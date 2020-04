Spaniens Gesundheitsminister Salvador Illa äußert Zweifel an LaLiga-Neustart vor dem Sommer

Rollt in LaLiga in dieser Saison nochmals der Ball? Spaniens Gesundheitsminister hat sich bezüglich eines möglichen Neustarts zurückhaltend geäußert.

Der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa zweifelt an einer Fortsetzung der Saison in der Primera Division in den nächsten Monaten.

"Ich kann jetzt noch nicht sagen, ob der Profifußball vor dem Sommer wieder aufgenommen werden kann. Das wäre rücksichtslos von mir", sagte Illa am Sonntag bei seiner täglichen Pressekonferenz zur Coronakrise. Es sei "unklug", dies zu versprechen.

Spaniens Gesundheitsminister dämpft Erwartungen an regelmäßige Tests von Fußballern

gehört mit über 23.000 Toten zu den am stärksten vom Coronavirus betroffenen Ländern. Der Spielbetrieb ruht seit dem 12. März. Liga-Chef Javier Tebas will die Meisterschaft unbedingt zu Ende spielen, um die überlebenswichtigen TV-Einnahmen zu retten.

Mehr Teams

Die Liga plant, alle Spieler vor der Rückkehr ins Training und anschließend regelmäßig auf das Coronavirus zu testen. Illa zeigte sich angesichts der möglichen Sonderbehandlung der Fußballprofis allerdings zurückhaltend. "Die diagnostischen Tests müssen unabhängig von ihrer Art den regionalen Behörden zur Verfügung gestellt werden", sagte er.