Nach Corona-Zwangspause: Individuelles Training für LaLiga-Stars bald wieder erlaubt

Die Zwangspause für die LaLiga-Profis nähert sich dem Ende. Ab Montag dürfen die Stars wieder trainieren - allerdings anfangs nur individuell.

Der spanische Fußball wagt ab dem 4. Mai einen kleinen Schritt zurück in die Normalität. Ministerpräsident Pedro Sanchez teilte am Dienstag zusammen mit weiteren Lockerungsmaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie mit, dass ab dem kommenden Montag individuelle Trainingseinheiten für die Profiklubs wieder gestattet seien. Mannschaftstraining sei davon ausgeschlossen.

Sanchez stellte einen Vier-Phasen-Plan vor, mit dem der gesamte spanische Profi-Sport aus der Corona-Zwangspause wieder hochgefahren werden soll. In der ersten Phase soll es für Profi-Sportler - also auch Fußballer - wieder möglich sein, ein grundlegendes Basis-Training zu absolvieren, Individual-Training also.

In der zweiten Phase soll das Training intensiviert werden und die Hochleistungszentren wieder ihre Pforten öffnen dürfen. In der dritten Phase sollen wieder Aktivitäten im Freien mit weniger als 400 Teilnehmern genehmigt werden. Am Ende soll ein "neuer Standard" etabliert sein.

Einen genauen Zeitplan für die Einstieg in die verschiedenen Phasen oder Details, wie die eine Rückkehr ins Training ablaufen könnte, nannte Sanchez nicht.

-Stars halten sich aktuell zuhause fit

Zuletzt hatten sich die Profis um die deutschen Nationalspieler Toni Kroos ( ) und Marc-Andre ter Stegen ( ) zwangsweise in den eigenen vier Wänden fit halten müssen, weil das Training am Vereinsgelände verboten war.

gehört zu den am stärksten vom Coronavirus betroffenen Ländern. Die Regierung hatte Mitte März eine strikte Ausgangssperre ausgesprochen. Zuletzt gingen die Zahlen aber in eine positive Richtung: Das Land verzeichnete bereits den fünften Tag in Folge mehr genesene als neuinfizierte Personen.

LaLiga: Regierung und Liga-Boss wollen Fortsetzung

Der angekündigte Plan deutet eine Fortsetzung von LaLiga in den kommenden Monaten an. Wann dies soweit sein könnte, ist aktuell allerdings auch noch offen. Während zum Beispiel in Frankreich die Ligue 1 de facto beendet wurde, ist die spanische Regierung im Moment noch davon überzeugt, die Saison in der höchsten Spielklasse zu Ende bringen zu können. Auch Liga-Boss Tebas will die aktuelle Spielzeit unbedingt fortsetzen, um die überlebenswichtigen TV-Gelder zu generieren.

Zweifel an diesem Plan gab es erst kürzlich von Salvador Illa. Der Gesundheitsminister Spaniens glaubt nicht an einen Liga-Neustart im Sommer.

In LaLiga ruht der Ball bereits seit dem 12. März. Damals entschlossen die Bosse, den Spielbetrieb für zwei Wochen auszusetzen. Wenig später teilte die Liga mit, auf unbestimmte Zeit zu pausieren.