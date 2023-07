"Wir sind wie Brüder": Arda Güler spricht über Beziehung zu Mesut Özil und schließt Leihe nach Wechsel zu Real Madrid aus

Mit Arda Güler hat sich Real eines der größten Talente Europas gesichert. Verleihen lassen will sich der Türke nicht.

WAS IST PASSIERT? Real Madrids Neuzugang Arda Güler hat sich zu seinen Vorbildern geäußert und zudem betont, dass eine direkte Leihe nach seinem Wechsel ins Bernabéu für ihn kein Thema ist.

WAS WURDE GESAGT? "Real Madrid hat immer großartige Spieler gehabt. Guti, Ronaldo und Mesut Özil sind meine Vorbilder, ich will so wie sie zu einer Legende werden", sagte der 18-jährige Mittelfeldspieler bei seiner Vorstellung in Madrid am Freitag. Auch Luka Modric, mit dem er künftig zusammenspielen wird, habe "viel Qualität" und sei "der beste Mittelfeldspieler der Welt".

Özil, von 2010 bis 2013 bei den Königlichen, habe ihm indes erklärt, dass Real der beste Klub der Welt sei. "Wir sind wie Brüder", sagte er über sein Verhältnis zu dem früheren deutschen Nationalspieler, mit dem er zu seiner Anfangszeit bei Fenerbahces Profis zusammenspielte.

Nach Gülers Wechsel von Fener zu Real für 20 Millionen Euro war schnell darüber spekuliert worden, ob sich der junge Türke angesichts der enormen Konkurrenz in Madrid zunächst verleihen lassen könnte. Davon will Güler allerdings nichts wissen: "Ich denke, ich bin bereit, hier zu spielen. Ich will hier bleiben und nicht verliehen werden", betonte er und führte aus: "Eine Leihe ist nicht in meinen Plänen. Real hat mir gesagt, dass ich spielen werde und ich will keine Leihe eingehen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Güler hatte vergangene Saison 35 Pflichtspiele für Fenerbahce bestritten, dabei gelangen dem Spielmacher sechs Tore und sieben Vorlagen.

Für die türkische A-Nationalmannschaft lief er bislang viermal auf, zuletzt machte er beim 2:0-Sieg gegen Wales im Juni mit einem Traumtor auf sich aufmerksam.