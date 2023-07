Messi-Mania in der MLS! Hard Rock Cafe bringt speziellen Chicken Burger raus

Die Messi-Mania erreicht in den USA neue Ausmaße: Der Superstar hat zusammen mit dem Hard Rock Cafe einen neuen Chicken-Burger vorgestellt.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi ist in den USA angekommen und hat nun die Einführung des "Messi Chicken Sandwich" angekündigt, das neueste Produkt aus seiner Partnerschaft mit dem Hard Rock Cafe, das er seit 2021 als Markenbotschafter vertritt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der siebenfache Ballon-d'Or-Gewinner veröffentlichte in den sozialen Medien ein Werbevideo, das ihn in der Küche des Hard Rock Cafes zeigt, und schrieb dazu: "Ein weiterer Traum wird wahr! Ich freue mich sehr, Euch das neue Messi Chicken Sandwich vorzustellen, das ich mit dem @HardRockCafe kreiert habe, inspiriert von meinem Lieblingsessen: Milanese! Don't miss out!"

WIE GEHT ES WEITER? Ein riesiges Wandgemälde ist bereits in Miami zu sehen, und die Ticketpreise für sein mit Spannung erwartetes Debüt steigen ins Unermessliche: Das Messi-Fieber hat die Vereinigten Staaten in diesem Sommer fest im Griff und wird wahrscheinlich noch weiter ansteigen. Seine Vorstellung bei Inter Miami wird derzeit für Sonntag, den 16. Juli, erwartet.