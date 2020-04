Ligue 1: Premierminister erklärt Saison wegen Corona-Pandemie für beendet

In Frankreich wird es wegen der Corona-Pandemie keine Fortsetzung der laufenden Saison im Profifußball geben.

Die Saison in der ist mutmaßlich beendet. Frankreichs Premierminister Edouard Philippe erklärte am Dienstag in einer Rede vor der Nationalversammlung, dass Sportveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie bis Ende August verboten sind.

Damit sind die Hoffnungen der französischen Liga auf einen Neustart Mitte Juni geplatzt und ein Abbruch der Spielzeit ist die logische Konsequenz.

