David Beckham verschönert Streetart-Wandgemälde von Lionel Messi in Miami

David Beckham wird dabei gefilmt, wie er die Zähne von Lionel Messi auf einem riesigen Wandgemälde in Miami aufhellt.

WAS IST PASSIERT? David Beckham, der Mit-Eigentümer des MLS-Klubs Inter Miami, hat mitgeholfen, ein Wandgemälde in Miami fertigzustellen. Das Bild zeigt Lionel Messi, den argentinischen Weltmeister, der noch in diesem Monat sein Debüt für das Team aus Florida geben soll.

WAS WURDE GESAGT? Beckhams Frau Victoria filmte die Bemühungen ihres Mannes und präsentierte sie dann bei Instagram: "Ich glaube, David hat einen guten Job beim Malen von Messi hier in Miami gemacht. Wir sind erst ein paar Tage da, aber er hat sich direkt an die Arbeit gemacht. Schaut Euch das an, es ist riesengroß! Gibt es etwas, das David Beckham nicht kann? Er ist da oben und malt. Ich bin beeindruckt", sagte Victoria Beckham.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Messi ist aktuell mit seiner Frau Antonella Roccuzzo und den drei Kindern im Urlaub. Er wird noch in diesem Monat das Training bei Inter Miami aufnehmen und sein Debüt für den Klub wahrscheinlich im Leagues Cup gegen Cruz Azul feiern.