Spiele der Regular Season, die Playoffs und natürlich die NBA-Finals im LIVE-STREAM. Wer den Streamingdienst nutzen will, kann das auf zahlreichen Endgeräten tun. Das Programm von DAZN ist auf dem nicht nur auf dem PC, sondern auch auf allen Android- und Apple-Geräten wie dem iPhone oder iPad nutzbar. Die entsprechenden Apps dafür findet Ihr im Google Play- und dem App -Store von Apple. Auch auf dem Amazon Fire Stick oder Fire TV HD kann man den Streamingdienst bequem nutzen.

Neben der NBA hat DAZN ein weiteres umfangreiches Sportangebot parat . So werden unter Live-Spiele aus der Premier League, der Primera Division, der sowie der gezeigt. Auch Duelle zwischen Nationalmannschaften und ausgewählte Testspiele werden im LIVE-STREAM ausgestrahlt. Auch Duelle der NFL sowie Spiele der NHL und der MBL können gestreamt werden. Weitere Sportarten sind Handball, Darts, Motorsport, Boxen, Tennis und vieles mehr.

Der erste Monat ist kostenlos , die Folgemonate kosten jeweils 11,99 Euro. Das Angebot ist monatlich kündbar. Bezahlt werden kann der monatliche Beitrag - neben Lastschrifteinzug, Kreditkarte oder iTunes - jetzt auch mit PayPal .

Jahrzehntelang war es im All Star Game normal, dass beide Conferences ihre besten Spieler gegeneinander antreten ließen - East gegen West, Osten gegen Westen also. Doch zum All Star Game 2019 änderte sich der Modus komplett: Die Organisatoren ließen - auch um das Zuschauerinteresse wieder hochzufahren - die beiden aktuell besten oder bekanntesten Spieler ihre Teams für das All Star Game wählen und veranstalten dafür wenige Tage vor dem Event einen Draft, in dem die Teams öffentlichkeitswirksam gewählt werden.

In diesem Abschnitt seht Ihr die beiden Teams, die sich im All-Star Game 2020 miteinander messen übersichtlich aufbereitet. Dirk Nowitzki, im letzten Jahr noch mit von der Partie, ist nicht mehr dabei, der Deutsche hat nach der vergangenen Saison seine NBA-Karriere beendet.

NBA All-Star Game 2020: Das Team LeBron im Überblick

Kapitän LeBron James setzt beim Allstar-Game der Basketball-Profiliga NBA in Chicago auf Überflieger Luka Doncic. Bei der Auswahl der Spieler entschied sich James zuerst für seinen Teamkollegen Anthony Davis von den Los Angeles Lakers, dann sicherte er sich NBA-Champion Kawhi Leonard (L.A. Clippers) und den derzeit verletzten Doncic (Dallas Mavericks). Fünfter Starter im Team LeBron ist James Harden (Houston Rockets). "Ich weiß, ihr seid alle überrascht", scherzte James, als er Davis als Nummer eins vorstellte.

SPIELER REGULÄRES NBA-TEAM POSITION PICK IM DRAFT Anthony Davis Los Angeles Lakers Power Forward 1. (Starter) Kawhi Leonard L.A. Clippers Small Forward 3. (Starter) Luka Doncic Dallas Maveriks Point Guard 5. (Starter) James Harden Houston Rockets Shooting Guard 7. (Starter) Damian Lillard * Portland Trail Blazers Point Guard 10. Ben Simmons Philadelphia 76ers Point Guard 12. Nikola Jokic Denver Nuggets Center 14. Jayson Tatum Boston Celtics Forward 16. Chris Paul Oklahoma City Thunder Point Guard 18. Russell Westbrook Houston Rockets Point Guard 20. Domantas Sabonis Indiana Pacers Power Forward 22.

NBA All-Star Game 2020: Das Team Giannis im Überblick

Das ist das Team von Giannis Antetokounmpo. Neben dem "Greek Freak" stehen Joel Embiid, Pascal Siakam, Kemba Walker und Trae Young in der Starting Five.

SPIELER REGULÄRES NBA-TEAM POSITION PICK IM DRAFT Joel Embiid Philadelphia 76ers Center 2. (Starter) Pascal Siakam Toronto Raptors Forward 4. (Starter) Kemba Walker Boston Celtics Point Guard 6. (Starter) Trae Young Atlanta Hawks Point Guard 8. (Starter) Khris Middleton Milwaukee Bucks Small Forward 9. Bam Adebayo Miami Heat Center 11. Rudy Gobert Utah Jazz Center 13. Jimmy Butler Miami Heat Forward 15. Brandon Ingram New Orleans Pelicans Forward 19. Donovan Mitchell Utah Jazz Shooting Guard 21.

All-Star Game 2020 live: Der Vorbericht zum Wochenende - Allstars zaubern für Kobe Bryant: Im Schatten der Tragödie

Das 69. Allstar-Game der NBA steht ganz unter dem Eindruck des Todes von Kobe Bryant. Sogar das Format des Showspiels wurde zu Ehren des verunglückten Superstars verändert.

Eigentlich war Kobe Bryant für eine Nebenrolle vorgesehen. In Chicago hätte die NBA-Ikone am Allstar-Wochenende Dwight Howard unterstützen sollen, als Helfer im Dunking-Contest. "Es bricht mir das Herz", sagte Howard, nachdem der tragische Unfall seines früheren Klubkollegen die gemeinsamen Pläne weggewischt hatte. Doch Bryants Tod hat weit mehr Einfluss auf das Event.

Es dreht sich im United Center nicht alles, aber eine Menge um den fünfmaligen Champion, der auf den Tag genau drei Wochen vor dem Allstar-Game bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam. Alle Spieler im Team von Kapitän Giannis Antetokounmpo werden Bryants Nummer 24 tragen, alle Spieler im Team von LeBron James die 2 von Bryants Tochter Gianna. Die talentierte Basketballerin starb ebenfalls an diesem nebligen Sonntagvormittag nahe Los Angeles.

James hatte als Allstar mit den meisten Stimmen von Fans, Profis und Medienvertretern die Wahl. Er nahm nicht die 24 des NBA-Helden, sondern die 2 - auf Wunsch seiner Tochter Zhuri Nova (5). Natürlich hörte James auf sein Kind, Bryant sei schließlich auch ein "Girldad" gewesen.

Bei den Los Angeles Lakers ist James legitimer Nachfolger Bryants. Als Gesicht der Franchise, als Superstar, als Sprachrohr. Den 35-Jährigen hat der Tod besonders getroffen, und deshalb ist James sehr daran gelegen, das Vermächtnis zu ehren.

Auch die Liga stellt Bryant bei der 69. Auflage des Showspiels in den Mittelpunkt, beim Treffen der Besten ist unter anderem das Format anders. Ende des dritten Viertels wird entschieden, wie lange danach weitergespielt wird: Auf den Punktestand des führenden Teams werden in Anlehnung an Bryants Nummer 24 Zähler dazu gerechnet. Steht es beispielsweise 100:99, gewinnt das Team, das zuerst 124 Punkte hat. Die Zeit läuft dann nicht mehr mit.

Die beiden Mannschaftskapitäne konnten aus allen Allstars frei wählen. Der dreimalige NBA-Champion entschied sich zuerst für seinen Lakers-Teamkollegen Anthony Davis, außerdem setzt er in der Startformation auf Überflieger Luka Doncic von den Dallas Mavericks, NBA-Champion Kawhi Leonard (jetzt L.A. Clippers) und James Harden (Houston Rockets).

Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), wertvollster Spieler (MVP) der vergangenen Saison, wählte Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Pascal Siakam (Toronto Raptors), Kemba Walker (Boston Celtics) und Trae Young (Atlanta Hawks) aus.

Bevor es zum Allstar-Game kommt, steht ein Promi-Spiel auf dem Programm, dazu der Dreier- und eben der Dunking-Wettbewerb. Howard, der 2008 viel beachtet im Superman-Kostüm triumphiert hatte, fliegt zum ersten Mal seit 2009 wieder Richtung Korb.

Ein Deutscher ist am Wochenende auch dabei: Nationalspieler Moritz Wagner von den Washington Wizards spielt in der Nacht zum Samstag (03.00 Uhr MEZ/DAZN) für das Team World bei der Rising Stars Challenge.

