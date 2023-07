Messi-Vorstellung bei Inter Miami: Shakira, Bad Bunny und Maluma als Showacts?

Die Messi-Mania hat in den Vereinigten Staaten einen neuen Höhepunkt erreicht. Bei seiner Vorstellung soll sogar Shakira auftreten.

WAS IST PASSIERT? Inter Miami verspricht "aufregende Unterhaltung" bei der Vorstellung von Lionel Messi am kommenden Sonntag. Wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, könnte es sich um ein Line-up handeln, das jedem Musikfestival in diesem Sommer würdig wäre. Shakira, ein bekanntes Gesicht aus Messis Zeit in Barcelona, soll neben dem puerto-ricanischen Rapper Bad Bunny und dem kolumbianischen Sänger und Songwriter Maluma auftreten.

MEHR DAZU: Amerika ist Feuer und Flamme für den besten Fußballer der Welt. Die Fans haben sich fieberhaft Karten für jedes Spiel besorgt, bei dem Messi dabei sein wird, während ein riesiges Wandgemälde und ein neuer Burger auf der Speisekarte des Hard Rock Cafe seine Ankunft in dieser Woche eingeläutet haben.

WIE GEHT ES WEITER? Nach dem Spektakel am Sonntag steht dann endlich wieder der Fußball im Fokus, denn Messi wird am 21. Juli gegen Cruz Azul sein mit Spannung erwartetes Debüt geben.