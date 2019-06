Nations League Finale: Übertragung, Termin, Uhrzeit, Ort und Co. - alle Informationen zur Finalrunde in Portugal

Die erste Runde der UEFA Nations League steht vor dem Abschluss. Hier bekommt Ihr alles Wissenswerte zum Finale in Portugal geliefert.

Das Finale der UEFA Nations League steht vor der Tür - Portugal trifft auf die Niederlande. Für beide Mannschaften ist der Einzug ins Endspiel bereits ein Erfolg. bestätigt als amtierender Europameister seine Form und wird das Finale im heimischen Land bestreiten können. Für die ist das Spiel um den Titel Balsam für die geschundene Fußball-Seele, nachdem man zuletzt zwei große Turniere verpasst hat.

Die Portugiesen setzten sich im Halbfinale mit 3:1 gegen die Schweiz durch. Gegen die Eidgenossen trumpfte vor allem Einer groß auf: Cristiano Ronaldo. Der 34-Jährige zeigte der Welt, dass er immer noch zu den Besten seines Fachs gehört und erzielte alle drei Treffer im Alleingang. Hier gibt's nochmal alle Höhepunkte der Partie kostenlos im Video zum anschauen.

Der WM-Zweite von 2010, die Niederlande, haben der englischen Auswahl die Grenzen aufgezeigt. Gegen die Three Lions bejubelte Oranje am Donnerstag nach Verlängerung einen 3:1-Sieg über das Team von Trainer Gareth Southgate. Jetzt will die Elftal den letzten Schritt gehen und in Porto den obersten Platz auf dem Siegertreppchen erklimmen. Für den Gewinner der winkt übrigens eine dicke Prämie - mehr dazu gibt es weiter unten im Artikel.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zum Finale der Nations League 2019 - also alles zur Übertragung des Endspiels, zum Termin, Datum, Uhrzeit und Co. Finale 2019, also alles zu Termin, Datum, Uhrzeit und Co. Wer die Nations League nochmals Revue passieren lassen will, findet in einem separaten Artikel auf unserer Seite alle Informationen.

Nations League Finale 2019: Die Übertragung im LIVE-STREAM - Portugal vs. Niederlande

Ihr wollt das entscheidende Duell um den Gewinn der Nations League im LIVE-STREAM sehen. Dann seid Ihr hier richtig, denn hier gibt es alles Wissenswerte zur Übertragung live im STREAM.

DAZN überträgt das Finale der Nations League 2019 im LIVE-STREAM

Wenn Ihr Portugal gegen die Niederlande im LIVE-STREAM sehen wollt, ist DAZN Eure Anlaufstelle Nummer eins. Der Streamingdienst aus Ismaning bei München zeigt das Finale der Nations League am Sonntag im LIVE-STREAM.

Der Streamingdienst beginnt mit der Übertragung aus Porto um 20.35 Uhr, also rund zehn Minuten vor dem Anpfiff, der um 20.45 Uhr erfolgen wird.

Kommentator der Partie ist Uli Hebel. Während der kompletten 90 (vielleicht auch 120 Minuten plus Elfmeterschießen) wird er von Experte Ralph Gunesch unterstützt.

Alles, was Ihr also braucht, um den Europameister gegen das junge Team von Oranje live im Stream zu sehen, ist eine gültige Mitgliedschaft bei DAZN. Diese kostet lediglich 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Es gibt keine Vertragsbindung oder ähnliches. Und das Beste: Der erste Monat ist sogar komplett kostenlos.

Das Nations-League-Finale im LIVE-STREAM: Alle Informationen zu DAZN

DAZN gehört zur Champions League und die Champions League zu DAZN. Auch die Europa League, Serie A, Ligue 1, LaLiga und vieles mehr zeigt der Streamingdienst im LIVE-STREAM.

Zudem findet Ihr zahlreicher weiterer Live-Sport im DAZN-Programm. Welche LIVE-STREAMS der Streamingdienst im Programm hat, haben wir für Euch in einem Übersichtsartikel zusammengestellt. Hat Euch DAZN in den vier Wochen des Probemonats überzeugt, zahlt Ihr anschließend 9,99 Euro und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen.

Bleibt noch eine Frage offen: Auf welchen Geräten ist DAZN verfügbar? Die DAZN-App lässt sich ganz einfach auf Euren Handys, Tablets oder Laptops installieren. Auch für Euren Smart-TV gibt es die App des Streamingdienstes. Ladet Euch die DAZN-App einfach in den folgenden gängigen Portalen herunter:

Das ZDF zeigt / überträgt das Nations-League-Finale im LIVE-STREAM

Eine weitere Möglichkeit, Portugal vs. Niederlande im LIVE-STREAM zu sehen, ist das ZDF. Der öffentlich-rechtliche Sender besitzt für Sonntag - neben DAZN - die Übertragungsrechte an der Partie.

Der Umfang und Inhalt der Übertragung ist deckungsgleich mit der aus dem TV (siehe unten). Der LIVE-STREAM kann kostenlos in der Mediathek angeschaut werden.

Zeigt / überträgt Sky das Nations-League-Finale im LIVE-STREAM?

Sky zeigt das Finale der UEFA Nations League nicht im LIVE-STREAM - weder mit Sky Ticket, noch mit Sky Go. Der Pay-TV-Sender besitzt an der UEFA Nations League keine Übertragungsrechte und darf daher keine Partie des noch sehr neuen Wettbewerbs zeigen.

Nations League Finale 2019: Die Übertragung live im TV - so seht Ihr Portugal vs. Niederlande im Fernsehen

In diesem Abschnitt bekommt Ihr alle Informationen zum Nations-League-Finale und der TV-Übertragung aufgelistet.

Läuft das Nations-League-Finale zwischen Portugal und Niederlande live im Free-TV?

Gute Nachrichten für alle Freunde des Free-TV. Das ZDF hat sich die Übertragungsrechte am Finale der Nations League gesichert. Die Übertragung im Zweiten startet am Sonntag um 20.15 Uhr, also 30 Minuten vor dem Anpfiff.

Vor der Partie wird Moderator Jochen Breyer die Zuschauer auf die Partie einstimmen und einen Ausblick auf die aktuelle Situation der DFB-Elf werfen. Sobald der Ball rollt, übernimmt Bela Rethy am Mikrofon aus Portugal.

Zeigt / Überträgt Sky das Finale der Nations League live im TV?

Schlechte Nachricht für alle Kunden des Bezahlsenders: Sky überträgt das Finale zwischen Portugal und der Niederlande nicht live im TV. Wie bereits beim LIVE-STREAM ist auch im TV die aktuelle Rechtelage der Grund.

Nations League Finale 2019 – Datum, Uhrzeit und Austragungsstätte

Es ist das erste Mal, dass ein Finale der von der UEFA neu geschaffenen Nations League stattfindet. Die vier Gruppensieger bestreiten ein so genanntes Final-Four-Turnier, das dieses Mal in Portugal stattfindet. Das Finale wurde bereits zu Beginn des Wettbewerbs im Rahmenterminkalender der UEFA terminiert und wird am Sonntag, den 9. Juni um 20.45 Uhr stattfinden.

Auch der Austragungsort wurde schon vor einiger Zeit festgelegt, das Estadio do Dragao in Porto. Die Arena ist das Heimstadion des portugiesischen Erstligisten und wurde im November 2003 eröffnet. Während der EM 2004 war es offizielles Stadion für acht Begegnungen - unter anderem beim 1:1 zwischen und der Niederlande; hier wurde auch die Eröffnungsfeier ausgetragen. 2020 wird im Estadio do Dragao der UEFA Supercup (das Duell zwischen Champions- und Europa-League-Sieger) stattfinden.

Die Daten zum Nations-League-Finale im Überblick:

Duell Portugal - Niederlande Datum Sonntag, 9. Juni 2019 | 20.45 Uhr Ort Estadio do Dragao, Porto (Portugal) Zuschauer 50.033 Plätze

Nations League Finale 2019: Das ist Undiano Mallenco, der Schiedsrichter des Endspiels

Die spanische Schiedsrichter-Ikone Alberto Undiano Mallenco darf sich auf der großen internationalen Fußball-Bühne in den Ruhestand verabschieden. Der 45 Jahre alte Referee pfeift am Sonntag (20.45 Uhr) in Porto das Finale der Nations League zwischen den Niederlanden und Portugal. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Freitag bekannt.

Für Undiano Mallenco ist es das letzte Spiel seiner Schiedsrichter-Laufbahn. In 19 Jahren als Unparteiischer pfiff er in der Primera Division 348 Partien. Das letzte nationale Spiel unter seiner Leitung war das Finale der zwischen dem und dem (1:2). Die Partie am Sonntag wird sein 140. Spiel auf internationaler Ebene sein.

Nations League Finale 2019: So liefen die Halbfinalspiele beim Final-Four-Turnier

Ronaldo sei Dank: Portugal wirft die Schweiz aus der Nations League

Ein herausragender Cristiano Ronaldo hat Portugals Fußball-Nationalmannschaft trotz eines kuriosen Videobeweises ins Finale der Nations League geschossen. Vor heimischer Kulisse setzte sich der Europameister dank eines Dreierpacks des Superstars in der Vorschlussrunde des Finalturniers mit 3:1 (1:0) gegen die Schweiz durch und greift am Sonntag nach dem Premierensieg im neuen UEFA-Wettbewerb (20.45 Uhr/ZDF und DAZN).

Der fünfmalige Weltfußballer Ronaldo schoss die Hausherren vor der Pause im Estadio do Dragao von Porto per Freistoß in Front (25.) und traf damit im gleichen Stadion, in dem er vor knapp 15 Jahren sein erstes Länderspieltor erzielt hatte. Ricardo Rodriguez glich mit einem Foulelfmeter nach Videobeweis aus (57.). Doch in der 88. und 90. Minute machte Ronaldo mit zwei weiteren Treffern alles klar. Die Schweiz kämpft nun am Sonntag nur noch um den dritten Platz (15.00 Uhr/DAZN) und muss weiterhin auf den ersten Titel in ihrer Länderspielgeschichte warten.

Niederlande folgen Portugal ins Nations-League-Finale

Die Nationalmannschaft der Niederlande hat das Finale der Nations League erreicht und greift nach ihrem ersten internationalen Titel seit 1988. Das Team von Bondscoach Ronald Koeman besiegte England am Donnerstag in Guimaraes mit 3:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung und trifft damit am Sonntag (20.45 Uhr) im Endspiel in Porto auf Portugal. Der Gastgeber des Finalturniers hatte sich am Mittwoch gegen die Schweiz mit 3:1 durchgesetzt.

Marcus Rashford (32.) hatte England per Foulelfmeter in Führung gebracht, Matthijs de Ligt (73.) köpfte nach einem Eckball den Ausgleich. In der Verlängerung brachte ein Eigentor von Kyle Walker (97.) die Elftal auf die Siegerstraße. Quincy Promes (114.) setzte den Schlusspunkt.

Nations League Finale 2019: Wichtige Fragen und Antworten

In diesem Absatz bekommt Ihr Antworten auf die wichtigsten Fragen zur UEFA Nations League.

Warum ist Deutschland bei den Final Four der Nations League nicht dabei?

Weil sie sich nicht qualifiziert hat. Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw blieb in ihrer Gruppe gegen die Niederlande und Weltmeister in vier Spielen ohne Sieg und stieg in die Liga B ab. Dort geht es bei der zweiten Auflage der Nations League ab Herbst 2020 um die Rückkehr in die Top-Kategorie. Deutschland spielt stattdessen in der EM-Qualifikation in Weißrussland und gegen Estland.

Nations League Finale 2019: Welche Stars sind dabei?

Obwohl die Saison lang war, haben die vier Nationaltrainer für die vielfach kritisierten Spiele (Stichwort: Überbelastung) nahezu die bestmöglichen Spieler nominiert. Portugal wird vom fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo angeführt. Bei den Niederländern mischt neben den -Stars Frenkie de Jong und Matthijs de Ligt auch Star-Verteidiger Virgil van Dijk mit, der mit dem erst am 1. Juni das Finale der Champions League gegen um Kane gewann. Achten sollte man bei den Portugiesen neben Ronaldo (34) auf Joao Felix: Der 19 Jahre alte Wunderknabe von Lissabon wird von halb Europa gejagt und könnte seinen Marktwert bei diesem Turnier weiter steigern.

Nations League Finale 2019: Sind Bundesligaspieler im Einsatz?

Sogar eine ganze Menge. Portugals Nationaltrainer Fernando Santos hat Raphael Guerreiro von nominiert, sein Klubkollege Jadon Sancho steht im Aufgebot der Engländer. Die Schweiz ist gar mit neun -Akteuren vertreten. Allein stellt fünf Spieler ab: Yann Sommer, Nico Elvedi, Michael Lang, Denis Zakaria und Josip Drmic. Hinzu kommen Yvon Mvogo ( ), der Dortmunder Verteidiger Manuel Akanji, Renato Steffen vom sowie Steven Zuber, der in der Bundesliga-Rückrunde von der TSG Hoffenheim an den ausgeliehen war.

Nations League Finale 2019: Was gibt es zu gewinnen?

Neben einem 71 cm großen Silberpokal erhält der Sieger insgesamt 10,5 Millionen Euro. Der unterlegene Finalist verdient immerhin neun Millionen Euro. Platz drei ist acht Millionen Euro wert, der Vierte streicht sieben Millionen Euro für den Trip nach Portugal ein.

Nations League, Finale: Qualifiziert sich der Sieger für die Europameisterschaft 2020?

Nein. Vier der 24 EM-Tickets werden in den Play-offs im März 2020 an die vier besten, noch nicht qualifizierten Teams aus jeder Nations-League-Division (A bis D) vergeben.

Nations League, Finale: Was ist noch besonders?

Bei der Endrunde wird der Video-Schiedsrichterassistent (VAR) zum ersten Mal bei einem UEFA-Wettbewerb für Nationalmannschaften eingesetzt. Kommt es zur Verlängerung, darf jede Mannschaft zudem einen vierten Spieler einwechseln.